Як Карабах і Придністров'я: експерти про сценарій для Донбасу у 2018

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніхто із експертів не наважився сказати, коли конфлікт на Донбасі завершиться

"Частково Карабах, частково Придністров'я" - так змальовують сценарій для Донбасу на найближчий рік експерти, з якими спілкувалася ВВС Україна.

Війна на сході країни стала однією із найтриваліших у Європі з часу Другої світової війни. Досі найдовшою вважався конфлікт у Боснії та Герцеговині у 1992-1995 роках. На початку нового року лунають невтішні прогнози про те, що у стані конфлікту, нестабільності Донбас перебуватиме ще роки і навіть десятиліття.

Опитані ВВС Україна експерти вважають, що 2018-й стане роком подальшого "заморожування" конфлікту. Такий сценарій вони вважають найімовірнішим. І також прогнозують, які фактори можуть вплинути на ці прогнози і змінити очікуваний сценарій.

Сценарій 1: інерційний, замороження конфлікту

"Найімовірнішим сценарієм на осяжну перспективу є продовження нинішніх тенденцій, збереження уповільненого конфлікту, можливо, з деякими тимчасовими загостреннями", - вважає директор російських програм Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес.

"Я не вірю у те, що станеться суттєве загострення ситуації. Сьогодні всі розуміють, у тому числі у Росії, що ціна такого загострення буде занадто високою - і у людському вимірі, і у матеріальному, а також призведе до нових санкцій. Водночас, всі розуміють, що прориву у розв'язанні конфлікту також чекати не варто", - додає експерт у коментарі ВВС Україна.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олексій Полтораков, а також керівник програми "Російська внутрішня політика і політичні інститути" Московського центру Карнегі Андрій Колесников вважають, що 2018 рік буде роком подальшого заморожування конфлікту.

Копирайт изображения Reuters

За словами Олексія Полторакова, ще у 2016 році фахівці інституту називали три сценарних прогнози розвитку ситуації:

силовий або балканський,

сценарій "заморожування" конфлікту, як у Нагірному Карабаху і Придністров'ї,

гуманітарний, німецький сценарій, який передбачає мирне повернення неконтрольованих територій до складу України.

Третій експерти вважали найдовшим, але і найприйнятнішим для України. Проте зараз прогнози змінилися.

"Якщо тоді ці три сценарії виглядали однаково можливими, то нині найімовірнішим є заморожування конфлікту, тобто, перетворення Донбасу на дивний еквівалент частково Нагірного Карабаху, частково Придністров'я". - каже ВВС Україна експерт НІСД Олексій Полтораков.

Найімовірнішим є заморожування конфлікту, тобто, перетворення Донбасу на дивний еквівалент частково Нагірного Карабаху, частково Придністров'я. Олексій Полтораков, Національний інститут стратегічних досліджень при президенті України

"Як у Карабаху, слід чекати регулярних перестрілок, діяльності диверсійно-розвідувальних груп, час від часу загибелі людей. І схожість із Придністров'ям у тому, що все ж гуманітарна складова лишається - люди їздять через лінію розмежування, багато хто отримує зарплати і пенсії і в сепаратистських республіках, і в Україні, українські підприємтсва працюють в ОРДЛО, якщо вони зареєстровані і платять податки на контрольованій території", - вважає експерт НІСД.

Керівник програми "Російська внутрішня політика і політичні інститути" Московського центру Карнегі Андрій Колесников також прогнозує, що Донбас чекає "інерційний сценарій".

"Глухий кут з Мінськими угодами, заморожений конфлікт, і це може тривати роками. Усе так, як в інших невизнаних "республіках" - Нагірному Карабаху, Південній Осетії, Абхазії, Придністров'ї. Цей перелік тільки зростає, вся Росія вже оточена невизнаними "республіками". І все це триває роками, і усе більше людей до цього звикає", - підсумовує Андрій Колесников у коментарі ВВС Україна.

Копирайт изображения AFP

Сценарій 2: коли дадуть летальну зброю

Аркадій Мошес вважає, що надання Україні Сполученими Штатами летальної зброї може ускладнити ситуацію.

