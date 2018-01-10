Кір в Україні: у 43 рази більше хворих і до чого тут цирк

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За минулий рік кількість хворих на кір в Україні зросла у 43 рази. У 2016 році їх було лише 78, а у 2017 році - вже понад 3300 людей. Такі дані наводить Центр громадського здоров'я МОЗ.

Останній спалах кору у Києві викликав скандал. Припускають, що люди заразилися кором у цирку "Кобзов". Цирк врешті закрили.

Чи є в Україні епідемія кору, чому так швидко зростає кількість хворих і чи можна у поширенні хвороби звинувачувати цирк? ВВС Україна шукала відповіді на ці питання.

Кір і цирк

На початку січня у соцмережах почала поширюватися інформація, що діти у Києві масово хворіють на кір після відвідин пересувного цирку "Кобзов", який на новорічні свята розмістився на Контрактовій площі.

З цим вірусом у дитячій клінічній інфекційній лікарні міста опинилися 14 дітей.

На цирк посипалися звинувачення у недотриманні санітарних норм - мовляв там був пил, не прибирали приміщення, також припускали, що хтось із персоналу був хворим.

Показник захворювання на кір на 100 тис. населення 2016 - 0,18 2017 - 7,94

Частина дітей захворіли дійсно після відвідин масових заходів, але підстав звинувачувати у цьому якийсь конкретний заклад немає - таке ще у вівторок, 9 січня, говорили ВВС Україна у КМДА.

Наступного дня після перевірки з'ясувалось, що один хворий серед персоналу таки був. Він захворів ще в грудні.

10 січня цирк закрили на місяць.

Хоча квитки на свої концерти у цирку станом на вечір середи продавали. В службі підтримки BBC Україна поінформували, що офіційної заборони від міської влади не отримували, тому квитки продаються на всі вистави до 14 січня. А далі в цирку планова відпустка.

Копирайт изображения ВВС Image caption Цирк "Кобзов" на свята розміcтився на Контрактовій

У КМДА заклад звинуватили у тому, що його "співробітники несистематично проходять медогляди". У цирку всі звинувачення заперечують і кажуть що проти них ведеться атака на знищення, і що цирк не несе відповідальності "за перебування на його території переносників хвороби".

"Циркове шоу - це захід такого ж типу, як і вистава у театрі, похід в кіно, чи на концерт… Людина, котра могла бути переносником захворювання і сама могла про це не знати", - відповіли у цирку на запит ВВС Україна.

Втім адміністрація так і не відповіла на питання про те, чи хворіли на інфекційні захворювання, зокрема на кір, хтось з команди цирку.

Чому в Україні зараз стільки хворих на кір?

За попередніми даними, з півсотні людей, які захворіли на кір у Києві, майже всі були нещеплені.

Низький рівень вакцинації і слабкий імунітет лікарі називають однією з основних причин поширення хвороби.

За даними ВООЗ, Україна увійшла до переліку країн, де рівень вакцинації від усіх дитячих інфекцій нижчий за 50%.

У 2016 році лише 45% дітей в Україні зробили щеплення від кору. Повторну дозу вакцини отримали лише 30% дітей.

Захворюваність на кір і зростає в основному за рахунок дітей, кажуть у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Серед усіх хворих за минулий рік 75% - це діти.

Станом на 01 грудня 2017 року проти кору було вакциновано 87 % дітей Центр громадського здоров'я МОЗ

"Якщо вірус поширюється там, де недостатня кількість вакцинованих, а у нас ця кількість недостатня, він поширюється ще швидше", - зазначає завідувач кафедри "Інфекційних хвороб" медичного університету Богомольця Ольга Голубовська.

Вона наводить приклад Румунії, де нещодавно також був спалах кору, і це було лише питанням часу, коли він дійде до України.

У 2016 році у Києві було 2 випадки кору, в 2017 - 80, на початку січня 2018 року - 61 випадок захворювання на кір Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА

Найбільше на кір в Україні хворіють в Одеській області.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, з трьох тисяч випадків по всій Україні на Одещині зафіксували тисячу - 600 захворіли на кір лише минулого місяця. П'ятеро людей від кору на Одещині померли.

Копирайт изображения unian Image caption Серед всіх хворих за минулий рік 75% - це діти

У Києві чиновники вирішили не допускати нещеплених від кору дітей у школи та дитсадки. Така заборона діє в Одесі ще з грудня.

Як поширюється вірус?

Кір, як і грип, передається через повітря. Особливість цього вірусу в тому, що він дуже заразний: всі, хто контактує з хворим, не будучи щепленими, хворіють, розповідає Ольга Голубовська.

Кір поширюється при кашлі та чханні, тісних особистих контактах.

Він залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин.

Інфікована людина може передавати вірус за 4 дні до і після появи у неї висипу.

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За словами експерта, вірус поширюється швидше у місцях великого скупчення людей, але сказати точно, що саме у цьому місці відбулось зараження, фактично неможливо.

"Прив'язувати інфікування до якихось конкретних місць не варто. Це може бути транспорт, вулиця, всюди, де є інфіковані люди, звісно у замкнутому просторі він поширюється швидко. Все залежить від джерела інфекції, інфікованої людини", - зазначила лікар-інфекціоніст.

Як лікують кір

Специфічного лікування проти кору не існує. Найбільш дієвою профілактикою називають вакцинацію. Щеплення проводять комбінованою вакциною КПК проти кору, паротиту та краснухи.

При поверхневому огляді поставити правильний діагноз дуже складно. Професор Голубовська радить за дуже високої температури одразу звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням.

Копирайт изображения unian Image caption Дорослі важче переносять кір, ніж діти

"Зазвичай симптоми - це висока температура тіла, кашель, у когось може бути кон'юнктивіт. У кожного може бути по-різному. Навряд чи подумають про кір за таких симптомів. Лікар може оглянути ротову порожнину і побачити характерні ознаки кору, які з'являються у перші дні хвороби", - пояснює професор.

Кір протікає досить довго, супроводжується інтоксикацією і загрожує серйозними ускладненнями, особливо у дорослих, які переносять хворобу набагато важче, ніж діти.

Головне - не заважати організму самому видужувати, грамотно втручатися лише тоді, коли це дійсно потрібно. Все це має відбуватися при повному контролі лікарів.

Симптоми кору:

Підвищення температури через 10-12 днів після інфікування, триває від 4 до 7 днів;

Нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік;

Висип з'являється через декілька днів - спочатку на обличчі і верхній частині шиї;

Через 3 дні висип поширюється по всьому тілу, з'являється на руках і ногах. Він тримається 5-6 днів і потім зникає.

Багато людей не знає, хворіли вони на кір, чи ні. Щоб це з'ясувати, можна здати аналізи на антитіла проти кору. Якщо їх немає - зробити щеплення.

"Бувають легкі форми хвороби, а є такі форми, коли взагалі немає проявів, але люди хворіють, і виробляється імунітет. На одного хворого може припадати 10-15 людей, які легко переносять хворобу", - каже пані Голубовська.