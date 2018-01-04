Чому почалися протести в Ірані: криза в графіках

Найбільші від 2009 року акції громадянської непокори в Ірані почалися з локального протесту проти подорожчання яєць, але незабаром охопили найбільші міста, а до економічних гасел додалися політичні.

Чому іранці незадоволені життям? Наведені нижче шість графіків показують витоки нинішнього протесту.

1. Важкий тягар санкцій

Десятиліття санкцій, накладених міжнародною спільнотою, щоби покарати Іран за ядерні амбіції, залишили по собі глибокий слід. Спочатку вони пригальмували економічне зростання, а потім і зовсім загнали країну в рецесію.

У 2015 році, коли іранський президент Хасан Рухані пішов на ядерну угоду зі світовою спільнотою заради зняття санкцій, економіка скоротилася на 1,4%.

У 2016 році, коли домовленість запрацювала і більшість обмежень були зняті, ВВП Ірану підстрибнув на 12,3%, в основному за рахунок видобутку і експорту нафти і газу.

Тепер цей ефект перекинувся і на інші галузі, повідомив у грудні Міжнародний валютний фонд і передрік іранській економіці зростання на 4,2% в поточному фінансовому році.

Однак багато хто в Ірані чекав більшого.

Аналітики вказують, що США так і не скасували заборону на фінансові операції з Іраном, що відлякує іноземних інвесторів. До того ж, нинішній американський президент Дональд Трамп прагне розірвати ядерну угоду і відновити санкції в повному обсязі.

2. Висока інфляція

Іран через санкції втратив значні валютні надходження від продажу нафти і газу, в результаті чого курс національної валюти - ріалу - впав на 450%, що призвело до зростання цін. У 2013 році інфляція досягла 31%.

Від часу приходу до влади Рухані споживчі ціни росли помірнішими темпами. У 2016 році інфляція склала 11% і в найближчі три роки, за оцінками Світового банку, вона не перевищить 12% в рік.

Зростання цін з'їдає доходи населення і скорочує підживлення економіки за рахунок скарбниці. У наступному фінансовому році, що починається в березні 2018-го, Рухані запропонував збільшити бюджетні асигнування до $104 млрд. Це на 6% більше в номінальному вираженні, але інфляція - удвічі вище, а отже, в реальному вираженні витрати скоротяться.

3. Роботи немає

Офіційне безробіття в країні - 12,4%, проте в деяких районах воно перевищує 60%.

Більше половини 80-мільйонного населення Ірану не має і 30 років, і саме молодим ведеться найважче: кожен четвертий громадянин у віці від 15 до 24 років сидить без роботи, а кожен восьмий задовольняється неповною зайнятістю.

Аналітики пояснюють негаразди ринку праці перекосами в економіці: зростає переважно нафтогазова галузь, у якій потреби в робочій силі мінімальні.

4. У людей усе більше мобільних телефонів

Важливу роль в організації нової хвилі протестів в Ірані відіграло поширення мобільних телефонів.

Мільйони іранських користувачів месенджера Telegram діляться в ньому фото- і відеосвідченнями акцій протесту і домовляються про участь у протестах.

Під час попередніх масштабних виступів - у 2009 році - на весь Іран було 55 млн користувачів мобільного зв'язку, але з них лише у 2% були смартфони.

Зараз число користувачів збільшилася до 80 млн, а у 41% сімей є хоча б один смартфон.

5. Люди збідніли

За останнє десятиліття середня іранська сім'я збідніла на 15%, показало дослідження Перської служби Бі-бі-сі.

Число людей, які живуть в Ірані за межею бідності, скоротилося з 2009 по 2013 рік, коли Роухані прийшов до влади, до 8%. Однак у 2014 році показник виріс до 10,5%, згідно з даними Світового банку.

Більше 8 млн іранців в 2014 році жили менш ніж на $5,50 на день, а 2%, або майже 200 тисяч осіб, - лише на $1,90.

Малозабезпечені іранці покладаються на допомогу влади: державну допомогу в розмірі близько $13 отримують приблизно 77 млн ​​іранців.

Однак Рухані запропонував з наступного року скоротити ці дотації в цілому на $5,3 млрд, що заторкне 30 млн людей. Крім того, він планує підвищити ціни на бензин в півтора раза до $0,45 за літр.

6. Грошей на їжу залишається все менше

Середня іранська сім'я за останнє десятиліття скоротила споживання м'яса, молока і хліба на 30-50%, показало дослідження ВВС.

Іранці бідніють, а ціни на основні продукти харчування за минулий рік виросли приблизно на 40%. В результаті обідній стіл у багатьох сім'ях стає все більш злиденним.

На це наклалися і непередбачені проблеми. Спалах пташиного грипу призвів до дефіциту курячих яєць, вони подорожчали в півтора раза - і це переповнило чашу терпіння.