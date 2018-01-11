Що покаже медичне обстеження Трампа?

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Цієї п'ятниці Дональд Трамп пройде свій перший президентський медичний огляд. Чого очікувати від нього?

Коли президент Трамп прийде до Національного медичного центру Волтера Ріда у Бетесді, що у Меріленді, він матиме гарну і погану новини для лікарів.

Найперше, гарна новина.

Він не вживає алкоголю і ніколи не вживав. Президент каже, що навчився цього від старшого брата Фреда - алкоголіка, який помер у 43 роки.

Також він не курить. "Я дивлюсь на людей, які курять", - сказав він у 2015 році. "Для мене це виглядає жахливо".

Тепер погані новини.

У нещодавно опублікованій книзі вказано, що пан Трамп мав "чотири основні джерела їжі" під час кампанії.

Це були:

Фаст-фуд McDonald's

Фаст-фуд Kentucky Fried Chicken

Піца

Дієтична кола

У книзі, автором якої є колишній керівник кампанії Корі Левандовські, вказано, що обідом Трампа могли бути "два Бігмаки, два сендвічі з рибою та молочний шоколадний коктейль".

Це приблизно 2430 калорій. Рекомендована кількість калорій для чоловіка - 2500 калорій на день.

Пан Трамп, як видається, ще й не дуже вірить у спорт. Він грає у гольф, але полем пересувається на спеціальній гольф-машині.

Показники Дональда Трампа 71 рік вік 188 см Зріст

107 кг Вага

29.5 Індекс маси тіла (зайва вага)

9 кг Хотів скинути Трамп, заявляв він у 2016 році Getty

В одному з джерел вказується, що Дональд Трамп вірить у теорію про людське тіло як "батарейку, з обмеженою кількістю енергії, яку вправи тільки виснажують".

Отже, як ми і казали - це хороші та погані новини.

Як на людину з буфетом, повним печива "Віденські пальчики", картопляних чипсів та печива Oreo, Дональд Трамп, здається, перебуває в хорошому стані.

У вересні 2016 року за два місяці до виборів Трамп оприлюднив свої медичні показники.

Загальний рівень холестерину був 169 - все, що нижче 200, вважається "бажаним". Його "хороший" та "поганий" холестерин також були у нормі.

Кров'яний тиск Трампа складав 116/70, що вважається ідеальним показником. Його печінка та щитоподібна залоза також бути у нормі. Остання колоноскопія (обстеження товстої кишки) також не показала проблем.

"Загалом, - написав його лікар Гарольд Борнштайн, - пан Трамп у прекрасній фізичній формі".

Проте лікар з Лондона Сара Кайят вважає, що Дональд Трамп випробовує долю. Його дієта, каже вона, виглядає "жахливо".

Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп чекає на своє замовлення під час виборчої кампанії

"Він не тільки їсть їжу з високим вмістом жирів та солі, він мало вживає фруктів та овочів, адже так багато їсть інших продуктів", - каже вона.

За її словами, раціон без достатньої кількості фруктів та овочів і з великою кількістю жирів може призводити до ішемічної хвороби серця, раку та діабету.

Пан Трамп виграє від того, що не курить та не п'є, каже пані Кайят. Але вправи життєво важливі.

"Фізично неактивні люди мають удвічі вищі шанси розвитку хвороби серця у порівнянні з тими, хто займається вправами", - додала лікар.

То людське тіло не є батарейкою з обмеженою кількістю енергії?

"Це не те, що я знаю", - відповідає пані Кайят.

"Звичайно, перевантаження збільшує зношення суглобів, ми цього не рекомендуємо. Але регулярні 30-хвилинні вправи п'ять разів на тиждень заохочуються" - вважає лікар.

Хоча психічне здоров'я Трампа піддавалось сумнівам, нинішнє медичне обстеження психічного огляду не включатиме.

Копирайт изображения SARA KAYAT Image caption Жахливо: висновок лікаря Сари Кайят щодо дієти Трампа

"Він у ясному розумі", - заявиляють його речники. У власному Twitter він описав свій стан як "Дуже стабільний геній".

Президент Трамп не зобов'язаний оприлюднювати дані свого медичного огляду. Проте у його адміністрації заявили, що лікар Білого Дому Ронні Джексон надасть коротке резюме огляду.

(Лікар Джексон у 2016 році після медичного огляду Барака Обами оприлюднив висновки на дві сторінки).

Тож, якщо б президент Трамп прийшов до офісу Сари Кайят, що б вона порадила?

"Ми знаємо, що, покращуючи харчування та фізичну активність, ми зменшуємо рівень захворюваності та смертність від хронічних хвороб. Варто наголосити, що ці два чинники не менше важливі за куріння", - вказує лікар.

Вона наполягає, що хороші результати за одними показниками аж ніяк не компенсують інші аспекти здоров'я.