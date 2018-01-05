Думки експертів: чи загрожує Саакашвілі екстрадиція з України?

Копирайт изображения SERGEY DOLZHENKO/EPA Image caption Міхеіл Саакашвілі в апеляційному суді Києва, 3 січня 2018 року

5 січня міський суд Тбілісі заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до трьох років ув'язнення через зловживання службовим становищем. Чи стане це формальним приводом до екстрадиції екс-президента Грузії, а нині - гострого критика українського президента Порошенка, на батьківщину?

ВВС Україна запитала в політологів, чи скористається українська влада вироком грузинського суду, щоби позбутися політичного опонента.

"Ризикований крок"

Співзасновник Українського інституту майбутнього Тарас Березовець вважає, що шанси на екстрадицію Саакашвілі до Грузії невеликі.

Коли буде з'ясована реакція західних урядів, буде прийняте рішення, чи робити такий відверто ризикований крок Тарас Березовець

"Українська влада буде прораховувати наслідки для себе. Коли буде з'ясована реакція західних урядів, буде прийняте рішення, чи робити такий відверто ризикований крок, чи, навпаки, дати Саакашвілі можливість виїхати до ЄС. Неформальні контакти в нього з Адміністрацією президента збереглися, і йому запропонують декілька варіантів розвитку цієї ситуації, а він уже буде вирішувати", - зазначив політолог.

Березовець не виключає, що Саакашвілі або залишатиметься в Україні, або поїде до Нідерландів для возз'єднання з дружиною. "За моєю інформацією, вже навіть вирішується питання отримання ним голландського громадянства", - додав політолог.

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань вважає, що Саакашвілі відіграє дестабілізуючу роль в українській політиці і відверто нехтує українським законодавством, прикладом чого є прорив українського кордону та штурм Жовтневого палацу.

"З політичної точки зору ми маємо виходити не з рішень, які прийняла Грузія, а з того, що Саакашвілі робить в Україні. Він претендує, щоб отримати статус біженця. І дивним виглядає те, що він намагається досягти цього, порушуючи українське законодавство", - підкреслив політолог.

З політичної точки зору ми маємо виходити не з рішень, які прийняла Грузія, а з того, що Саакашвілі робить в Україні Олексій Гарань

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко вважає, що Саакашвілі не є супротивником української влади, скоріше аутсайдером. Але оскільки екс-президент Грузії є чинником впливу на протестні настрої на вулиці, його екстрадиція може загострити політичну ситуацію в Україні.

"Як засвідчила ситуація з затриманням Саакашвілі, зникнення його з трибуни не припиняє акції протесту. Проблема Саакашвілі може бути вирішена з точки зору його фізичної присутності в Україні, адже не буде чинника роздратування. Але виникне інший ризик - нова хвиля агресивних емоцій стосовно влади", - зазначив Фесенко.

Грузинські справи як знаряддя української Феміди

Прокуратура Грузії звинувачувала політика в тому, що на посаді президента він незаконно пообіцяв керівнику Департаменту конституційної безпеки Даті Ахалая помилувати засуджених за вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.

Цілий ряд звинувачень проти екс-президента Грузії грузинська прокуратура висунула ще у липні 2014 року, і зловживання владою у справі Гіргвіліані - лише одне з них. Саакашвілі неодноразово називав відкриті проти нього справи політично мотивованими.

Після того, як президент України Петро Порошенко у липні 2017 року позбавив Саакашвілі громадянства на підставі нібито неправдивих даних, вказаних в анкеті під час його отримання трьома роками раніше, питання можливої екстрадиції політика в Грузію залишається відкритим.

Виникне інший ризик - нова хвиля агресивних емоцій стосовно влади Володимир Фесенко

У вересні міністерство юстиції України отримало від Головної прокуратури Грузії запит на екстрадицію Саакашвілі і надіслало його до Генпрокуратури для проведення екстрадиційної перевірки.

26 жовтня Саакашвілі звернувся в управління ДМС України в Київській області з документами на оформлення статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. Він отримав відмову.

Екс-президент Грузії подав позов до управління ДМС в Окружний адміністративний суд Києва. Політик вимагав визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС у відмові в оформленні спеціального статусу. Окрім того, Саакашвілі вимагав, щоб суд зобов'язав ДМС розглянути його заяву про визнання особою, яка потребує додаткового захисту.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законним рішення Державної міграційної служби про відмову Саакашвілі у наданні статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. Адвокат політика Руслан Чорнолуцький заявив, що захист скористається правом на оскарження рішення суду протягом 30 днів.

5 січня речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив у Facebook, що прокуратура Києва за запитом грузинської влади перевіряє можливість екстрадиції Саакашвілі до Грузії.

За його словами, відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників, екстрадиція здійснюється за умови вчинення злочину, за який можуть засудити строком не менше, ніж на один рік. Висновок прокуратури Києва щодо можливості екстрадиції буде направлений Міністерству юстиції для прийняття остаточного рішення, заявив речник ГПУ.

Не можна екстрадувати

Як повідомляє агенція Інтерфакс, адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що рішення суду в Тбілісі не дає Україні законних підстав для видачі екс-президента Грузії. За його словами, в Саакашвілі "достатньо правових статусів, які забороняють Україні екстрадувати його".

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Руслан Чорнолуцький вважає, що рішення суду в Тбілісі не може стати приводом для екстрадиції Саакашвілі

Чорнолуцький нагадав, що екс-президент Грузії кілька останніх років постійно проживає в Україні, а також судиться з Державною міграційною службою за відмову надати йому статус захищеної особи після позбавлення українського громадянства.

Судовий процес, який нині триває, за українським законодавством, не дає можливості його екстрадувати, наголошує адвокат.

Він також повідомив, що у Саакашвілі є офіційна довідка від ДМС, що дозволяє йому перебувати в Україні як мінімум до 1 березня 2018 року, і цей термін повинен продовжуватися, поки триватимуть судові процеси з міграційною службою.

Окрім цього, захист Саакашвілі у Грузії може подати апеляцію на рішення суду у Тбілісі.