Що лідери виборів у Чехії говорили про Україну, Бандеру і Крим

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан (ліворуч) та Їржи Драгош

Двоє найпопулярніших кандидатів президентських виборів у Чехії мають протилежні погляди щодо України та повернення анексованого Росією Криму.

На вихідних, 12 та 13 січня, у Чехії відбудеться перший тур виборів президента, який має досить обмежені владні повноваження.

В Україні інтерес до цих перегонів значний. Перш за все, через роль нинішнього керівника держави Мілоша Земана, якого називають лідером виборчої гонки. За останні кілька років пан Земан оприлюднив багато гучних заяв щодо України та Росії.

Його головним конкурентом оглядачі називають колишнього голову чеської академії наук Їржі Драгоша.

ВВС згадала ключові висловлювання обох лідерів перегонів щодо України, щоб краще розуміти їхні дії у разі обрання президентом Чехії.

Позиція Земана

Чинний президент Чехії Мілош Земан під час першого строку на посаді щедро коментував події в Україні, анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Зазвичай, у лояльному до Росії світлі.

За що його часто критикували як у Чехії, так і в ЄС загалом.

У 2014 році він закликав не запроваджувати санкції щодо Росії через її дії в Україні та запевняв, що Росія не буде захоплювати території на Сході країни.

"Я твердо вірю, що і Росія, маючи таку величезну власну територію, усвідомлює, що їй не потрібна Східна Україна, не потрібні 10 мільйонів голодних ротів, які потрібно було б годувати", - заявляв у серпні 2014 року пан Земан чеським ЗМІ.

Тоді ж він розкритикував запровадження санкцій проти Росії.

"Кожна санкція є, по-перше, нісенітницею і недієвою, а по-друге, вона, що логічно, викликає санкції у відповідь. Розкручується якась спіраль, яка шкодить економічним відносинам і нікому не дає користі, а навпаки, поглиблює недовіру між країнами", - заявляв тоді Земан.

У жовтні 2014 року, розмовляючи з журналістами у німецькому Лейпцигу, пан Земан розповів про своє бачення ситуації на Донбасі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан у Москві у листопаді 2017 року

"Те, що відбувається в Україні - це громадянська війна. Так само, як була громадянська війна в Іспанії, де з одного боку допомагали Росія та Франція, а з іншого - Німеччина та Італія. Ніхто ж не каже, що то не була громадянська війна, а агресія Німеччини, Італії, Росії чи Франції", - вважає президент Чехії.

У своїх інтерв'ю Мілош Земан різко висловлювався щодо української влади та її політики.

Він закликав не ідеалізувати українську революцію.

"Багато погано поінформованих людей ідеалізують Україну. Вони вважають, що сталося щось на зразок "оксамитової революції", - заявляв пан Земан. Події ж на Майдані взимку 2013-2014 років та усунення Віктора Януковича він не вважав демократичною революцією.

Він вживав термін "бандерівці" щодо політиків в Україні. А на звернення до нього у січні 2015 року українських активістів на захист Степана Бандери пан Земан дав різку відповідь.

"Ви знаєте щось про слова Бандери "Вб'ю кожного поляка у віці від 16 до 60 років? Якщо ви про них не чули, то ніякі ви не україністи. А якщо чули та згодні з ними, то дискусія завершена", -написав він у себе у Facebook.

Українські історики сумніваються, що Степан Бандера колись говорив фразу, яку йому приписав пан Земан.

Ще одну гучну історичну заяву щодо "бандерівців" пан Земан зробив у листопаді 2017 в інтерв'ю агенції ТАСС.

Ви добре знаєте, що вже багато часу я є противником санкцій. І це стосується не тільки санкцій ЄС щодо Росії, а й РФ проти ЄС. В один прекрасний момент з цим треба покінчити Мілош Земан, президент Чехії

"Бандерівці - що це за люди? Це люди, які переписують історію. Чи знаєте ви, що сказав колишній прем'єр-міністр Яценюк німецькому телебаченню, коли був на посаді? "В 43-му році СРСР напав на Німеччину і на шляху заразом окупував Україну", - розповів президент Чехії.

