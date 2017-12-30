Культогляд: "Диявол носить Прада" отримає продовження

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В огляді культурних подій цього тижня:

Продовження "Диявол носить Прада".

Чотириповерховий пеніс на будинку - мистецтво чи непристойність?

Які стрічки отримали честь потрапити до Національного кінореєстру в США.

Почесні відзнаки від королеви - сприймають не всі.

Ще більше гламуру

Влітку 2018 року вийде продовження популярної книги Лорен Вайсбергер "Диявол носить Прада", повідомляє прихильницям індустрії моди видання Independent.

В першій книжці йдеться про виживання у нетрях гламурного глянцю асистентки головного редактора журналу Адреї Сакс. Проте її грізна начальниця Міранда Прістлі мала ще одну помічницю - Емілі Карлтон.

В однойменній стрічці її зіграла британська акторка Емілі Блант. Пам'ятаєте ту, що з'ідала лише шматочок сиру на день, аби схуднути перед показами моди в Парижі? Саме про неї йтиметься в книжці "Коли життя підсовує тобі Лулулемон", яка вийде наступного року. Лулулемон - це відомий бренд одягу для йоги.

У новій книзі Лорен Вайсбергер Емілі будуватиме кар'єру в не менш гламурній галузі імідж-менеджера зірок. А почнеться все, коли доля закине її в домівку дружини сенатора і супермоделі Кароліни Гартвел.

До речі, Independent зазначає, що творці фільму "Диявол носить Прада" не збираються знімати сіквел. А тому відзначає, що продовження книжки - це велике досягнення.

"Чотириповерховий" пеніс у Нью-Йорку

Новий зразок мурал-арту, мистецтва малюнків на стінах, наробив чимало галасу в Нью-Йорку, розповідає британська Guardian.

Зображення гігантського пеніса з'явилося на стіні чотириповерхового житлового будинку в Іст-Сайді в переддень Різдва. Замовила його місцева фундація вуличного мистецтва, а виконала шведська художниця Кароліна Фалькголт.

"Чотириповерховий фаллос" став частиною її "диптиха" - на стіні іншого будинку мисткиня намалювала "абстрактнішу піхву", пише газета.

"Я зазвичай малюю гігантські піхви, - цитує художницю Guardian. - А оскільки я щойно закінчила її зображення на стіні п'ятиповерхового будинку, то відчула, що потрібен ще й член".

"Якщо пеніс потрапляє всередину жінки, він цілком може потрапити й на стіну", - переконана шведська художниця. Вона не вбачає в зображеннях геніталій нічого скандального. Її мистецтво "про те, що не треба соромитися свого тіла та сексуальності".

Проте погляди мешканців будинку розділилися. Одні були шоковані. "Нам це не подобається і ми сподіваємося, що оце зображення приберуть", - заявив Guardian один з них. "Інші вважають, що фаллос додав розмаїття холодному сірому дню", - розповідає газета.

Влада міста побачила у контроверсійному муралі "пошкодження власності", а відтак дала вказівку замалювати пеніс.

"Уявіть, якби хтось намалював отаке на вашому будинку без дозволу. Мені б це не сподобалося. Ви можете спостерігати це у своїй студії. Та це неприйнятно для вулиць, де отаке споглядають діти. Воно нічого їх не навчить", - заявила Guardian представниця влади Нью-Йорка Кейті Грінеро.

Сама ж авторка твору поставилася до знищення її твору "по-філософськи", зазначає Guardian.

"Мистецтво - це єдина царина, де можна бути справді вільним і говорити на будь-які найважчі теми, оскільки мистецтво спроможне перекладати і трансформувати мову в будь-якому напрямку", - розповіла вона газеті.

Кіно як національне надбання

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Окрім "Оскарів" і "Золотих Глобусів" у США існує ще одна форма шанування творів кіномистецтва - їх заносять до так званого "Національного кінореєстру" Бібліотеки Конресу США, повідомляє американський часопис Rolling Stone.

Цьогоріч до реєстру додали 25 фільмів.

Серед них - вже визнані шедеври американського кінематографа - бойовик "Міцний горішок" із Брюсом Віллісом у головній ролі, "Титанік" із Кейт Вінслет та Леонардо ДіКапріо, а також історична драма 1960-го року "Спартак" із Кірком Дугласом.

"Наша любов до кінострічок є свідченням їхньої невичерпної спроможності просвіщати, надихати та інформувати кожного з нас окремо і як націю в цілому", - йдеться в заяві Бібліотеки Конгресу США.

"Обирати 25 стрічок - завдання надзвичайно важке, адже є багато чудових фільмів, які заслуговують на цю честь", - сказано в повідомленні.

Окрім названих фільмів, до цьогорічного списку потрапили мюзикл "La Bamba", низка документальних фільмів, анімація та збірка стрічок 20-30-х років ХХ століття.

Чому відмовляють королеві

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Наприкінці року королева Об'єднаного Королівства Єлизавета II традиційно оголошує список осіб, яких посвячує в лицарі й нагороджує іншими почесними званнями за внесок у служіння суспільству.

Зазвичай до такого списку потрапляють і видатні представники культури і мистецтва.

Титули Командора Ордену Британської імперії, Офіцера Ордену Британської імперії та Члена Ордену Британської імперії, наприклад, мають багатенько зірок світової рок- і поп-музики.

У різні роки ці почесні відзнаки отримали Кліфф Річард, Том Джонс, Род Стюарт, Стінг і Елтон Джон, а також Роберт Плант із "Лед Зеппелін", гітарист "Квін" Брайан Мей, фронтмени "Роллінг Стоунз" Мік Джаггер і Боно з "Ю2".

Але, виявляється, є й такі, хто відмовлялися від королівських почестей. Серед них - письменники Редьярд Кіплінг і Джон Ле Карре.

У 2000-му році від запропонованого титулу відмовився Девід Боуї. Своє рішення нині покійний виконавець пояснював так: "Я ніколи не мав наміру прийняти щось подібне. Чесно, я не знаю, за що це дають. Це не те, для чого я працював усе життя".

Свого часу відмовився від звання Офіцера ордену і учасник "Бітлз" Джордж Гаррісон.

А Джон Леннон відмовився від титулу, отриманого у 1965 році, на знак протесту проти британської зовнішньої політики. У листі до королеви він написав: "Ваша Величносте, я повертаю свій МВЕ на знак протесту проти втручання Британії у справу Нігерії-Біафри, проти нашої підтримки Америки у В'єтнамі, а також проти падіння пісні "Холодна індичка" у чартах".

Цікаво, що і сама королева позбавляла нагород тих, хто своєю поведінкою та вчинками зганьбили титул.

Серед них - британські шпигуни Кім Філбі і Ентоні Блант, які працювали на КДБ, румунський диктатор Ніколає Чаушеску і президент Зімбабве Роберт Мугабе.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС