Земан проти Драгоша: чим закінчиться битва за Празький Град

Копирайт изображения MICHAL CIZEK/AFP Image caption Битва за Празький Град, де розташована адміністрація президента Чехії, у розпалі

У суботу в Чехії закінчився перший тур президентських виборів. До другого туру потрапили чинний президент Мілош Земан та екс-керівник чеської Академії наук Їржі Драгош.

Вони здобули 39% та 27% голосів виборців відповідно.

Президент Чехії не має великих повноважень, але представляє інтереси країни у світі, призначає послів, веде переговори щодо міжнародних договорів.

Успішним президентом за цих умов вважають людину, яка допоможе формувати позитивний імідж Чехії у світі. Значна частина чехів вважають, що президент Земан не є таким лідером.

Чи залишиться в Празькому Граді симпатик кремлівської політики Земан, чи йому прийде на зміну єврооптиміст Драгош?

Копирайт изображения WANG ZHAO,MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images Image caption Мілош Земан та Їржі Драгош

Скандальний Земан

Мілош Земан - один з найдосвідченіших чеських політиків. У 1998-2002 роках він був прем'єр-міністром, а 2013 року став першим всенародно обраним президентом Чехії.

Чеський президент страждає від діабету та нейропатії нижніх кінцівок, йому важко пересуватися. Проте він стверджує, що перебуває у чудовій формі.

Дефіцит повноважень Земан компенсував постійною присутністю у фокусі уваги ЗМІ. Він намагається часто зустрічатися з виборцями, критикує еліти, вживає неполіткоректну лексику та провокує скандали.

Земан завойовує симпатії виборців, критикуючи Євросоюз та його міграційну політику.

"Якщо європейські країни приймуть хвилю мігрантів, то серед них будуть і терористичні групи... Так ми сприяємо розширенню діяльності Ісламської держави у Європі", - заявив він у червні 2015 року, в розпал міграційної кризи в Європі.

Чеський президент неодноразово називав санкції проти Росії шкідливими, а його слова щодо Донбасу та Криму обурювали українців.

Наприклад, у жовтні 2017 року під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи Земан запропонував вважати окупацію Крима "завершеною справою" і вирішити конфлікт компенсацією для України "в фінансовій формі, або нафтою та газом".

Він побудував свою кампанію на критиці еліти, яку не турбують проблеми простих людей Ондржей Соукуп, Hospodárske noviny

Погляди Земана на зовнішню політику, його бажання налагодити відносини з Росією та Китаєм, багато разів призводили до акцій протесту.

Редактор чеського видання Hospodárske noviny Ондржей Соукуп в коментарі ВВС Україна зазначив, що за Земана переважно голосують виборці віком від 40 років, незадоволені економічною ситуацією, мешканці сіл та невеличких містечок.

"Він побудував свою кампанію на критиці еліти, яку не турбують проблеми простих людей", - говорить Соукуп.

На підтримку чинного президента виступили деякі політики-комуністи та ультраправа партія "Свобода та Пряма Демократія". Лідер останньої - Томіо Окамура - відкрито називає іслам "ворожою ідеологією".

Об'єднує комуністів і послідовників Окамури бажання зняти санкції та налагодити відносини з Росією.

Вчений, що врятував Академію наук

Опонент Земана, 68-річний Їржі Драгош - чеський вчений, спеціаліст з фізичної хімії, який у 2009-2017 роках очолював чеську Академію наук і має репутацію її рятівника.

"Кілька років тому уряд намагався знизити видатки та розпустити Академію. Він тоді відбив атаку", - згадує Ондржей Соукуп.

Драгош - послідовний ліберал. Пишається тим, що за комуністичного режиму відмовився вступати до правлячої партії та до участі у виборах пройшов люстраційну перевірку.

У розпал міграційної кризи в Європі у серпні 2015 року він підписав петицію "Вчені проти страху та байдужості". Приблизно 3,5 тисячі чеських вчених виступили проти ксенофобії та використання деякими політиками і ЗМІ риторики страху проти мігрантів, підтримали допомогу біженцям.

"Ми закликаємо політиків не зловживати чужими бідами для дешевих політичних балів", - ідеться у петиції.

Прес-служба Земана тоді розкритикувала позицію вчених.

Усі опоненти Земана говорили, що не будуть так зловживати алкогольними напоями та ганьбити країну, як чинний президент Ондржей Соукуп, Hospodárske noviny

Зараз Драгош виступає проти міграційних квот ЄС, але вважає, що Чехія може прийняти кілька тисяч біженців.

Суперник Земана проти проведення референдуму про вихід Чехії з Євросоюзу.

"Наші відносини з іншими державами-членами ЄС надають нам можливості, про які ми могли тільки мріяти раніше. Ми повинні їх використовувати… Без Європи ми не можемо, ми є її частиною, ми розділяємо її долю", - наголошується у його передвиборчій програмі.

Не менш важливим Драгош вважає участь в НАТО та збільшення видатків на оборону. Окрім того, обіцяє чехам інвестиції в освіту наступних поколінь, нові робочі місця, захист навколишнього середовища та належні умови для літніх людей.

"Власне, всі опоненти Земана говорили, що не будуть так зловживати алкогольними напоями та ганьбити країну, як чинний президент. Драгош теж в цій кампанії намагався себе представити як абсолютна протилежність Земану. Він не вживав нецензурної лексики та закликав до об'єднання суспільства", - зазначив Ондржей Соукуп.

"Проривних ідей в Драгоша немає, але він сподівається, що чехи після п'яти років перебування ексцентричного президента на посаді захочуть замінити його поміркованим та гідним політиком", - додав він.

Окрім того, під час передвиборчої кампанії Драгош заявив, що вважає окупацію Криму порушенням міжнародного права та не має наміру допомогати Кремлю закликами до скасування санкцій.

Прогноз на другий тур

Одним з сюрпризів першого туру виборів став результат кандидатів, які не були серед лідерів передвиборчої гонки.

Колишній радник Вацлава Гавела та дипломат Павел Фішер, поет Міхал Горачек, лікар та політичний активіст Марек Хілшер завоювали по 9-10% голосів виборців. Усі вони підтримують членство Чехії в ЄС та НАТО та вже закликали голосувати за Їржі Драгоша в другому турі.

"Я впевнений, що виборці Фішера та Хілшера проголосують за Земана. Але все одно, очікую на жорстку боротьбу в наступні два тижні, можливо з використанням чорного піару. Зараз шанси кандидатів - 50 на 50. Земан погодився на дебати з Драгошем, і це може вплинути на результат", - говорить пан Соукуп.

Копирайт изображения MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images Image caption Затримання активістки Femen на виборчій дільниці в Чехії

Чеський журналіст вважає, що надалі в кампанії можуть використати і інцидент на виборчій дільниці 12 січня, коли до чеського президента зі словами "Земан - путінська шльондра" підбігла напівоголена активістка Femen.

"Про Україну в цій кампанії заговорили тільки після акції Femen. Всі газети, які підтримують чинного президента, вийшли з заголовками "Замах на Земана", - каже він.

"Для його ксенофобних виборців це було справжнє задоволення, адже дівчина з Femen - українка, мігрантка, та ще й феміністка. Це саме те, проти чого вони виступають. І ця тема обігруватиметься наступні два тижні", - вважає пан Соукуп.