Кумедні тваринки: найсмішніші фото дикої природи

  • 29 грудня 2017

Журі конкурсу кумедних фотографій дикої природи (The Comedy Wildlife 2017 competition) представило найкращі світлини року.

Перший приз конкурсу отримав фотограф Тібор Керч за знімок сови, яка звалилася з гілки та відчайдушно намагається повернутися на місце.

Всього організатори конкурсу отримали близько 3500 знімків.

Сови, owls. Photo: Tibor Kercz Копирайт изображения Tibor Kercz / Barcroft Images
Image caption Спритність та баланс. Одна з сов втратила рівновагу і впала з гілки. Угорський фотограф Тібор Керч зловив момент, як сова намагається вийти зі складного становища і повернутися назад. Знімок став переможцем конкурсу.
Миша-соня, dormouse. Photo: Andrea Zampatti Копирайт изображения Andrea Zampatti / Barcroft Images
Image caption Сплюха і квітка. Навіть гризуни не можуть не захоплюватися красою італійської флори. Фотографія Андреа Зампатті була визнана кращою в категорії "На землі"
Морська черепаха вдарила рибу, a sea turtle slapping a fish. Photo: Troy Mayne Копирайт изображения Troy Mayne / Bancroft images
Image caption Риби теж іноді можуть отримати ляпас. Ось ця, наприклад, заробила потужний ляпас від морської черепахи. Перший приз в номінації "Під водою"
Птахи в польоті, birds flying. Photo: John Threlfall Копирайт изображения John Threlfall
Image caption Птах як літак. Фотографія Джона Трілфолла стала переможцем в номінації "У повітрі"
Полярний ведмідь з мамою, polar bear with its baby. Photo: Daisy Gilardini Копирайт изображения Daisy Gilardini
Image caption Це ведмежа вже освоїло всі найскладніші та хитромудрі маршрути на спину до мами. Фотографія Дейзі Джилардіні, Канада
Бобри, beaver. Photo: Penny Palmer Копирайт изображения Penny Palmer
Image caption Вправами на розтяжку полюбляють навіть бобри. Знімок Пенні Палмер, США, Каліфорнія
Пінгвіни біля церкви, penguins. Photo: Carl Henry. Копирайт изображения Carl Henry
Image caption Ніщо людське пінгвіну не чуже. Фотографія Карла Генрі, острів Південна Георгія в південній Атлантиці
Заєць, hare. Photo: Olivier Colle Копирайт изображения Olivier Colle
Image caption Коли дуже сильно зголоднів, пішов перекусити - і тут прийшов якийсь фотограф. Фотографія Олівера Колле, Бельгія
Дві мавпочки на мотоциклі, two monkeys on a motorbike. Photo: Katy Laveck-Foster Копирайт изображения Katy Laveck-Foster
Image caption Зібрались? Поїхали! Здається, дві мавпи і справді зібралися покататися. Цей знімок Кеті Лавек-Фостер зробила на острові Сулавесі в Індонезії
Африканські гну, african wildebeest. Photo: Jean-Jacques Alcalay. Копирайт изображения Jean-Jacques Alcalay
Image caption Цей гну буквально ходить по головах і спинах своїх товаришів. Цю картину Жан-Жак Алкали зазнімкував в заповіднику Масаї-Мара в Кенії
Нерпа, seals. Photo: George Cathcart Копирайт изображения George Cathcart
Image caption Чим так здивована нерпа? Ця фотографія Джорджа Каткарта, зроблена в Каліфорнії, отримала високі оцінки журі конкурсу
Fox on a golf course. Photo: Douglas Croft. Копирайт изображения Douglas Croft
Image caption Лисиця гідно оцінила це прекрасне поле для гольфу. Ситуацію в каліфорнійському Сан-Хосе сфотографував Дуглас Крофт
Муслисті стрибуни, mudskippers. Photo: Daniel Trim. Копирайт изображения Daniel Trim
Image caption Про що співає цей дует мулистих стрибунів? На їхньому концерті в Таїланді побував Деніел Трім

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