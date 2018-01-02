Науковий огляд: чого чекати у 2018 році

Копирайт изображения AKIHIRO IKESHITA / JAXA Image caption Японський апарат "Хаябуса-2" піде по стопах свого новаторського попередника "Хаябуса-1"

Від нових етапів у комерційній програмі освоєння космосу до супермашин з ракетними двигунами - ось що чекає на нас 2018 року.

BBC News заглядають в майбутнє і розповідають про найбільші наукові історії прийдешнього року.

Світ у русі

2018 рік буде насичений космічними місіями, які підтвердять міжнародний характер сучасного дослідження космосу. Перший - індійська автоматична міжпланетна станція "Чандраян-2". Індія продовжує свою основну місію - дослідження поверхні Місяця, яку розпочала 2008 року.

Його попередник "Чандраян-1" був супутником. А "Чандраян-2" складається з супутника, спускного апарату та невеликого автоматичного місяцехода (ровера) вагою від 30 до 100 кг.

Апарат розробила Організація космічних досліджень і розробок Індії. "Чандраян-2" повинен зробити м'яку посадку на Місяць і дослідити його за допомогою місяцехода. Запуск корабля планують провести в березні з космічного центру імені Сатіша Дхавана в штаті Андхра-Прадеш.

У травні NASA запустить на Марс космічний корабель Insight. Спеціальний зонд повинен глибоко проникнути під поверхню Червоної планети. Це допоможе нам краще зрозуміти історію формування Марсу. Також апарат буде прислухатись до тектонічної активності планети (так званих "землетрусів на Марсі"), що дасть можливість пролити світло на внутрішню структуру планети.

Копирайт изображения NASA Image caption Корабель NASA InSight буде досліджувати тектонічну активність на Марсі

У липні космічна станція "Хаябуса-2" японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) повинна досягти астероїда (162173) Рюгу і доправити звідти зразки ґрунтів. 2005 року попередня версія "Хаябуса-1" привернула увагу світу, коли дісталася астероїда Ітокава. Незважаючи на труднощі, що виникли при реалізації цієї місії, машині вдалося повернутися на Землю із крихітними зразками астероїдного ґрунту, яких вистачило науковцям для дослідження.

Інженери вдосконалили апарат "Хаябуса-2", щоб він міг зібрати більше ґрунту і доставити на поверхню астероїда Рюгу кілька невеликих спускних апаратів.

Однак Японія стане не єдиною країною, яка цього року планує відвідати астероїд. Космічний апарат Osiris-Rex, який NASA запустила 2016 року, повинен в серпні досягти об'єкта (101955) Бенну. Ціль цієї місії також полягає у доставці на Землю зразків ґрунту з астероїд для наукового аналізу.

Крім того, Європейське космічне агентство разом японським агентство аерокосмічних досліджень працюють над програмою вивчення найближчої до Сонця планети - Меркурія. Ціль місії Bepi Colombo - розширити знання про цю планету, які зібрані американським апаратом Messenger.

Bepi Colombo складається з двох космічних апаратів на одній ракеті. Місія проведе детальне картографування та вивчить магнітне поле планети. Вчені сподіваються пролити світло на ключові питання, зокрема, чи дійсно Меркурій складається з великого залізного ядра, яке покрите тонкою оболонкою з силікатної породи.

Комерційна космічна гонка

Копирайт изображения SPACEX Image caption Ілон Маск опублікував фото ракети Falcon Heavy в Twitter

2018 року повинен відбутися запуск однієї з найпотужніших космічних ракет у світі - Falcon Heavy, яку розробила приватна компанія Ілона Маска SpaceX.

У грудні Маск опублікував у Twitter світлини, що вражають. Це величезний апарат в Космічному центрі ім. Кеннеді в Флориді. Ракета складається з двох стартових двигунів Falcon 9 і центрального двигуна. Загальна довжина апарату - 70 метрів, вона зможе доставити на орбіту вантаж вагою до 57 тонн. Очікується, що ракета стане лідером початкового ринку комерційних запусків і дозволить доправляти астронавтів за межі земної орбіти.

Приватні космічні компанії можуть наблизитися до ще однієї цілі - відправлення екіпажів на Міжнародну космічну станцію (МКС), однак початок таких запусків можливо відкладуть до 2019 року.

Відповідно до нинішніх планів, SpaceX і компанія Boeing розпочнуть перші польоти в космос із території США з моменту закриття програми шатлів НАСА 2011 року. З того часу США користувалися російськими ракетами "Союз" для доставки екіпажів на МКС, що викликало невдоволення в американській авіакосмічній промисловості.

Копирайт изображения BOEING Image caption Космічний апарат Starliner компанії Boeing може доставити астронавтів на МКС

Спочатку обидві компанії планують випробувати свої пускові системи без участі астронавтів, а потім вже розпочати пілотовані запуски. Однак з урахуванням потенційних ризиків для життя екіпажів NASA - ніхто не може точно сказати, коли почнуться такі польоти.

У разі успішного випробування SpaceX і Boeing - обидві системи будуть сертифіковані космічним агентством США щодо перевезення людей. Саме тоді SpaceX та Boeing зможуть розпочати виконання контрактів на транспортування космонавтів на космічну станцію.

Пізніше ці кораблі повинні об'єднатися довкола власної системи запуску НАСА - довгоочікуваною (і дорогою) капсулою Оріон та ракетою SLS, яка буде використовуватися для відправлення людей за межі низької земної орбіти. Якщо все буде йти за планом, тестовий політ Orion 2019 року, а запуск з космонавтом - 2021 року.

Жага швидкості

Копирайт изображения EPA

Восени цього року британський надзвуковий автомобіль Bloodhound може встановити новий рекорд з швидкості пересування по землі.

Машина з двигуном багатоцільового винищувача Eurofighter Typhoon пройшла випробування в аеропорту Ньюкі-Корнуолл у 2017 році на "тихому" ходу в 320 км/год.

На наступному етапі заплановано розвинути швидкість до 800 км/год - випробування пройдуть в жовтні в ПАР. Це менше, ніж чинний рекорд швидкості в 1228 км/год, однак, як очікується, після інженерних доопрацювань машина зможе перевищити й цей показник до 2019 або 2020 року.

Фінальна мета творців Bloodhound - подолати швидкість в 1610 км/год (1610 км - це рівно 1000 миль, в яких заведено вимірювати відстань в Британії та США).