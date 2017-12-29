Технологічний 2017-й: найбільші історії року

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Для багатьох 2017 рік став роком фейкових новин та боротьби з ними.

Інші згадують про блог, який викрив сексизм та сексуальні домагання в компанії Uber, змусивши піти у відставку її засновника. Це проклало шлях іншим сексуальним викриттям.

Геймери натомість віддають перевагу відродженню Nintendo, яка випустила нову довгоочікувану консоль. А автомобілісти вказують на прагнення Ілона Маска електрифікувати вантажний транспорт.

Нижче ж історії, які були найпопулярнішими в розділі BBC Tech кожного місяця цього року.

Січень: Небажаний вимір

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Тиха смерть 3D-телебачення стала першою з великих історій року на BBC Tech.

Коли Sony та LG представили свої нові телевізори на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі, невдовзі стало очевидним, що жодна з моделей не підтримує цей формат.

А Samsung та Philips прибрали його ще минулого року.

Власне, домашній екран 3D не зник зовсім: у лютому новий набір випустила Panasonic. Але апатія споживачів, поєднана з непривабливими окулярами та нецікавими потоковими послугами явно прирекла цей додатковий вимір.

Із наближенням CES-2018 постає питання, чи чекає та сама доля і на увігнуті екрани.

Лютий: Повернення ретро-моделі Nokia

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Компанія HMD Global зробила маркетинговий переворот, представивши під брендом Nokia новий 2G-телефон - із такою ж назвою, що й найбільш культова модель минулих років.

У "переосмисленій" Nokia 3310 з'явилася класична гра "Змійка", заряд її батареї тримається довго, а дизайн нагадує оригінальний. Втім, там немає доступу до Snapchat, WhatsApp та безлічі інших додатків.

Крім того, коли власники ретро-моделі пережили фактор ностальгії, то з'ясували, що фотографії, які робить телефон, розпіксельовані і їх важко "витягти" з пристрою.

Тим не менше, попиту було достатньо, аби у вересні випустити наступну 3G-модель. І цей телефон, схоже, допоміг ринку інших, більш висококласних телефонів Nokia.

Березень: Підглядання за тими, хто дивиться

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Твердження про те, що ЦРУ і MI5 об'єдналися, аби зламати телевізори Samsung, стали ще соковитішими через те, що цей проект, схоже, отримав кодове ім'я, пов'язане з телесеріалом "Доктор Хто".

За даними Wikileaks, програма "Ангел, що плаче" змушує телевізор записувати звук, коли він вимкнений, а потім завантажувати його на комп'ютерні сервери шпигунів.

Вона дозволяла прослуховувати кімнату без випромінення "зрадницьких" радіохвиль.

За однією з теорій назви цього проекту, телевізори були "живими" навіть у неактивному стані - як і один з персонажів науково-фантастичного телесеріалу "Доктор Хто".

Пізніше Wikileaks опублікував інші деталі, зокрема розповівши, як можна видалити шпигунську програму, а також розповівши про інші шпигунські "фішки" ЦРУ.

Квітень: Facebook та Google стали жертвами обману

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Хоча 100 мільйонів доларів можуть здатися для Google та Facebook грошима на кишенькові витрати, обидві компанії втратили ці кошти після того, як вони і ще одна компанія Quanta Computer стали жертвами шахрайства через електронну пошту.

Підозрюваного чоловіка обвинувачують у тому, що він підробив повідомлення від одного азіатського виробника і переконав своїх жертв переказувати гроші на його рахунок протягом трьох років.

Пізніше литовця Евальдаса Римасаускаса екстрадували з його рідної країни до Нью-Йорка, де йому пред'явили звинувачення у шахрайстві, відмиванні грошей та крадіжці персональних даних.

Він заперечує всі звинувачення.

Травень: хаос через WannaCry

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Загальне уявлення про проблеми з кібер-безпекою полягає в тому, що на громадськість вона зазвичай практично не впливає. Вірус WannaCry став винятком.

Атака віруса-здирника прокотилася по усьому світі, заблокувавши користувачам десятки тисяч комп'ютерів на операційній системі Windows.

У Британії різні медичні заклади повідомляли про проблеми з комп'ютерами "один за одним".

У Європолі цей напад назвали "безпрецедентним".

Червень: Кібератака в Україні

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Усього через місяць після WannaCry інша атака знову спричинила хаос - і цього разу наслідки виявилися тривалішими.

