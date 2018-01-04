Хочу, щоб братик навчився ходити: історії особливих дітей з зони АТО

Копирайт изображения facebook.com/pg/911 Image caption Діти переселенців підписують святкові листівки для літніх людей

"Бабусю, я бажаю тобі здоров'я і щоби в тебе були внуки".

Це 9-річна Настя Кротько підписує листівку для самотньої бабусі у хоспісі. Поряд пише Дарина Водінова і розмірковує, що літні люди не винуваті у тому, що життя таке складне, тому вони готують їм маленькі подарунки.

Життя цих дітей теж не можна назвати простим.

Настя хворіла на рак крові. 2014 року вони з мамою два тижні жили у підвалі в Луганську, переховуючись від вибухів. Потім був переїзд до Києва, де і тривала боротьба з хворобою.

Коли на сході почалися бойові дії, у Дарини народився молодший брат. Йому поставили діагноз - ДЦП. У 2015 році сім'я дівчини втекла з захопленого бойовиками Антрациту.

Копирайт изображения ВВС Image caption Волонтери створили центр реабілітації й назвали його 9/11. Це цифри з адреси Фролівська 9/11 у Києві, де волонтери допомагали переселенцям

Особливі діти з зони АТО

Переселенцями в Україні стали понад 220 тисяч дітей. Частина з них - це діти, як живуть з інвалідністю. Близько ста особливих дітей з Києва і області щотижня приїздять до центру реабілітації 9/11, створеного благодійним фондом "Свої".

"Сім'ям переселенців з особливими дітками дуже потрібна допомога і не тільки з ліками і продуктами. Їм потрібен світ, який їх приймає і не відштовхує, тому ми створили цей центр реабілітації", - каже представник фонду Вікторія Рублевська.

Волонтери орендували і відремонтували приміщення на території київського Інституту педіатрії, акушерства і гінекології, найняли спеціалістів, які займаються з дітьми - психолога, музичного терапевта, нейрокоректора, спеціаліста з корекційної гімнастики.

Тут є кухня, де можна розігріти їжу, і де батьки можуть зачекати на дітей, ігрова кімната зі шведською стінкою, розвиваючі іграшки.

Утримання такого центру коштує приблизно 40-50 тис гривень на місяць. Волонтери постійно шукають грантові програми та меценатів, які можуть допомогти.

"Нам не вистачає темної кімнати для сенсорної інтеграції, де зможуть займатися дітки з ДЦП, з захворюваннями аутичного спектру. Мріємо про більшу кількість спеціалістів, адже на черзі для занять стоїть дуже багато дітей", - розповідає Вікторія Рублевська.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дворічна Ліза Галигіна збирається з силами, перш ніж опинитися усередині величезної мильної бульбашки.

"Навчився дивитись у очі"

6-річного Левка привозять сюди чотири рази на тиждень. За півроку у центрі він навчився дивитися в очі та робити аплікації. Його батьки дуже тішаться таким результатам, бо це значно більше, ніж було до цього у Луганську, з якого тікала родина. У цьому віці Лев мав би йти до школи, але він не розмовляє, у нього аутизм.

"Лев дуже чуттєвий, якщо його щось турбує, він може розплакатись", - каже мама Левка Катерина (ім'я змінено). Сім'я Левка пережила кілька місяців без світла і води у своєму будинку у Луганську. Виїжджаючи звідти до Києва, вони змогли взяти з собою лише одну валізу.

Кожна родина, з якої ми поспілкувалися у центрі, - це окрема історія про життя і втечу з зони бойових дій з хворими дітьми.

Оксана Водінова з сином ледь встигла врятуватись, коли біля їхнього будинку в Антрациті вибухнув снаряд. У 4-річного Богдана ДЦП, зараз він весь час на руках у мами. Оксана з тремтінням у голосі згадує, як сина у 2014 році оперували у Луганську - кілька разів їм довелося ховатися у підвалі лікарні під час вибухів. Вже три роки вони живуть у Києві.

Копирайт изображения facebook.com/pg/911 Image caption У травні 2014 року у Богдана стався крововилив у мозку. Операцію дитині робили, коли на сході вже тривали бойові дії

Поки з Богданом у центрі займаються спеціалісти, його старша сестра Дарина грається у сусідній кімнаті, де волонтери організували для дітей переселенців новорічне свято.

"Старша донька розуміє, що вся увага йде меншому сину, починає закриватися у собі, тут вона хоча б малює, спілкується з іншими дітьми, дуже допомагають заняття з психологом", - каже пані Оксана.

Після свого заняття у терапевта до свята приєднується Левко. Спочатку він тихо сидить у кріслі-мішку, міцно стискаючи подарунок, поки діти бігають навколо Снігуроньки, а потім сам стає до кола і починає танцювати. Батьки кажуть, що для них це велика радість - бачити, як їхній син грається разом з усіма.

Копирайт изображения ВВС Image caption Лев під час новорічного свята у центрі реабілітації. Він сидить у помаранчевому мішку праворуч

Діти починають кидати сніжками у Діда Мороза, серед них маленька дівчинка у рожевій сукні - Ліза Галигіна. У неї целіакія - порушення травлення, викликане непереносимістю глютену. Дитині пізно поставили діагноз, тому вона почала відставати у розвитку. Ліза у центрі ходить на заняття до психолога і музичного терапевта.

"Цей центр дуже важливий для нас, адже платити за заняття дорого, а якщо зараз не стимулювати розвиток її головного мозку, потім вже буде пізно", - розповідає мама Лізи Ліана, яка переїхала з Луганська.

Копирайт изображения ВВС Image caption Мама Лізи дуже хоче вийти на роботу, але скаржиться, що не може знайти у Києві садок зі спеціальною дієтою для доньки

Батьки особливих дітей розповідають, що зустрічі у центрі для них - це теж реабілітація, можливість поспілкуватися і підтримати одне одного.

"Це місце, де на нас з нашими особливими дітками не будуть тикати пальцями", - каже одна з мам. Тут батьки проводять майстер-класи, діляться контактами лікарів, організовують екскурсії для своїх особливих дітей. Наприклад, ходили на пароплаві по Дніпру, їздили у Пирогово.

Варення для бабусь

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Коли новорічне свято закінчилося, діти сіли малювати листівки для людей у хоспісі. Благодійну акцію у реабілітаційному центрі придумали волонтери і залучили родини переселенців.

Діти показують яскраві коробки з пряниками, полуничним варенням і теплими шкарпетками, які поїдуть до літніх людей у чернігівський хоспіс.

"Тільки приймати я не можу, хочеться і віддавати", - розповідає Ольга Кротько. Коли її родина у 2014 році переїхала з Луганська, їм, як і багатьом переселенцям, допомагав центр на Фролівській 9/11. Зараз їхня черга допомагати, кажуть переселенці.

Копирайт изображения facebook.com/pg/911 Image caption Дарина Водінова готує листівки у центрі реабілітації

Дарина Водінова намалювала листівку бабусі та загадала на Новий рік бажання, щоб її брат Богдан навчився ходити.