#НеПроґавте-2017: Трамп, безвіз і жінка у вікні
Ми підготували для вас підсумковий випуск, аби ви ви згадали, про що ми писали у 2017 році.
Рік почався із інавгурації президента США Дональда Трампа.
Ми порівняли його інавгурацію та інавгурацію Барака Обами в 2009 році.
Interactive Leaving the Capitol
2017
2009
Тим часом у Києві протестували автомобілісти, з вимогою вирішити питання розмитнення авто.
На початку року екс-прем'єр Юлія Тимошенко зустрілась з президентом США Дональдом Трампом під час молитовного сніданку, який пройшов 2 лютого у Вашингтоні.
У річницю АТО секретар РНБО Олександр Турчинов дав інтерв'ю BBC, де розповів про початок операції на Донбасі.
У травні президентом Франції за результатами виборів став 39-річний Еммануель Макрон, а ми передбачали його політику щодо України.
А ще у травні Україна заборонила діяльність на своїй території російських соціальних мереж "ВКонтакте" та"Однокласники".
Тим часом у США 19-річна мешканка Міннесоти Моналіза Перез під час зйомки відеоролика для YouTube випадково застрелила свого 22-річного хлопця Педро Руїза.
У червні відбулося те, про що в Україні було багато розмов кілька останніх років - запрацював безвіз з ЄС. Тоді кореспонденти ВВС Україна скористалися першими хвилинами його дії й розповіли, що вони побачили і почули.
Також у ЄС розповіли, як працюватиме безвіз.
Також у червні із Північної Кореї до США повернувся американський студент Отто Вомбієр, згодом хлопець помер.
У липні 2017 року з України пішов Ryanair. Це сталося через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та директором Павлом Рябікіним.
А ще ми розповіли, як попри конфлікт на Сході України молоді українські виконавці цілком успішно "підкорювали" російську поп-сцену.
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Вересень 2017 року запам'ятався "проривом" Міхеіла Саакашвілі через польсько-український кордон та презентацією нових гаджетів від Apple.
Компанія Apple представила новий телефон преміум-класу до 10-річчя з дня виходу першого iPhone, який коштує тисячу доларів.
А ще сталася масштабна пожежа на війському складі на Вінничині.
А ще у вересні у нас вийшов сенсаційний матеріал про жінку, яка застрягла у вікні на побаченні. Але в цій історії є більш пікантні подробиці.
У жовтні біля телеканалу "Еспресо" стався вибух, внаслідок якого загинули люди.
Скандалом року стало зізнання Кевіна Спейсі про те, що він - гей, на тлі звинувачень у тому, що він домагався молодих акторів.
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Скандал довкола статевих домагань Спейсі сколихнув світ кіно і театру, а його репутація почала сипатися, немов картковий будинок.
Також у листопаді ми дізналися, що принц Гаррі планує одружитися із американкою Меган Маркл. Ми пояснювали, чому вона не стане принцесою.
На тлі випробувань балістичних ракет у Північній Кореї протягом усього року, ми ми дізналися про життя жінок у цій країні.
Також восени сталося масштабне ДТП у Харкові. Тоді загинули п'ятеро людей і ще шестеро були поранені. За кермом була 20-річна Олена Зайцева, яка у грудні визнала свою вину.