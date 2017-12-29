Кумедні тваринки: найсмішніші фото дикої природи
- 29 грудня 2017
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Журі конкурсу кумедних фотографій дикої природи (The Comedy Wildlife 2017 competition) представило найкращі світлини року.
Перший приз конкурсу отримав фотограф Тібор Керч за знімок сови, яка звалилася з гілки та відчайдушно намагається повернутися на місце.
Всього організатори конкурсу отримали близько 3500 знімків.