Вогонь і лють: 10 одкровень із нової книги про Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп ледве звикнув до життя і роботи в Білому домі

Перемога на президентських виборах заскочила Дональда Трампа зненацька, йому не сподобалася власна інавгурація і він дуже боявся Білого дому, - ці та інші одкровення є в книзі журналіста Майкла Волффа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа".

Світ мав побачити книгу цього року, але деякі британські газети отримали ексклюзивне право ознайомитися з нею раніше.

Як повідомляють американські ЗМІ, адвокати пана Трампа намагаються зупинити реліз книги.

Книгу написали на основі понад 200 інтерв'ю з самим президентом, його найближчим оточенням та американськими високопосадовцями.

Майкл Волфф також розповідає про таємні президентські амбіції доньки президента Іванки Трамп, а також про добре ставлення пана Трампа до відомого медіамагната Руперта Мердока, яке не є взаємним.

Автор книги пише, що йому, можна сказати, пощастило посидіти на дивані в східному крилі Білого дому, тобто безпосередньо спостерігати за роботою адміністрації президента.

Однак прес-секретар Білого дому Сара Сандерс стверджує, що книга Волффа має "брехливі" подробиці.

Пропонуємо вам 10 головних одкровень із книги "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" й коментарі до них оглядача BBC у Вашингтоні Ентоні Зуркера.

1. Стів Беннон звинуватив сина Трампа в зраді

У книзі є розповідь про те, що колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон назвав "зрадою" зустріч між сином Трампа і групою росіян напередодні виборів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стіва Беннона називали мозковим центром президентської кампанії Дональда Трампа

На цій зустрічі в червні 2016 року, всього за кілька місяців до президентських виборів у США, росіяни запропонували Дональду Трампу-молодшому компромат на Хілларі Клінтон.

Ось що Майкл Волфф пише зі слів Беннона про ту зустріч: "Три очільники кампанії не побачили нічого поганого в тому, щоби зустрітися з представниками іноземного уряду в конференц-залі на 25 поверсі Trump Tower, не запросивши туди юристів. жодного юриста. Навіть якщо вони не бачили в цьому нічого зрадницького й непатріотичного, хоча я називаю це саме так, вони мали б насамперед проінформувати ФБР".

"Вони розчавлять Дона-молодшого як яйце на національному телебаченні", - нібито додав Стів Беннон, маючи на увазі, що спеціальна комісія, яка розслідує зв'язки між президентською кампанією Трампа й Москвою, сконцентрується на відмиванні грошей.

Ентоні Зуркер: Беннон підірвав бомбу, поховавши всі спроби Білого дому знизити значення тієї доленосної червневої зустрічі в Trump Tower і представити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера як полювання на відьом. Попри те, що це було неправильно, як каже Беннон, це було ще й нерозумно. Трамп відчуває особливу вразливість, бо це безпосередній випад проти його родини.

2. Трамп був збентежений своєю перемогою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп був збентежений і засмучений своєю перемогою, стверджує пан Уолфф

У своїй статті в журналі NYMag, де коротко переказують уривки з книги, пан Волфф описує здивування й сум'яття, що панували в штабі Трампа в листопаді 2016 після оголошення перемоги.

"Незабаром після 20.00 у день виборів, коли несподіваний тренд, імовірна перемога Трампа, став реальністю, Дон-молодший говорив своєму приятелеві, що батько виглядав так, ніби побачив привида. Меланія була в сльозах, і це зовсім не були сльози радості. Менше, ніж годину, як згадував потім Стів Беннон, збитий із пантелику, збентежений Трамп дедалі більше перетворювався в Трампа, охоплений жахом. Але попереду була остання трансформація: Дональд Трамп раптово став людиною, який насправді повірив у те, що він гідний і цілком здатний стати президентом Сполучених Штатів".

Ентоні Зуркер: Це суперечить тому, що постійно говорить сама команда Трампа з дня їхньої перемоги. Можливо, другорядні учасники кампанії підстеляли собі соломку в разі поразки, але сам Трамп і його найближче оточення вірили в успіх. "Охоплений жахом Трамп" ніде не фігурував.

3. Трамп злився на інавгурації

Копирайт изображения Getty Images Image caption На інавгурації у Трампа був не найліпший настрій

Пан Волфф пише: "Трамп не отримав ніякого задоволення від своєї інавгурації. Він злився, бо зірки зірки першого ешелону знехтували цією подією. Дратувався через те, що довелося провести ніч у президентському готелі Blair House (традиція, яку започаткував президент Джиммі Картер - прим. BBC). Сіпав свою дружину, яка, здавалося, от-от розридається. Увесь день він ходив із таким виглядом, який, за словами його близького кола, у нього буває під час гри у гольф: злий, незадоволений, згорблений, руки бовтаються, брови насуплені, губи піджаті".

