П'ять прогнозів про майбутнє музики

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Ласкаво просимо до (вже не) далекого майбутнього.

2018-й рік.

Музика змінюється дуже швидко. Чи можуть люди встигати за нею?

Ось кілька можливих наслідків всього цього.

Сміливо до них!

1. Ваш улюблений виконавець - не справжній

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хацуне Міку - співачка, що існує лише віртуально

Одна з найпопулярніших японських поп-зірок Хацуне Міку - не є реальною людиною.

Але ця несуттєва деталь не завадила співацчі-гуманоїду випустити новий кліп минулого тижня.

Вона також може мати дуети - наприклад, вже співпрацювала з американським репером Pharrell.

Якщо ім'я вигаданої J-pop виконавиці вам нічого не каже, то пригадайте це: Рей Орбісон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рой Орбісон тепер з'являтиметься не лише у спогадах, а й як голограма

"Великий О" помер у 1988 році, але скоро стартує його тривимірний голограмний тур...

Син, Рой Орбісон-молодший, який сподівається, що колись "аватар" його батька "оселиться" у Лас-Вегасі, каже: "Ми дуже раді, що з'явилася можливість зробити це: перший великий тур померлого артиста за допомогою голограми".

Він додає, що голограма - це лише "вишенька на торті": "А сам торт - це ті чудові пісні, які написав мій батько, та його надзвичайний голос".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Реперша M.I.A. вважає нові технології "сексуальними"

Реперша, активістка та справжня жінка M.I.A. вважає, що віртуальні альтер-его можуть допомагати і живим музикантам.

"Митці знаходяться на порозі їхнього охоплення штучним інтелектом. Але яка політична активність у штучного інтелекту?" - розмірковувала вона на фестивалі Meltdown.

"Я собі думаю: може нехай в моєму наступному відео замість мене з'явиться віртуальна заміна? Це дуже сексуально - нові технології", - додає виконавиця.

"Я можу провести хіппі-тур й співати людям віч-на-віч… Або ж я можу транслювати мої віртуальні шоу просто людям у спальні по всьому світу, тож ви будете на моїх виступах незалежно від того, де знаходитеся", - каже M.I.A.

І продовжує: "Кількість даних, які може містити у собі штучний інтелект, зростає так швидко, що майбутня я в будь-якому разі буде кращою. Але чи буде майбутня я менш політизована?"

Копирайт изображения The Coral Image caption Це справжня група The Coral?

Поговоріть з Джеймсом Скеллі з мерсисайдського псай-рок колективу The Coral, й він скаже, що вже давно переключився б на цифрову версію.

"Ми хотіли створити голографічну версію The Coral ще десь у 2002 році, щоб вона замість нас проїхала з туром по Японії", - розповідає він.

"Якби була група, що могла б одночасно з нами дати десь інший концерт й ми могли б розділити прибуток, - то я на це погодився!" - зізнається музикант.

"Але потрібні пісні - це завжди головне", - підсумовує він.

Як нам відомо, майбутнє вже, можливо, настало для Гая Гарві з манчестерського гурту Elbow.

"Звідки ви знаєте, що ми вже не голографічні?", - жартує він.

А й справді.

2. Виступи змінилися

Копирайт изображения Bluedot Image caption Фестиваль Bluedot

Від хіппі на Вудстоку в 1969 році й до Еда Ширана з його лупером (Педаллю для музичних ефектів. - Ред.) на Гластонбері цього літа фестивалі весь час змінювалися.

До наступного літа з віртуальною та "розширеною" реальністю - так само, як і з тривимірним проектуванням - вони можуть стати такими інтерактивними, як ніколи.

Бен Робінсон, творчий директор фестивалю Bluedot, що проходить біля обсерваторії Джодрелл Бенк (пам'ятаєте його у книзі й фільмі "Путівник галактикою"?), фанатіє від самих думок про "зміщення параметрів" шоу.

"У нас у 2017 виступали Orbital, які ще 20 років тому були передовими, використовували у шоу лазери й світло, щоб воно не виглядало, ніби якийсь хлопець просто стоїть на сцені", - розповідає він.

"Зараз залучення візуальних ефектів у шоу дійшло до шаленства. Використання тривимірного проектування змінює образ і відчуття тривимірних об'єктів. Це так задіювали на замках, що здавалося, ніби вони руйнуються", - додає Бен Робінсон.

"Зараз люди можуть відчувати, ніби вони на сцені поруч з артистами. Або ж шоу може зійти зі сцени. Ми - покоління, зіпсоване можливостями", - вважає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Gorillaz

Анімовані персонажі Gorillaz цього літа провели власний одноденний фестиваль, "Очі демона", у тематичному парку Dreamland Margate.

Один з їхніх творців Джеммі Г'юлет заявив виданню Daily Star, що хоча вони разом з Деймоном Алберном (Вокалістом гуртів Gorillaz та Blur. - Ред.) і можуть стати "надто старими", однак немає причин, чому б їхнє шоу не продовжувалося вже без них.

"У минулому спадщиною гуртів були їхні записи та VHS-відео з концертів. А тепер вони можуть просто залишити інструменти для когось й продовжувати функціонувати ще 50 років у майбутньому", - вважає Джеммі Г'юлет.

3. Студії звукозапису тепер у ваших ноутбуках

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ноел Галлархер: "Я у Великій Британії, а який час у вас?"

Минулого місяця Ноел Галлахер зізнався ведучому Radio X Джону Кеннеді, що жодного разу не зустрічався з басистом, який брав участь у записі його нового альбому Who Built The Moon?

