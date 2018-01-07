"Золотий глобус": якою буде червона доріжка на тлі секс-скандалів?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різ Візерспун і Ніколь Кідман - цьогорічні номінантки на "Золотий глобус"

Цьогорічний сезон кінонагород зовсім скоро відкриється "Золотим глобусом" - і ця церемонія стане найбільшою серед подібних, відколи Голлівуд сколихнули секс-скандали.

Саме на знак протесту проти сексуальних домагань у кіноіндустрії більшість зірок, запрошених на церемонію нагородження, будуть у чорному.

Урочисті промови, в тому числі промова ведучого Сета Меєрса, якою він відкриє церемонію, також, як очікується, стосуватимуться цієї проблеми. Американський комік Меєрс раніше підтвердив, що говоритиме про сексуальні домагання зі сцени, і розповів виданню The Hollywood Reporter, що радився із близькими жінками, в тому числі із дружиною, як говорити на цю тему. "Ми всі погодилися, що це нагода сказати про деякі речі, якої не було у попередні роки", - заявив він виданню.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Американський комік Сет Меєрс, який вестиме церемонію "Золотого глобуса"

Пов'язані із сексуальними домаганнями скандали сколихнули Голлівуд у жовтні 2017 року, коли низка акторок звинуватили впливового продюсера, співзасновника компанії Miramax Films Гарві Вайнштайна у багаторічних і повторюваних переслідуваннях. Серед акторок, які висловилися проти Вайнштайна - Ума Турман, Сальма Хайєк, Ґвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі та інші.

Численні зізнання акторок проти Вайнштайна сколихнули цілу лавину подібних звинувачень проти інших впливових фігур Голлівуда, наприклад, акторів Кевіна Спейсі, Стівена Сігала і Дастіна Гофмана, телеведучого Чарлі Роуза та коміка Луї Сі Кея.

Нагороди попри скандали

75-а щорічна церемонія нагородження премією "Золотий глобус" розпочнеться о 17-00 за місцевим часом (о 03-00 ранку за Києвом).

Найбільше номінацій - сім - зібрала драматична стрічка Гільєрмо дель Торо "Форма води", в тому числі номінацію за найкращий драматичний фільм.

Британську акторку Саллі Гокінс, яка зіграла у ній головну роль, також номінували на звання найкращої акторки у драматичному фільмі. Її конкуретнки у цій категорії - Френсіс Макдорманд ("Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"), Меріл Стріп ("Секретне досьє"), Мішель Вільямс ("Усі гроші світу") і Джессіка Честейн ("Гра Моллі").

Серед інших номінантів на премію найкращого драматичного фільму року - "Дюнкерк", "Назви мене своїм ім'ям", "Секретне досьє" і "Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі".

До номінантів на найкращу комедію або музичний фільм увійшли "Горе-творець", "Пастка", "Найвеличніший шоумен", "Леді-Берд" і "Я, Тоня".

На звання найкращого актора драматичного фільму номінували Тімоті Шалемея із "Назви мене своїм ім'ям", Тома Хенкса ("Секретне досьє"), Дензела Вашингтона ("Роман Ізраел, Esq."), Ґері Олдмена ("Темні часи") і Деніела Дей-Льюїса ("Примарна нитка").

Номінанти на звання найкращого комедійного актора року - Деніел Калуя, Стів Керелл, Енсел Елгорд, Г'ю Джекман і Джеймс Франко. Номіновані на звання найкращої комедійної акторки року - Джуді Денч, Гелен Міррен, Марґо Роббі, Сірша Ронан й Емма Стоун.

На звання найкращого режисера року претендують Мартін Макдонах ("Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі"), Крістофер Нолан ("Дюнкерк"), Рідлі Скотт ("Усі гроші світу"), Стівен Спілберг ("Секретне Досьє") і Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Телевізійні нагороди

Імениті цього року і номінанти на телевізійні премії "Золотого глобусу". Так на звання найкращої акторки міні-серіалу або телефільму претендують Ніколь Кідман і Різ Візерспун (за їхні ролі в серіалі "Велика маленька брехня"), Сюзан Сарадон і Джессіка Ланж ("Ворожнеча") і Джессіка Біл (за роль у серіалі "Грішниця").

"Молодий папа" Джуд Лоу номінований на звання найкращого актора міні-серіалу або телефільму. Конкуренцію йому складають "агент Купер" Кайл Маклаклен ("Твін Пікс"), Юен Макгрерор ("Фарго"), Джефрі Раш ("Геній") і Роберт де Ніро (за роль у фільмі "Брехун, великий і жахливий").

Найбільше номінацій - шість - зібрав міні-серіал "Велика маленька брехня".

На звання найкращого серіалу року претендують "Корона", "Гра престолів", "Розповідь служниці", "Дуже дивні справи" і "Це ми".

Усі номінації і номінантів можна подивитися тут.