"Москва це не зможе залишити без уваги. Тому якщо не на Донбасі, то в інший частині світу Захід стикнеться з якоюсь відповіддю Росії. Я думаю, що це може статися не на Донбасі. І куди поведе спіраль конфлікту Заходу і Росії, одним із театрів якого є Україна, - ось це передбачити складно або й неможливо", - каже експерт Фінського інституту міжнародних відносин.

Аркадій Мошес припускає, що може йтися про подальшу ескалацію на території України, і не обов'язково на Донбасі.

"Ми ж можемо згадати, що минулого року в Україні вибухнули три потужні військові арсенали. Я би тут використав модне нині поняття - "not kinetic", тобто, відповідь може бути нелінійною", - додав він.

Москва це не зможе залишити без уваги. Тому якщо не на Донбасі, то в інший частині світу Захід стикнеться з якоюсь відповіддю Росії Аркадій Мошес,, Фінський інститут міжнародних відносин

Андрій Колесников із Московського центру Карнегі також вважає, що надання летальної зброї може стати фактором загострення ситуації на Донбасі. Але ускладнень, вважає він, слід чекати у політичній площині, а не на фронті.

"Передусім, це жест підтримки України, а не щось, що може суттєво змінити військову ситуацію. Президент Дональд Трамп і нинішні американські еліти досить жорстко налаштовані проти Росії, і цим можна пояснити рішення про надання зброї Україні. Проте, все ж таки, вважаю це рішення політично необачним, без нього можна було б обійтися", - вважає він.

У той же час, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков каже, що наслідки надання зброї Україні "занадто перебільшуються".

"Тут є політичний і військовий аспекти. Військовий полягає у тому, що проведення великих операцій фронтового масштабу, із артилерією і тим паче з авіацією - це абсолютно нереально. Для цього варто лише поглянути на перелік озброєнь, яке має бути надане", - вважає експерт НІСД при президенті України.

"Фактично, ідеться про попереджувальний меседж Росії, це як запобіжних щодо можливої ескалації конфлікту", - додає Олексій Полтораков.

Сценарій 3: миротворці

Експерти переконані, що ініціатива Києва, підтримана Заходом, про введення миротворчого контингенту ООН у зону конфлікту - нереалістична, або ж це питання дуже далекого майбутнього.

У Путіна - своє бачення, у Заходу - своє, і це взаємно неприйнятні позиції. Продовжується імітація переговорного процесу Андрій Колесников, Московський центр Карнегі

"Я не вірю в імовірність введення миротворців на лінію зіткнення і тим паче не вірю, що це можливо у сепаратистських утвореннях. Москва не піде на настільки глибокі поступки. В інтересах Заходу на сьогодні була б згода на введення якогось символічного контингенту. Але і такий сценарій виглядає не надто реалістичним. Навіть для того, що поставити підрозділи на лінію зіткнення, потрібні величезні людські і матеріальні ресурси", - переконаний Аркадій Мошес.

Андрій Колесников із Московського центру Карнегі називає цю ініціативу "ще одним зразком глухого кута".

"У Путіна - своє бачення, у Заходу - своє, і це взаємно неприйнятні позиції. Продовжується імітація переговорного процесу, що, звісно, краще, ніж повна їх відсутність. Але мені здається, що це тупикова гілка розвитку ситуації", - каже він.

Сценарій 4: поступки і нові формати

Опитані ВВС Україна експерти вважають, що говорити про те, що якась зі сторін конфлікту піде на поступки і це змінить ситуацію на Донбасі, немає підстав.

"Слід зважати, що Україна увійшла у передвиборчу кампанію. Тому поступки Києва, які би могли бути записані офіційно і виконувалися - неможливі. Опозиція одразу ж матиме підстави заявляти, що владі ніхто такого права не давав", - вважає Аркадій Мошес.

"Президентські вибори у Росії, призначені на березень 2018 року, також є фактором, який не дає підстав говорити про зміну позицій. Кремль має вето на будь-які зміни на Донбасі, і до завершення виборів і вступу президента на посаду ніяких помітних рухів Росія не робитиме", - вважає український експерт Олексій Полтораков.

Водночас, він вважає, що слід чекати продовження американо-російського діалогу, який започаткували Курт Волкер і Владислав Сурков і який став якщо не альтернативою мінському і нормандському форматам, то суттєвим їх доповненням.

Олексій Полтораков припускає, що цей новий формат може мати певні результати, але кардинально на ситуацію на Донбасі не впливатиме.