Джон Фалкнер записав свої партії з Лос-Анджелеса, поки Ноел творив у Белфасті та Лондоні.

Ноел розповідає: "Це було зовсім відмінне від того, що я коли-небудь робив. З Oasis ми записувалися у кімнаті з купою людей, дивлячись одне одному у вічі".

"А тут я о другій дня розмовляю по айпаду з хлопцем, у якого зараз чотири години ранку. Я чую пісню, яка лунає з його колонок, й він каже: "Як тобі? Що, якщо я зроблю так?". А я такий: "Так далеко, це неймовірно", - пригадує музикант.

Бач Вік, екс-продюсер Nirvana та барабанщик гуртів Garbage і 5 Billions in Diamonds, підтверджує, що такі технології зараз можуть використовувати нові групи, яким бракує коштів, але не бракує уяви та бажання діяти на відстані.

"Є нові програми, у яких ви можете одночасно працювати над піснею, перебуваючи в різних містах", - каже він.

"Треба бути справді креативним з тими інструментами, які з'явилися, адже через цифрові технології кожен може мати потужну студію у себе в ноутбуці", - попереджає Бач Вік.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бетті Ортон любить трошки недосконалості

Співачка Бет Ортон (яка, між іншим, описує Хацуне Міку як "ідеальну жінку в музичній індустрії") використала таку програму під час створення свого останнього альбому Kidsticks.

Місцями вона надавала перевагу комп'ютерним звукам над тими, які створювали справжні музичні інструменти.

"Можливість натиснути клавішу й отримати будь-який звук - це надзвичайна свобода…" - каже співачка й композитор.

Але щось людське все ж ще залишається у творчому процесі.

"Навіть створюючи електронний запис потрібні зв'язки з продюсером та іншими музикантами. Особисто я люблю трошки недосконалості", - зізнається Бет Ортон.

4. Пісні - напряму від улюбленого виконавця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джек Вайт: тут написано "Дорогий Стівен, дякую за підтримику"

Компанія американського співака Джека Вайта Third Man Records порадувала своїх клієнтів розсилкою лімітованої партії його ексклюзивних дисків.

DJ Gramatik нещодавно пішов ще далі - він став першим артистом, який "токенізував" себе. Під цим він має на увазі, що кожен фанат, який придбає "токен" (Електронний спецсертифікат, який дозволяє власнику обміняти його на якийсь товар, наприклад, музичний твір. - Ред), використовуючи віртуальну валюту Ether ("Ефіріум"), потенційно може розраховувати на його майбутні прибутки.

Джеф Сміт з музичної бази даних Discogs вважає, що такі технології створять "прямий зв'язок між творцем музики та споживачем, що дозволить пересилати матеріали напряму, без будь-яких форм піратства".

"Вже є платформи, такі як Third Man records, що можуть розсилати своїм клієнтам ексклюзивні матеріали в обхід торгівлі чи будь-яких інших форм поширення", - каже Джеф Сміт...

Копирайт изображения Getty Images Image caption Репер Лойл Кернер не поспішає з поширенням власної музики

А хіп-хоп зірка з Лондона Лойл Кернер поки не поширює свої твори через "токени", а надає перевагу тому, щоб фанати дочекалися його наступних альбомів після диска Yesterday's Gone, який був номінований у 2017 році на премію Mercury.

"Пісня з'являється й люди кажуть: "Вона мені подобається. Ок, а зараз вона вже набридла. Що там далі?" - пояснює репер.

"Сингли - це як розділи книги. І якщо ви хочете слухати мою музику, то маєте почекати", - додає він.

5. Нові музичні технології - не для кожного

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніл Хеннон не фанат нових технологій в музиці

Та попри всі ці запаморочливі технології майбутнього, для багатьох музика завжди була й залишатиметься перш за все пов'язаною з людьми… людяною.

Ніл Хеннон з гурту Divine Comedy каже: "Я можу зараз здатися відвертим прихильником Луддизму (Рух стихійних виступів робітників мануфактур у Британії ХVIII-XIX ст., які виступали проти запровадження машин на виробництві. - Ред.), але мені здається, що музика стає тим гіршою, чим більше з неї прибирається людина та людяність".

"Думаю, якщо продовжуватиметься цей рух в нікуди, то просто з'явиться якась шпана-панки, які перепишуть всі правила", - додає Ніл Хеннон.

Про яких панків іде мова? Може про ірландських рокерів The Strypes?

Їхній басист Пітер О'Хенлон каже: "Наш свіжий підхід полягає у тому, що ми просто приходимо й граємо концерт! Всі інші літають по сцені, а ми просто стоїмо перед вами й граємо".

Гітарист Джош МакКлорі погоджується: "Все інше круте, але це трюки".

Їхня співвітчизниця Ліза Ханніган не буде джемитися через інтернет чи з'являтися у вигляді голограми найближчим часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліза Ханніган каже, що ледь може впоратися з камерою телефона

"Не думаю, що це те, що мені треба!" - відзначає Ліза.

"Я просто люблю проводити рок-джеми з моїми друзями. Я ледь справляюся з камерою на телефоні. Скасуйте голограмний тур Лізи Ханніган, ми загубили кабель!" - жартує співачка.

Якщо ти щось можеш, то це не завжди означає, що ти маєш це робити. І поки ми жбурляємо себе у нові часи, фолкер Маркус Мамфорд воліє дотримуватися непорушного духу минулого.

Він зізнається: "Я не знаю, яким буде майбутнє музики, але якщо я не гратиму, то вона мені анітрохи не потрібна".

"Якщо ж вона гарно звучатиме й люди гарно проводитимуть час, то для мене цього достатньо", - констатує музикант.