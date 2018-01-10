Чи допоможуть мобільні додатки схуднути назавжди?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи допоможуть додатки та фітнес-браслети розпрощатися з поганими звичками?

Січень — гаряча пора, щоб завантажувати на пристрої спортивні додатки й використовувати подаровані на Різдво браслети для фітнесу за прямим призначенням. Але чи допомагають вони насправді, чи підживлюють нашу мотивацію?

Після святкового об'їдання ми неминуче обіцяємо собі, що з Нового року все буде по-новому. Ми почнемо займатися спортом, худнути і вживати більше корисної їжі.

Але, згідно з опитуванням компанії ComRes, 65% людей дають собі обіцянки, та лише 12% успішно їх виконують. Чи можна в цій ситуації розраховувати на сучасні технології?

Коли 34-річна австралійка Сара, викладачка права, торік вирішила схуднути, то пішла незвичним шляхом: побилась об заклад, що виконає умови, які поставила перед собою в спорті.

Але спортивним досягненням перешкодив рак грудей. Протягом року Сара перенесла три операції та зрештою набрала вагу.

"До вправ я поверталася через прогулянки: так я намагалася скинути кілька зайвих кілограмів, які вимушено набрала через малорухливий спосіб життя," — розповідає жінка.

Копирайт изображения SARAH STEELE Image caption Сара побилась об заклад, що після лікування раку грудей зможе виконати свої фітнес-завдання

Вона повернулася до вправ через два місяці після останньої операції з відновлення молочної залози. Завдяки браслету на руці вона дізнавалася, скільки кроків пройшла щодня і скільки калорій спалила.

Але також Сара заохочувала себе за допомогою мобільного додатка, Step Bet, у якому могла побитися об заклад, що виконає поставлені спортивні завдання.

"Я перемогла в трьох місячних парі та трьох шестимісячних і скинула 7 кг — 10% від своєї ваги", — розказує Сара.

А ще, за її словами, вона заробила 358 фунтів (458 доларів; 403 євро).

"Я люблю спалювати жир. І не люблю втрачати гроші. А ефект? Мотивація!" — пояснює вона.

Для людей, що звикли вірити числам, великий обсяг даних, які допомагають стежити за своїми успіхами, — це вже достатня мотивація.

40-річна Аршія Ґратіот, яка народилася в Банґалорі, вже рік носить фітнес-браслет, "щоб контролювати біологічні показники, наприклад, пульс, які свідчать про рівень мого здоров'я", — каже вона.

2016 року пані Ґратіот заснувала технологічний стартап з офісами у Фінляндії, Індії та Лондоні.

Копирайт изображения ARSHIA GRATIOT Image caption Підприємиця Аршія Ґратіот каже, що фізичні вправи були для неї "єдиною можливістю не з'їхати з глузду"

Часта зміна часових поясів спонукала її бігати щовечора (а часом і щоночі) та одночасно слухати в навушниках подкасти.

"Я мала вибір — валятися в ліжку, як зомбі, й мучитися після перельоту, або йти бігати. Тільки так я могла не з'їхати з глузду", — розповідає вона.

Контроль над пульсом і метаболізмом дозволяв "візуально відстежувати прогрес у часі", і це заохочувало пані Ґратіот.

Але важливо тільки те, як ми використовуємо такі дані, стверджує Аніл Асвані, старший викладач кафедри промислової інженерії та досліджень технологічних операцій в Університеті Каліфорнії (Берклі).

"Персоналізований вибір завдань — дуже важливий аспект таких додатків", — каже пан Асвані.

Найкращі спортивні додатки навчаються — вони засвоюють ваші попередні результати, щоб якомога краще пристосовуватися до ваших цілей, пояснює він. Таким чином у вас виникає відчуття досягнень, а воно, за словами поведінкових психологів, важливе для зміни звичок.

"Якщо сьогодні ви спроможні ефективно досягати цілей, це підживить вашу впевненість. І скоріше за все, в майбутньому ви теж досягатимете запланованого", — переконує пан Асвані.

