Що відбувається в Ірані?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Протести в Ірані: що відомо

Десятки тисяч людей вийшли на демонстрації на підтримку іранського уряду, повідомляє AFP.

Ці зібрання сприймаються як демонстрація сили після кількох днів антиурядових протестів, в ході яких у сутичках з поліцією загинули щонайменше 22 людей.

У середу державне телебачення показало величезні натовпи проурядових мітингарів на вулицях кількох міст.

Люди скандують гасло "Лідере, ми готові!".

Демонстранти махають іранськими прапорами й фотографіями верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, а також плакатами з написом "Смерть бунтівникам".

Повідомлень про антиурядові протести протягом ночі було мало. Хоча перевіряти інформацію з іранських провінцій досить складно.

Хаменеї звинувачує "ворогів"

Копирайт изображения AFP Image caption Проурядовий марш у місті Ахваз

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив "ворогів Ісламської республіки" в організації масових акцій, які тривають у різних містах країни вже п'ять днів.

Копирайт изображения AFP Image caption Аятола Хаменеї не уточнив, кого має на увазі під словом "вороги"

Протести невдоволених інфляцією, владою ісламського духовенства і витратною зовнішньою політикою стали найбільшими з 2009 року, коли на вулиці вийшли незгодні з перемогою на президентських виборах Махмуда Ахмадінеджада.

"В останні дні вороги Ірану використовували різні інструменти, в тому числі гроші, зброю, політику і розвідку, для створення проблем в Ісламській республіці", - такими словами Хаменеї вперше прокоментував хвилю протестів, що піднялася минулого тижня.

Аятола не уточнив, кого саме має на увазі під словом "вороги".

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що за організацією протестів стоять уряди США, Британії та Саудівської Аравії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники протестів підпалювали автомобілі на вулицях іранських міст

Демонстрації в Ірані, що почалися в четвер в одному місті з протесту проти подорожчання яєць, до п'ятниці поширилися на цілу країну і набули політичного забарвлення.

Де сталися сутички?

У столиці країни Тегерані поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників на центральній площі Енгелаб.

Державні ЗМІ Ірану повідомляють, що демонстранти стріляли в поліцію в місті Неджефабаді в центральній частині країни, де вбито одного поліцейського і трьох поранено.

За даними агентства Reuters, в місті Кехдеріджані протестувальники підпалили поліцейський відділок. Надходять повідомлення про кількох загиблих, проте ця інформація офіційно не підтверджена.

У соцмережах повідомляють про нові спалахи насильства в Бірдженді, Керманшаху і Шадегані.

Що каже президент?

У своїй заяві глава держави заявив, що не бачить у протестних акціях нічого страшного.

"Критика і протест - це можливість, а не загроза", - сказав іранський президент Хасан Рухані.

Копирайт изображения EPA Image caption Хасан Рухані каже, що влада має прислухатися до людей

"Наш народ зіткнувся з цією меншістю, яке викрикує гасла проти закону і бажання людей та ображає святині і цінності революції", - заявив Рухані.

Однак пізніше він написав в Twitter, що влада країни повинна приділяти увагу вимогам людей щодо рівня життя і корупції.

Корпус вартових Ісламської революції попередив протестувальників, що їм доведеться мати справу з "залізним кулаком", якщо заворушення триматимуть і далі.

За останні кілька днів під арешт потрапили понад 450 осіб, 200 з яких були арештовані в ніч на понеділок в Тегерані.

Влада повідомила, що тимчасово обмежила в країні доступ до соцмереж Telegram і Instagram. Також з деяких районів надходять повідомлення про блокування доступу до інтернету.

Як реагує Захід?

Президент США Дональд Трамп у понеділок почав жорстку словесну перепалку з іранським керівництвом, написавши в Twitter, що іранський народ "протягом багатьох років придушували, і він зголоднів за їжею і свободою".

Віце-президент США Майк Пенс зробив ще жорсткішу заяву.

"Сміливий і щораз то сильніший опір іранського народу дає надію і віру всім, хто страждає за свободу і проти тиранії. Ми не повинні і не станемо їх підводити", - сказав він.

Президент Ірану напередодні назвав Дональда Трампа "ворогом іранської нації з голови до п'ят".

Керівництво Євросоюзу закликало владу Ірану гарантувати громадянам країни право на мирні протести і заявило, що ретельно стежить за ситуацією.

Британія закликала Тегеран до конструктивного діалогу з демонстрантами.

"Ми сподіваємося на конструктивний діалог з приводу законних і важливих тем, які піднімають демонстранти, і ми віримо, що іранська влада дозволить його", - сказав представник прем'єр-міністра Британії Терези Мей.

МЗС Туреччини заявив, що сподівається на прояв здорового глузду з боку іранської влади, щоб не допустити ескалації конфліктів.

До чого можуть призвести протести?

Джеремі Боуен, оглядач ВВС з Близького Сходу

Головна відмінність від великої хвилі протестів 2009 року в тому, що цього разу рух не має очевидних лідерів.

Реформатори і консервативні кола перекладають відповідальність за те, що відбувається в країні, одне на одного або на іноземні держави.

Але протести показують, наскільки іранське суспільство незадоволене зростанням бідності, з одного боку, і утисками влади, з іншого.

Касра Наджи, Персидська служба ВВС

В Ірані спостерігаються широкі і бурхливі прояви невдоволення на тлі повсюдних репресій та економічних негараздів: як з'ясувала Перська служба ВВС, пересічний іранець за останні 10 років став на 15% біднішими.

У протестах беруть участь в основному відносно невеликі групи молодих чоловіків, які вимагають повалення клерикального режиму.

Акції поширилися на невеликі міста по всій країні і можуть рости надалі.

При цьому очевидного лідерства в протестному середовищі не помітно. Лідери опозиції в Ірані давно переслідуються або висилаються з країни.

Деякі демонстранти вимагають повернення монархії, а син колишнього іранського шаха Реза Пехлеві, який живе у США, випустив заяву на підтримку протестних акцій. Однак, швидше за все, він так само далекий від розуміння того, куди приведуть ці протести, як і всі інші.

Перська служба ВВС веде мовлення з Лондона і заборонена в Ірані, де її співробітники і їхні сім'ї регулярно зазнають переслідування з боку влади.