Інфікований апдейт податкового програмного забезпечення, яке надсилалося підприємствам в Україні, згодом поширився по всьому світу. Це призвело до порушення діяльності найбільших світових компаній.

Серед них - транспортна Maersk, гігант доставок FedEx, рекламний конгломерат WPP та виробник побутових товарів Reckitt Benckiser. У деяких випадках на нормалізацію операцій знадобилося кілька місяців. Втрати, пов'язані з атакою, оцінюють у 1 млрд доларів.

Україна звинувачувала у нападі Росію, але Кремль заперечив свою причетність.

Липень: пристрасті довкола біткоїна

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Майбутнє біткоїнів здавалося сумнівним, коли в середині року з'явилися пропозиції про те, як скоротити час, необхідний на обробку транзакцій у віртуальній валюті.

Невдовзі виникла компромісна угода щодо того, як зробити блокчейн - технологію в основі транзакцій з криптовалютою - більш ефективною.

Але цей план розвалився ще до його втілення. Втім, ця невдача не завадила біткоїну стрибнути в ціні.

У липні його ціна становила приблизно 2 400 доларів.

А до грудня - близько 20 000 доларів.

Втім, головний біль із повільною обробкою біткоїн-транзакцій залишився.

На початку грудня середній час, за який підтверджувалася операція з біткоїном, становив близько 24 годин.

Серпень: з героя - у жертву

Маркус Хатчинс не хотів прославитися як герой, що подолав вірус Wannacry. Його ім'я стало відомим лише після того, як британські газети проти його волі повідомили, що саме він - блогер під ніком Malware Tech, який зупинив поширення вірусу.

Після цього 23-річного чоловіка заарештувала ФБР, коли він поїхав у Лас-Вегас.

США звинуватили його в тому, що кілька років тому він розробив іншу шкідливу програму й продавав її на форумах "невидимої мережі" (dark web). Сам Хатчинс заперечує це.

Ці звинувачення розлютили інших фахівців з кібер-безпеки. Деякі з них погрожували обмежити підтримку, яку вони надавали владі.

Зараз пан Хатчинс звільнений під заставу і перебуває в Лос-Анджелесі, де чекає суду.

September: презентація iPhone X

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Як не дивно, новина про злив інформації щодо нового айфону він Apple ще перед його офіційною презентацією, стала популярнішою на BBC Tech, ніж фактична презентація пристрою.

У витоку інформації зокрема були дані про назву телефону та про технологію розпізнавання облич.

Американська компанія прогнозує, що цього кварталу матиме рекордні продажі.

Втім, останнім часом деякі аналітики почали ставити під сумнів, що попит збережеться протягом усього 2018 року.

Жовтень: арешт грабіжників Amazon

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Коли компанія стає такою великою як Amazon, вона мусить покладатися на автоматизовані системи, аби давати собі раду з товарами, які позначені як пошкоджені чи загублені.

Американська пара вирішила, що тут є багато можливостей. Вони використали сотні фейкових акаунтів, щоб замовити з інтернет-магазину гаджети. Потім повідомляли про брак й отримували заміну, а потім продавали обидва товари.

Однак через масштаби злочину - 1,2 млн доларів - їх викрали, і вони врешті-решт визнали себе винними у шахрайстві та відмиванні грошей.

В листопаді Ерін Джозеф Фінан та його дружина Лія Жаннетт Фінан мали отримати вирок.

Але його відклали після того, як їх звинуватили в шахрайстві відносно ще одного інтернет-магазину.

Листопад: провальний старт

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"Майбутнє вже тут", - написано на безпілотному автобусі компанії Navya, який потрапив в аварію, щойно його почали використовувати на вулицях Лас-Вегаса.

Як пізніше розповів один із пасажирів, аварія сталася, коли автобус рухався повільно і він майже не був пошкоджений.

Але ця історія розлетілася по всьому світу.

Грудень: сповільнені айфони

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Apple, мабуть, мала найкращі наміри, але любов компанії до секретності розчарувала навіть її найбільших шанувальників.

Багато покупців уже давно підозрювали, що Apple сповільнює старі айфони.

Тепер компанія це підтвердила. Але сказала, що робить це тільки для продовження терміну роботи батареї телефона, яка з часом зношується.

Згодом з'ясувалося, що фірма, схоже, повідомила про це рішення ще рік тому деяким аналітикам, але не своїми споживачам.

Тепер існує ризик, що деякі покупці вирішать: компанія не варта їхньої довіри.

Через цю справу до Apple подали вже низку позовів.