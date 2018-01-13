НеПроґавте: кір, справа Ноздровської та принцеса Шарлотта

Розслідування убивства Ірини Ноздровської, спалах захворювання на кір, закон про протидію домашньому насильству, погодні примхи та британська принцеса Шарлотта - про це ішлося у головних і найцікавіших матеріалах тижня.

Копирайт изображения Facebook Ірини Ноздровської Image caption Юристка Ірина Ноздровська зникла 28 грудня, а 1 січня її тіло виявили у річці

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивства Ірини Ноздровської. Втім, її рідні сумніваються у версії слідства.

Копирайт изображения unian

У Києві спалахнув скандал через захворюваність на кір. Чи є в Україні епідемія кору, чому так швидко зростає кількість хворих і чи можна у поширенні хвороби звинувачувати цирк? ВВС Україна шукала відповіді на ці питання.

Копирайт изображения unian Image caption В Україні неодноразово проходили акції проти домашнього насильства

Минулого тижня президент України Петро Порошенко підписав закон про протидію домашньому насильству. Якими є найсуттєвіші нововведення, передбачені документом?

Копирайт изображения Getty Images

Поки в Україні утримується досить м'яка погода, інші частини світу потерпають від екстремальної зими.

Втім, снігу багато хто радіє. І це - не лише люди.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Собака сам катається на санках

Головна придворна подія тижня - дочка герцога і герцогині Кембриджських принцеса Шарлотта пішла в садочок.

Копирайт изображения PA Image caption Принцеса на сходах Кенсінгтонського палацу

Любителів соціальної психології може зацікавити історія про "Синдром бджоли-матки або чому начальниці заважають жінкам у кар'єрі".

Копирайт изображения Alamy Image caption Синдромом бджолиної матки називають поведінку жінок-керівників, які заважають кар'єрному зростанню інших співробітниць, побоюючись конкуренції

А любителів історії - мандрівка до Червоногородського замку:

Копирайт изображения Oleksii Bukhalo Image caption Загальний вигляд на руїни колишнього замку. Також видно дві стіни руїн костелу та будівлі дитячого літнього табору

А також:

І ще - подивісться відео про проект українця Андрія Карп'юка, покликаний вирішити проблему діагностики харчів.