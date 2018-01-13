#НеПроґавте: кір, справа Ноздровської та принцеса Шарлотта
Розслідування убивства Ірини Ноздровської, спалах захворювання на кір, закон про протидію домашньому насильству, погодні примхи та британська принцеса Шарлотта - про це ішлося у головних і найцікавіших матеріалах тижня.
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивства Ірини Ноздровської. Втім, її рідні сумніваються у версії слідства.
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У Києві спалахнув скандал через захворюваність на кір. Чи є в Україні епідемія кору, чому так швидко зростає кількість хворих і чи можна у поширенні хвороби звинувачувати цирк? ВВС Україна шукала відповіді на ці питання.
Минулого тижня президент України Петро Порошенко підписав закон про протидію домашньому насильству. Якими є найсуттєвіші нововведення, передбачені документом?
Поки в Україні утримується досить м'яка погода, інші частини світу потерпають від екстремальної зими.
Втім, снігу багато хто радіє. І це - не лише люди.
Головна придворна подія тижня - дочка герцога і герцогині Кембриджських принцеса Шарлотта пішла в садочок.
Любителів соціальної психології може зацікавити історія про "Синдром бджоли-матки або чому начальниці заважають жінкам у кар'єрі".
А любителів історії - мандрівка до Червоногородського замку:
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І ще - подивісться відео про проект українця Андрія Карп'юка, покликаний вирішити проблему діагностики харчів.