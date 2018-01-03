Чому російський шпигунський корабель "Янтарь" особливий?

Копирайт изображения yoruk isik Image caption "Янтарь" у Босфорі на шляху до Сирії в 2016 році

Російський військово-морський флот дуже пишається своїм новим шпигунським кораблем "Янтарь", який зараз допомагає Аргентині у пошуках зниклого підводного човна.

Аргентина вже полишила спроби врятувати 44 людини з судна "Сан-Хуан", яке зникло 15 листопада. Але все ще сподівається знайти саму субмарину.

"Янтарь" офіційно зветься океанографічним дослідницьким судном, але насправді начинений обладнанням для спостереження, а також є носієм пілотованих та безпілотних глибоководних підводних човнів.

Зараз цей дистанційно-керований підводний апарат прочісує океанське дно біля Аргентини.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зникнення підводного човна "Сан-Хуан" лишається загадкою

Але чим ще може займатися "Янтарь"?

Підводні кабелі як мішень

Рухи "Янтаря", імовірно, минулого місяця спонукали британських військових застерегти, що Росія може порушити або перерізати важливі підземні кабелі.

Начальник генерального штабу британських збройних сил сер Стюарт Піч заявив, що такий удар по кабелях, що забезпечують інтернет та інші комунікації, може стати "катастрофічним".

Земну кулю охоплюють десятки волоконно-оптичних кабелів, НАТО також має на дні океану кабелі у військових цілях.

"Янтарь" здатний їх порушити, розповідає Ігор Сутягін, експерт з питань російської армії, який мешкає у Лондоні. Втім, жодних доказів того, що це сталося, немає.

Пан Сутягін зазначив, що у 1970-х роках під час "холодної війни" флот США втратив контроль над системою звукового спостереження SOSUS - мережею підводних детекторів для реєстрації переміщень підводних човнів.

Американські військові дійшли висновку, що кабелі перерізав радянський підводний човен.

У той же період американські військові, за повідомленнями, вживили апарати прослуховування у радянські підводні кабелі в Охотському морі, де базувалися радянські підводні човни.

"Янтарь", за повідомленнями, може робити таку саму підпільну роботу.

"Янтарь" має обладнання, призначене для глибоководного стеження, а також пристрої, які можуть підключатися до секретних кабелів зв'язку", - повідомляла у жовтні минулого року російська "Парламентская газета".

Пан Сутягін, що працює в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень, вважає, що "Янтарь" належить російському Головному управлінню глибоководних досліджень, який входить до міністерства оборони.

Корабель завдовжки 108 м має екіпаж з 60 людей і був уведений в експлуатацію 2015 року. Його побудували у порту Калінінграда, і він став першим човном з серії "Проект-22010". Друге судно цієї серії під назвою "Алмаз" незабаром приєднається до російського флоту.

У Росії вже є кілька старших шпигунських кораблів. У квітні один з них, "Ліман", затонув біля турецького узбережжя, зіткнувшись з вантажним судном. Вся його команда була врятована.

"Янтарь" може використовувати тримісні глибоководні апарати "Русь" та "Консул", які занурюються на глибину до 6 000 м.

Копирайт изображения Russian defence ministry Image caption Підводний апарат "Русь" має команду з трьох людей

Стеження за США

У повідомленні російського парламентського видання зазначалося, що влітку 2015 року "Янтарь" розташувався біля американської військово-морської бази Кінгс-Бей у штаті Джорджія.

"За словами представників Пентагону, росіяни збирали інформацію про обладнання американських підводних човнів, в тому числі про підводні датчики в мережі DoDIN", - йдеться у російському повідомленні.

Кінгс-Бей є базою для шести американських підводних човнів, обладнаних балістичними ракетами Trident. Кожен з них оснащений 24-ма такими балістичними ракетами, повідомляє сайт про військово-морські технології Naval Technology.

Пан Сутягін зазначає, що американські підводні датчики поблизу Кінгс-Бей можуть цікавити російських військових, які, ймовірно, хочуть скопіювати цю американську технологію.

Про занепокоєння Пентагону потенціалом "Янтаря" перерізати кабелі повідомляла і Washington Times.

Наприкінці 2016 року "Янтарь", як виявилося, плавав над підводними кабелями зв'язку біля сирійського узбережжя.

Дивні рухи корабля простежив вебсайт під назвою Covert Shores. Часті зупинки "Янтаря" у точках уздовж кабельного маршруту показали, що його підводний апарат вивчає морське дно, ідеться у повідомленні.

Пошукові й рятувальні місії

Крім місії в Аргентині, "Янтарь" і раніше використовували для пошуків та порятунку.

У повідомленні російської парламентської газети ідеться, що корабель знайшов два російські винищувачі, Су-33 та МіГ-29, які впали у Середземне море 2016 року під час війни в Сирії.

"Янтарь" вчасно "врятував секретне обладнання з літаків", зазначено у повідомленні.

Це могли бути секретні дані з радарів або ракет, або система "ідентифікації друг-ворог", каже пан Сутягін.

Зникнення аргентинської субмарини нагадало про трагедію російського підводного човна "Курск" 2000 року.

2000 року корабель на зразок "Янтаря" міг би врятувати кількох членів екіпажу з "Курска" - як і репутацію російського флоту.