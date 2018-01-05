Біткоїни та чоловіки: чому брак жінок у світі криптовалюти насторожує?

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У застереженнях щодо біткоїну немає нічого нового: вже кілька фінансових інституцій та відомих інвесторів публічно озвучували суворий прогноз про падіння ринку криптовалюти.

Капіталізація всіх криптовалют станом на 3 січня склала понад 700 млрд доларів США, що значно більше, ніж вартість Microsoft, Google або Amazon.

Причини такого песимізму різні: від браку регулювання віртуальних валютних ринків до стрибків у їхній вартості, що спостерігається в останні місяці. Наприклад, у випадку з біткоїном таке зростання сягнуло понад 1000% у 2017 році. Для багатьох аналітиків це є ознакою спекуляції.

Однак, найновіший аргумент базується на дечому більшому, ніж просто економічна теорія. Йдеться про гендерну нерівність.

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Чоловічий клуб

Низка досліджень підтвердили гіпотезу про те, що на ринку віртуальних валют домінують чоловіки.

Наприклад, дослідження Google Analytics показує, що в такому інвестуванні беруть участь менше 3,5% жінок. За деякими оцінками, біткоїн приніс у 2017 році інвесторам 85 млрд доларів США, з них лише 5 млрд - жінкам.

Дехто вважає, що жінкам-інвесторам не вистачає можливостей, інші - вбачають у цьому тривожну ознаку.

Вплив тестостерону

Деякі дослідження показують, що економічні "мильні бульбашки" - цикл, що характеризується швидким зростанням ціни на активи, які потім різко зменшуються, - виникають під впливом діяльності молодих трейдерів-чоловіків та інвесторів-чоловіків.

Ця теорія базується на біологічному поясненні: чоловіки під впливом тестостерону завдяки успішним інвестиціям схильні більше ризикувати, що, своєю чергою, спричиняє "цінову бульбашку".

Один із прихильників такого підходу - нейробіолог Кембриджського університету та екс-трейдер з Волл-стріт Джон Коатес. Він бачить докази цього в "бульбашці доткомів" наприкінці 1990-х рр., коли спостерігалось стрімке зростання фондових ринків за рахунок інвестицій в інтернет-компанії.

В інтерв'ю журналу "Форбс" він пригадує, що коли працював трейдером, то помітив в певний час "сповнену ейфорії, ненормальну та занадто ризиковану поведінку" чоловіків-трейдерів. В той же час, каже він, жінки-трейдери демонстрували відносну стійкість до ейфорії, яка на той час охопила більшість їхніх колег-чоловіків.

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За останніми оцінками, участь жінок в індустрії фінансових послуг США обмежена: у 2015 році вони обіймали лише 9,4% з близько 7,7 тис. посад в інвестиційних фондах країни.

Ще гірша ситуація з керівними посадами: жінки становлять лише 2,1% на чолі компаній, які входять до переліку S&P 500 - списку з 500 великих компаній з капіталізацією не менше 6,1 млрд доларів США.

На думку експертів, чоловіки гірше оцінюють ризики, саме тому важливо залучити до цього бізнесу якомога більше жінок.

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"Інакше, групове мислення може взяти гору, а потім наслідки, які можна передбачити і які, власне, і прогнозуються зараз, будуть коментуватися з позиції - "Але як же це можна було передбачити?" - розповіла ВВС експерт з криптовалют у University College London Анджела Волч.

Такі небезпеки експерти вбачають і в ситуації з біткоїнами. Один із них, Дункан Стюарт, директор із досліджень компанії Deloitte у Канаді, написав у Linkedin повідомлення, де висловлював стривоженість такою гендерною прогалиною.

Минулого листопада на сайті Bitcoin.com з'явилася стаття, автори якої аналізували таку невідповідність та пов'язали це з історичною тенденцією домінування чоловіків у сфері технологій.

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Але чи є жінки, які хочуть бути до цього залучені? Докази на цьому ринку показують, що так. Журнал Fortune повідомив, що за перші 10 місяців 2017 року чотири з 30 найбільших пропозицій первинного розміщення монет (ICO - форма залучення інвестицій в нові технологичні проекти та стартапи у вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют) було подані співзасновницями жіночої статі. І дві з цих пропозицій були найбільшими з існуючих на сьогодні.

"У криптоекономіці є багато різних ролей - від розробки програмного забезпечення до маркетингу. Важливо, щоби представництво жінок зростало в усіх цих сферах, а не лише у царині підприємниць, які виходять на ICO. Тоді в усіх куточках криптосвіту буде представлено більше різних думок та позицій", - вважає Анджела Волч.