Як дотримуватися новорічних обіцянок

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Втратити вагу, ходити в тренажерний зал, кинути курити, вивчити мову - кожен може пригадати новорічні обіцянки, які ми даємо й порушуємо.

Ми не можемо радити вам, які обіцянки давати, але можемо підказати, як їх виконувати.

Наприклад, деякі теорії кажуть, що людям притаманна "нелюбов до втрат". Іншими словами, ми охочіше повертаємо втрачене, ніж здобуваємо нове.

Отож, обіцянка повернутися до чогось - старого хобі чи минулої стрункості - може бути ефективнішою, ніж бажання набути якогось уміння чи зовнішньої риси.

Із цього випливає й наступна порада: обіцянки мають бути реалістичними.

Залучайте інших людей

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Доктор Джон Майкл, філософ із Університету Ворвіка, вивчає суспільні фактори, пов'язані з обіцянками та їх дотриманням.

За його словами, люди частіше виконують обіцяне, якщо бачать, що це якимось чином важливо для інших - тобто коли на кону іще чиїсь інтереси. Наприклад, якщо ви пообіцяли ходити на курси разом із другом.

Ефект буде ще сильнішим, якщо заплатити наперед: коли ми відчуваємо, що хтось інший вклав час і гроші в ці плани, то виконаємо їх із більшою імовірністю.

Доктор Майкл зараз перевіряє припущення про те, що ми більш схильні запобігати втраті для інших, аніж для себе.

Попередні результати показують, що люди більш мотивовані продовжувати нудне чи складне заняття, коли в це вклав свої зусилля хтось інший.

Конкретні кроки

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Ще один потужний стимул - репутація.

Якщо зробити обіцянку публічно, це може допомогти її реалізувати - через страх, що люди погано про вас подумають.

"Ми не хочемо мати репутацію ненадійних людей, тож якщо оголосити про свої плани людям, це може додати мотивації. А побитися об заклад, можливо, іще ефективніше", - каже професор Ніл Леві з Оксфордського університету.

Він додає, що також важливо робити деталізовані обіцянки.

Сказати "я ходитиму в спортзал щовівторка після обіду і щонеділі зранку" може бути ефективніше, ніж просто "я більше ходитиму до спортзалу", вважає професор.

Крім того, пан Леві радить пов'язувати свої плани з конкретними кроками.

Наприклад, якщо хочете вивчити мову, спершу можна пообіцяти щоранку слухати мовний подкаст, їдучи на роботу.

Потім, щоби ще більше покращити шанси на успіх, можна щовечора ліпити на кермо авто нагадування про це.

Тобто ви не просто плануєте якийсь намір, але й плануєте кроки із його втілення.

Винятки

Професор Леві також застерігає щодо виправдань.

"Ми розуміємо, що винятки існують - я не піду в тренажерку, якщо в мене дім горить. Але людям властиво це експлуатувати, розширюючи коло виняткових обставин".

"День народження може бути прийнятним винятком, бо він трапляється раз на рік. Але якщо почати робити винятки через речі, які трапляються частіше, на кшталт "зараз останній тиждень місяця, а краще починати в перший", "зараз надто холодно, аби так рано вставати з ліжка", тоді будь-що починає ставати винятком", - каже він.

Довготермінові плани

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви не дружите зі спортом, але завжди мріяли подорожувати, краще пообіцяйте собі заощадити кошти для мандрів, аніж стати чудовим атлетом

Для доктора Анни Свінбурн, психолога-біхевіориста з Університету Джеймса Кука, найкращі обіцянки - це ті, які є частиною ваших довгострокових планів, а не просто щось розмите.

Якщо ви ніколи не виявляли інтересу до спорту, то обіцянка стати прекрасним атлетом навряд чи спрацює. Можливо, успішнішим буде рішення заощадити, бо ви завжди мріяли поїздити світом до 50 років.

А от секрет дотримання обіцянок криється в плануванні, вважає доктор.

Визначте, що є для вас тригером - як негативної поведінки, яку ви хочете зменшити, так і позитивної, яку хочете закріпити. Наприклад, якщо ви хочете менше пити, не йдіть пити каву з друзями в паб.

"Люди, які покладаються на силу волі, переважно програють", - каже пані Свінбурн.

"Аби дотриматися обіцянки, треба бути нудним і педантичним - треба планувати", - підсумовує вона.