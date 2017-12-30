НеПроґавте-2017: Трамп, безвіз і жінка у вікні

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп став 45-м президентом США у січні. Тоді сотні тисяч людей зібрались у Вашингтоні, щоби висловити йому свою підтримку. Були й протести

Ми підготували для вас підсумковий випуск, аби ви ви згадали, про що ми писали у 2017 році.

Рік почався із інавгурації президента США Дональда Трампа.

Ми порівняли його інавгурацію та інавгурацію Барака Обами в 2009 році.

Interactive Leaving the Capitol 2017 2009

Тим часом у Києві протестували автомобілісти, з вимогою вирішити питання розмитнення авто.

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На початку року екс-прем'єр Юлія Тимошенко зустрілась з президентом США Дональдом Трампом під час молитовного сніданку, який пройшов 2 лютого у Вашингтоні.

У річницю АТО секретар РНБО Олександр Турчинов дав інтерв'ю BBC, де розповів про початок операції на Донбасі.

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У травні президентом Франції за результатами виборів став 39-річний Еммануель Макрон, а ми передбачали його політику щодо України.

А ще у травні Україна заборонила діяльність на своїй території російських соціальних мереж "ВКонтакте" та"Однокласники".

Тим часом у США 19-річна мешканка Міннесоти Моналіза Перез під час зйомки відеоролика для YouTube випадково застрелила свого 22-річного хлопця Педро Руїза.

Image caption Під час переходу через кордон ватага українських хлопців одразу відсвяткували безвіз

У червні відбулося те, про що в Україні було багато розмов кілька останніх років - запрацював безвіз з ЄС. Тоді кореспонденти ВВС Україна скористалися першими хвилинами його дії й розповіли, що вони побачили і почули.

Також у ЄС розповіли, як працюватиме безвіз.

Копирайт изображения Reuters Image caption Вормбієра заарештували і ув'язнили у січні 2016 року

Також у червні із Північної Кореї до США повернувся американський студент Отто Вомбієр, згодом хлопець помер.

У липні 2017 року з України пішов Ryanair. Це сталося через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та директором Павлом Рябікіним.

Копирайт изображения http://grebzlife.com/ Image caption Секрет популярності "Грибів" намагалися розгадати музичні експерти, психотерапевти і державний телеканал

А ще ми розповіли, як попри конфлікт на Сході України молоді українські виконавці цілком успішно "підкорювали" російську поп-сцену.

Копирайт изображения Reuters Image caption У пункті пропуску Шегині на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон, і в їхньому оточенні Міхеїл Саакашвілі зайшов до України

Вересень 2017 року запам'ятався "проривом" Міхеіла Саакашвілі через польсько-український кордон та презентацією нових гаджетів від Apple.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саакашвілі: "У мене немає ніяких документів ніяких країн"

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Компанія Apple представила новий телефон преміум-класу до 10-річчя з дня виходу першого iPhone, який коштує тисячу доларів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Пожежа на арсеналі поблизу Калинівки: гуркіт і вибухи

А ще сталася масштабна пожежа на війському складі на Вінничині.

Копирайт изображения LIAM SMITH Image caption Фатальне вікно, у якому застрягла учасниця побачення

А ще у вересні у нас вийшов сенсаційний матеріал про жінку, яка застрягла у вікні на побаченні. Але в цій історії є більш пікантні подробиці.

У жовтні біля телеканалу "Еспресо" стався вибух, внаслідок якого загинули люди.

Image caption Спейсі нібито постійно полював на молодих акторів-чоловіків у театрі Old Week

Скандалом року стало зізнання Кевіна Спейсі про те, що він - гей, на тлі звинувачень у тому, що він домагався молодих акторів.

Скандал довкола статевих домагань Спейсі сколихнув світ кіно і театру, а його репутація почала сипатися, немов картковий будинок.

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Також у листопаді ми дізналися, що принц Гаррі планує одружитися із американкою Меган Маркл. Ми пояснювали, чому вона не стане принцесою.

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На тлі випробувань балістичних ракет у Північній Кореї протягом усього року, ми ми дізналися про життя жінок у цій країні.

Також восени сталося масштабне ДТП у Харкові. Тоді загинули п'ятеро людей і ще шестеро були поранені. За кермом була 20-річна Олена Зайцева, яка у грудні визнала свою вину.