Копирайт изображения JOSEPH LAWS Image caption Маючи досвід служби в армії та роботи в Google, Джозеф Лоуз створив додаток, що адаптується

Пан Асвані провів власне дослідження. Одній групі учасників ставили завдання пройти за день певну кількість кроків, спираючись на результати, які вони показали раніше, і щораз ця кількість була іншою. Другій групі щодня незмінно призначали одну й ту саму кількість кроків.

І група, перед якою ставили адаптивні цілі, в середньому проходила за день на 1 000 метрів більше, розповідає дослідник.

Джозеф Лоуз, колишній рейнджер Армії США, який служив у Афганістані, а потім працював інженером-програмістом у компанії Google, розробив свій спосіб ставити адаптивні цілі.

Спираючись на досвід служби в армії, він почав складати комплекси вправ для друзів і родичів. А далі став розробляти алгоритми машинного навчання, щоб виявити, які вправи найкраще підтримують здоров'я, залежно від віку, статі, зросту й ваги.

Півроку тому пан Лоуз випустив офіційну версію свого додатку, який називається Optimize.

Складність полягала в тому, щоб "розробити модель для фітнесу і пов'язати ці рівняння з реальними вправами", — каже він.

Щойно модель було створено, в алгоритмів з'явилася можливість навчатися і вдосконалюватися щоразу, як людина виконує вправи. Надалі програма пристосовувала тренування до попередніх результатів користувача.

Приблизно 90% користувачів, які доходять до четвертого тренування, продовжують займатися з додатком упродовж наступних двох місяців, повідомив розробник. Більша частина даних надходить від користувачів віком від 20 до 50 років, тож наступне завдання — зібрати якомога більше даних, які стосуватимуться людей старшого віку та інших нетипових груп, таких як люди з травмами.

Інші фітнес-стартапи намагаються застосувати машинне навчання до підрахунку калорій.

Lose It! — додаток Чарльза Тіґа. За словами розробника, програма просить користувачів записувати все, що вони їдять, а далі веде облік калорій і поживних речовин.

Як відомо всім, хто намагався таке здійснити на практиці, це марудне заняття.

"То чи не було б суперово, якби ви могли просто сфотографувати свою їжу, а програма вже б розклала її на компоненти?" — запитує він.

Рік тому він представив функцію "Snap It", яка вчиться ідентифікувати їжу на тарілці.

Копирайт изображения LOSEIT! Image caption Додаток LoseIt! націлений на підрахунок калорій; він розпізнає знімки вашої їжі

"Сьогодні дані, які ми накопичили, допоможуть розпізнавати: це паста, це яблуко, а це банан", — розповів пан Тіґ.

Але якщо додаток має розрізняти, наприклад, спагеті "Болоньєзе" і фетучині "Альфредо", то програма потребує більше даних.

Поки що користувачі тренують алгоритм у процесі, вибираючи відповідну страву на тарілці з тих варіантів, які здатен ідентифікувати алгоритм. Отже, щоб додаток "порозумнішав" і міг розпізнавати більшість страв, потрібен якийсь час.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє: ожиріння нині — значно поширеніша проблема, ніж недоїдання. Дослідники погоджуються, що додатки, створені на основі медичних та психологічних досліджень, мають потенціал трансформувати наші харчові та спортивні звички.

Але, як показало дослідження, проведене 2016 року в Левенському католицькому університеті, з 29 000 додатків для схуднення і фітнесу лише 17 базувалися на доказових наукових дослідженнях.

Незважаючи на це, світовий ринок фітнес-додатків, за даними дослідницької фірми Statista, збільшився — від 1,8 мільярда доларів в 2016 році до 2,2 мільярда у 2017-му. Тоді як ринок браслетів для фітнесу в 2017 році становив 6,1 мільярда доларів, а до 2022 року очікується зростання — до 7,5 мільярда.

Тож думати, що ви їсте і скільки калорій спалюєте під час пробіжок, поза сумнівом, корисно. Але разом з тим, перш ніж розставатися з важко заробленими грішми, не завадить перевірити й характеристики додатку для фітнесу чи браслета.

І що саме вам підійде, залежить лише від ваших особистих уподобань та стимулів, які підживлюють вашу мотивацію до самовдосконалення.