Однак в офісі першої леді спростовують ці твердження.

"Місіс Трамп підтримала рішення свого чоловіка брати участь у президентських перегонах і навіть переконала його зробити цей крок. Вона не сумнівалася в його перемозі й була щаслива, коли це сталося", - йдеться в заяві директора зі зв'язків із громадськістю Меланії Трамп Стефані Грішем.

Ентоні Зуркер: Слова Волффа підтверджує популярний відеокліп, на якому видно, як Меланія із кам'яним виразом обличчя буквально видавлює із себе посмішку, коли президент дивиться у її бік. Це також пояснює, чому Трамп так дбав про те, щоб інавгурація пройшла успішно й на неї прийшло багато людей. Він відчував себе ображеним через те, що ця подія не викликала в багатьох належної поваги, і поводився відповідно.

4. Трамп боявся Білого дому

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррі Трумен колись назвав Білий дім "великої білої в'язницею"

Пан Волфф пише: "Білий дім здався Трампу місцем неприємним і навіть трохи страшним. Він відразу пішов до своєї спальні. Вперше з часів президентства Кеннеді, подружжя у Білому домі зажадало для себе окремі спальні. Трамп відразу ж попросив два додаткові телевізори окрім того, що вже там стояв, а також попросив встановити замок у його кімнаті, проігнорувавши спецслужби, які наполягали на тому, що в них має бути доступ до кімнати".

Ентоні Зуркер: Більшу частину свого дорослого життя Трамп жив за своїми власними правилами. Статки, які він нажив у сфері нерухомості, дозволяли йому задовольняти будь-яку свою примху або фобію. Пристосуватися до життя в Білому домі, який президент Гаррі Трумен колись назвав "великою білою в'язницею", ймовірно було дуже складно.

5. Іванка Трамп хоче бути президентом

Копирайт изображения Reuters Image caption Іванка Трамп начебто мріє стати першою жінкою-президентом США

Майкл Волфф стверджує, що донька Дональда Трампа та її чоловік Джаред Кушнер уклали між собою угоду, за якою з них двох у майбутньому саме Іванка спробує висуватися у президенти.

"Вагаючись між ризиками й нагородою, Джаред і Іванка все ж погодилися виконувати обов'язки в Східному крилі. Буквально всі, кого вони знали, порадили їм це зробити. Це було спільне рішення сімейної пари та їхня спільна робота. Вони уклали між собою надзвичайно серйозну угоду: якщо в майбутньому з'явиться така можливість, Іванка висунеться в президенти. Першою жінкою-президентом буде не Хілларі Клінтон, а вона. Стів Беннон, який свого часу придумав молодому подружжю прізвисько "Джарванка" (Джаред і Іванка), за його словами, був у жаху, коли він дізнався про наміри пари".

Ентоні Зуркер: Ворожнеча між Бенноном і Джарванкою не була таємницею, тому ніхто не здивувався. Для пана Беннона пара уособлювала все, проти чого він виступав - елітизм вихідців зі Східного узбережжя і право на все лише через приналежність до конкретної сім'ї. Завдяки своїй родині, у них завжди був доступ до президентських вух, що дозволило їм сподіватися на продовження династії.

6. Іванка знущається із зачіски батька

Копирайт изображения Reuters Image caption Зачіска Дональда Трампа неодноразово ставала приводом для жартів

Згідно з автором книги, "перша донька Сполучених Штатів" підтримала жарт про те, що в Дональда Трампа така зачіска, бо йому видалили частину скальпа.

"Вона ставилася до свого батька дещо відсторонено, навіть з іронією, і вона знущалася з того, як він зачісував волосся. А своїм друзям про зачіску тата, вона розповідала, що лисина в нього з'явилася після видалення. Волосся зачесане назад і зафіксоване лаком".

"Для більшої комічності вона каже, що свій колір тато має за допомогою фарби від сивини під назвою Just For Мen ("Тільки для чоловіків"). Чим довше тримаєш її на голові, тим темніший колір. Але Трамп нетерплячий, тому він помаранчевий блондин".

Ентоні Зуркер: Дивно, якщо цей анекдот набрид Трампу більше за інших. Президент пишається своїм волоссям і одного разу навіть дозволив ведучому вечірнього шоу Джиммі Фаллону "наїжачити" собі зачіску, щоби той переконався, що він не носить перуку. Коли дує вітер, пан Трамп зазвичай носить бейсболку. Його зачіска - така ж невіддільна (частина/ознака) частина його бренду, як величезні готелі та позолочені ескалатори.

