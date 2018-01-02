Що відомо про смерть юристки Ноздровської?

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1 січня у Вишгородському районі виявили тіло юристки та активістки Ірини Ноздровської.

У поліції заявили, що цю справу взяли на особливий контроль. Близькі й друзі загиблої створили власну ініціативну групу, яка контролюватиме слідство.

Що відомо про справу Ірини Ноздровської?

Смерть сестри

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська

Ірина Ноздровська - професійний юрист та правозахисниця.

30 вересня 2015 року після наїзду авто у селі Демидів Вишгородського району загинула її сестра Світлана Сапатинська.

Підозрюваним у смерті жінки став інший житель Демидова - Дмитро Россошанський.

Ірина Ноздровська як юрист представляла інтереси своєї сім'ї на суді. Вона заявляла про те, що слідчі та судді гальмували розслідування і судовий розгляд та пов'язувала це з тим, що родичем Дмитра Россошанського є один з суддів Вишгородського райсуду Сергій Купрієнко.

За даними Ірини Ноздровської, підозрюваний є його двоюрідним племінником.

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Ірина Ноздровська з сестрою Світланою, яка загинула внаслідок ДТП

Сам суддя Сергій Купрієнко в ефірі програми "Люстратор" каналу "2+2" заперечував це. Він не вів його справу, а у 2017 році звільнився з Вишгородського райсуду.

Справа ж розглядалася в іншому суді - Обухівському.

Також Ірина Ноздровська стверджувала, що Дмитро Россошанський перебував у стані наркотичного сп'яніння під час наїзду на її сестру.

На судовому розгляді ці звинувачення відхилили за відсутністю доказів й не розглядали їх як обставини, що обтяжують покарання.

У травні 2017 року Дмитра Россошанського засудили до семи років в'язниці (сам він уже перебував у СІЗО з липня 2016 року).

За даними судового вироку, сам він свою вину не визнав й "запевняв у відсутності умислу на наїзд на пішохода". Також захист наполягав, що трагедія сталася через те, що Дмитра Россошанського засліпило сонце.

Вже після вироку його захист виступив за те, щоб їхнього підзахисного звільнили з в'язниці за законом про амністію.

27 грудня 2017 апеляційний суд адвокатам Дмитра Россошанського у цьому відмовив й відправив справу на новий розгляд.

"Суд апеляційної інстанції врахував всі істотні порушення кримінально-процесуального закону, які були здійснені під час розгляду справи в суді першої інстанції і направив матеріали справи на новий розгляд", - написала Ірина Ноздровська у своєму останньому пості на Facebook 28 січня.

Зникнення й смерть

На наступний день Ірина Ноздровська зникла по дорозі з роботи додому.

Раніше вона неодноразово заявляла про те, що їй надходили погрози від родичів та друзів Дмитра Россошанського, а також його самого.

Про це зокрема згадується й у судовому вироку по його справі - там наводяться слова Ірини Ноздровської про те, що обвинувачений "ніколи не просив вибачення, не відшкодував шкоду, натомість висловлював погрози і образи".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов пообіцяв звітувати про хід розслідування

А депутат Мустафа Найєм повідомив, що жінці нібито погрожував батько Дмитра Россошанського, який їй говорив, що вона "погано закінчить". Джерело такої інформації депутат не уточнював.

У родині Россошанських ситуацію поки не коментують.

Друзі та близькі разом з правоохоронцями організували пошуки жінки й зрештою 1 січня її тіло виявили у річці.

"38-річну жительку с. Демидів Вишгородського району, яка зникла 3 дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці", - йшлося у повідомленні поліції Київщини.

Деталі та причини смерті там не розкривали до проведення судмедекспертизи.

Утім близькі Ірини Ноздровської заявили про те, що тіло загиблої жінки було без одягу. Також вони повідомляють про ножові поранення на її тілі. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Речник поліції Київщини заявив, що там розглядають чотири версії смерті юристки:

професійна діяльність загалом

професійна діяльність у справі про смерть сестри

хуліганство

спроба згвалтування

Близькі Ірини Ноздровської у вівторок ініціювали мітинг біля обласного управління поліції Київщини та виступили за те, щоб розслідування вели слідчі не з управління МВС у Київській області, яким друзі загиблої не довіряють, а з київського управління.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Активісти вимагають швидкого розслідування справи

Згодом голова поліції Київської області Дмитро Ценов повідомив, що до оперативної групи, яка веде справу, увійшли представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

"Нами відпрацьовано більш ніж 20 камер, які стоять по шляху маршруту Ірини", - розповів пан Ценов.

Він також відзначив, що жінка не зверталася до поліції щодо погроз на її адресу.

Image caption На мітинг біля управління поліції Київщини у вівторок зібралося більше сотні людей

Про те, чи будуть допитувати Дмитра Россошанського чи його родичів і друзів, у поліції не повідомляють через таємницю слідства.

Наразі ж активісти створили ініціативну групу, яка має на меті контролювати хід офіційного розслідування.

Один зі знайомих Ірини Ноздровьскої розповів ВВС Україна, що її матір, яка має хворе серце, до останнього сподівалася на те, що дочку знайдуть живою.

Він також припустив, що сім'я юристки тепер опиниться у скрутному фінансовому становищі, адже "трималася лише на Ірині". Ірина Ноздровська сама виховувала дочку.

Тим часом її смерть набуває дедалі більшого резонансу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що цей злочин є "викликом для держави", а у посольстві США закликали покарати причетних до вбивства.