У січні 2015 року деякі ЗМІ суттєво перекрутили слова пана Яценюка. І саме перероблену цитату згадав в інтерв'ю пан Земан.

Навесні 2015 року, коментуючи міжнародні санкції щодо Росії, пан Земан знову назвав їх контрпродуктивними.

"Ми маємо зробити все, щоб Росія була нашим партнером, а не ворогом. Якщо ситуація на Сході України заспокоїться, то це буде причиною щонайменше послабити санкції. Можливо, це буде сюрпризом для вас, але я теж підтримую посилення санкцій, якщо ситуація в Україні погіршиться", - заявив він в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан є президентом Чехії з 2013 року

Хоча під час візиту до Москви наприкінці 2017 року Земан чітко висловився за зняття санкцій з Росії.

"Ви добре знаєте, що вже багато часу я є противником санкцій. І це стосується не тільки санкцій ЄС щодо Росії, а й РФ проти ЄС. В один прекрасний момент з цим треба покінчити…", - заявив він на спільному брифінгу з Володимиром Путіним.

Найгучнішу заяву щодо України Мілош Земан зробив під час засідання ПАРЄ у жовтні 2017 року.

"Крим - це анексія, без сумніву. Та це завершена справа", - сказав пан Земан.

За його словами, Україні та Росії слід домовитися про "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - додав пан президент. На його думку, це дозволить уникнути війни у Європі та компенсувати втрати України.

Їржі Драгош і підтримка України

Керівник академії наук Чехії Їржі Драгош майже зрівнявся у рейтингу з паном Земаном.

Під час виборчої кампанії він послідовно засуджує дії Росії в Україні, а також підтримує санкції та визнає Крим українським.

"Санкції запровадили, коли Росія грубо порушила Будапештський меморандум від 1994 року, яким разом з іншими країнами гарантувала територіальну цілісність України. Санкції мають зупиняти інституції, які їх запровадили. На мою думку, причини для санкцій досі існують", - заявив кандидат у президенти наприкінці 2017 року.

В іншому інтерв'ю він вказав причини для збереження санкцій.

"Санкції мають переважно "виховний" характер. Вони не покликані нашкодити простим громадянам. Вони показують, що досі не зроблене те, що мало бути зробленим - Росія досі не виконує Мінські угоди", - вважає пан Драгош.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Їржи Драгош керував академією наук Чехії

Хоча згодом у розмові з журналістами він додав, що "на жаль, акт агресії щодо України та анексію Криму підтримали більшість росіян".

При цьому він нагадує чеський досвід спілкування з Росією.

"Ми маємо давній досвід пізнання російської ментальності, і не тільки через близькість, а й через її вплив на внутрішні справи під час окупації в 1968 році", - нагадує кандидат в президенти.

А коли пан Земан у ПАРЄ зробив гучну заяву щодо Криму, пан Драгош її засудив.

Санкції запровадили, коли Росія грубо порушила Будапештський меморандум від 1994 року, яким разом з іншими країнами гарантувала територіальну цілісність України. Їржи Драгош, кандидат у президенти Чехії

"Я завжди засуджував російську агресію проти України та анексію Криму. Вважаю коментарі президента Земана щодо санкцій та Криму неприйнятними та такими, що шкодять репутації та інтересам Чехії", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Їржі Драгош не оминув увагою і можливе втручання Росії у низку виборів у західних країнах.

"Я переконаний, що у демократичні вибори може бути суттєве втручання іноземних груп", - застеріг він, допускаючи, що такий вплив вже був на нещодавніх парламентських виборах у Чехії.

"У випадку з парламентськими виборами, на суспільство вплинули медіа та групи, що можуть бути пов'язаними з російськими спецслужбами", - цитують Їржі Драгоша чеські ЗМІ.

Напередодні голосування місцеві ЗМІ повідомляли, що рейтинг обох лідерів перегонів практично зрівнявся і жоден з них не набирає 50%, тож, швидше за все, на Чехію за два тижні чекає другий тур виборів