7. Білий дім не впевнений у пріоритетах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джаред Кушнер - головний радник і зять президента Трампа

Кеті Уолш, зайнявши рік тому посаду заступника голови апарату Білого дому, запитала в головного радника президента Джареда Кушнера, які цілі ставить перед собою адміністрація. Однак, за версією автора книги Майкла Уолффа, Джаред не зміг їй відповісти.

"Назви мені три речі, на які президент хоче звернути особливу увагу, - попросила пані Уолш. - Які три пріоритети Білого дому?". Це було найочевидніше питання. На нього має дати відповідь кожен кандидат у президенти, задовго до свого переїзду до Білого дому. Але Трамп був президентом уже шість тижнів, а пан Кушнер так і не зміг відповісти. "Так, - сказав він Уолш. - Напевно, нам потрібно буде про це поговорити".

Ентоні Зуркер: Іноді новій адміністрації потрібно більше часу, щоби намацати землю під ногами. У випадку з Трампом ситуація була особливо непростою. Вигравши вибори завдяки гучним обіцянкам як зміцнення кордонів, перегляд торговельних угод, скорочення податків і скасування створеної Обамою системи страхової медицини, йому дійсно було складно визначитися з пріоритетами.

8. Трамп захоплюється Мердоком

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кажуть, що Трамп часто розмовляє із Мердоком телефоном

Майкл Волфф, який написав раніше біографію Руперта Мердока, описує, із якою повагою президент Трамп ставиться до літнього медіамагната.

"Руперт Мердок, який пообіцяв заїхати привітати новообраного президента, запізнювався. Коли хтось із гостей збирався іти, вкрай збуджений Трамп запевняв їх, що Руперт уже під'їжджає. "Він один із великих, останній із великих. Ви повинні залишитися і подивитися на нього", - говорив пан Трамп. Досі не усвідомлюючи, що тепер він - наймогутніша людина у світі, Трамп за звичкою намагався заручитися підтримкою медійного титана, який, не приховуючи свого презирства, одного разу назвав Трампа шарлатаном і дурнем".

Ентоні Зуркер: Під час своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп неодноразово ворогував із телеканалом Fox News, який належав Мердоку. Також він нагрубіянив ведучій Мегін Келлі, бойкотував канал і не з'явився на передвиборних дебатах. Проте, президент - великий шанувальник Fox News, і після його інавгурації канал став на його захист.

9. Мердок називає Трампа ідіотом

Копирайт изображения Reuters Image caption Трамп і Мердок на турнірі з гольфу в Шотландії, літо 2016 року

Пан Волфф описує інцидент, що стався між Трампом і Мердоком після зустрічі з підприємцями із Кремнієвої долини.

"Цим хлопцям потрібна моя допомога. Обама поводився з ними не дуже добре, занадто суворий регламент. Це мій шанс допомогти їм", - сказав Трамп Мердоку телефоном, маючи на увазі, що частину міграційного закону треба послабити, аби заохотити гарних фахівців.

Пан Мердок нагадав Пану Трампу, що цей крок не дозволить йому виконати свою передвиборчу обіцянку - закрити кордони й побудувати стіну. Мердок назвав Трампа ідіотом, бо в діях президента не було логіки.

Ентоні Зуркер: Справді можна побачити конфлікт між антиміграційною риторикою Трампа-президента та інтересами Трампа-бізнесмена, чий бізнес залежить від мігрантів. Можливо, у тій ситуації він говорив як бізнесмен.

10. Флінн знав, що зв'язки з Росією псуватимуть його справи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Флінн свідчив спеціальній комісії з розслідування зв'язків штабу Дональда Трампа з Росією

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн знав, що 45 тисяч доларів, які він отримав від Russia Today за промову в 2015 році конференції, яку організував російський прокремлівський телеканал, не зійде йому з рук, пише автор книги.

Пан Волфф стверджує, що на початку передвиборної кампанії друзі Флінна попереджали його, що цей момент стане великою проблемою. "Це буде проблемою лише в тому випадку, якщо ми виграємо", - відповів тоді Флінн.

Звинувачення пану Флінну в низці епізодів пред'явили в рамках спецрозслідування, яке провів Роберт Мюллер щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Ентоні Зуркер: Флінн, як і Пол Манафорт, був у колі пана Трампа, чиї колишні справи не спливли б, якби президентська кампанія провалилася. Вийшло як у фільмі "Продюсери": їхній успіх став початком їхньої загибелі.