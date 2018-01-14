Чим небезпечна спека в Австралії?

Копирайт изображения EPA Image caption Вогонь підбирався до передмістя Мельбурна

В Австралії на ділянці автотраси між Сіднеєм і Мельбурном від спеки розтанув асфальт. З дерев на узбіччях доріг падають мертві кажани, яких убила спека.

На північній ділянці Великого Бар'єрного рифу 99% новонароджених морських черепах, стать яких залежить від температури, виявилися в цьому році самицями.

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На околиці Сіднея термометр показав 47,3 градусів за Цельсієм. Наступного дня температура знизилася на 0,1 градуса. Так виглядає початок літа в Австралії. У Північній півкулі - снігопади й морози.

Ці різкі коливання погоди спричиняють пошуки відповідей на запитання: що відбувається з кліматом на планеті, на якій атмосфера на один градус тепліша, ніж середні температури за сторіччя.

На думку вчених, тривалі періоди спеки у багатьох районах світу, є найбільш небезпечними для здоров'я людей і тварин.

Однак поки що науці бракує об'єктивних даних про вплив високих температур на навколишнє середовище. У цій сфері майже не проводять великих досліджень, у які треба серйозно інвестувати.

Копирайт изображения WA FIRE AND EMERGENCY SERVICES Image caption Лісові пожежі в Австралії виникають щороку

Австралійський кліматолог професор Енді Пітман каже, що Австралія поки не усвідомила масштабів небезпеки, яку несе клімат півкулі, що змінюється.

"Ночі не приносять прохолоди, а наступного дня спека посилюється, і це спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям", - говорить він.

"У суботу вночі я спав у наметі в Блакитних горах, на захід від Сіднея. Опівночі там було біля 30 градусів, і я відчував себе не дуже добре через серцебиття. Це навантаження на мою серцево-судинну систему не вбило мене, але якби мені було років на 20 більше, це могло б статися ", - говорить професор Пітман.

За даними Австралійського метеорологічного бюро, минулий рік був третім найтеплішим за всю історію вимірювань в Австралії.

У глобальних масштабах минулий рік був другим найтеплішим в історії. Якщо ж урахувати, що цього року не було теплої течії Ель-Ніньйо, яка зазвичай призводить до підігріву атмосфери, то це був найжаркіший рік за всю історію спостережень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пляжі в Сіднеї переповнені на Новий рік

Аел зараз і без Ель-Ніньйо спекотніше.

На східному узбережжі Австралії, де проживає основна частина населення континенту, в січні спека сягнула рекордних показників. У кількох містах температура випередила всі попередні значення.

У місті Морі в штаті Новий Південний Уельс зафіксували 57 діб безперервної спеки. У 40% населених пунктів штату спека вище 35 градусів трималася не менше 50 діб поспіль.

Такі високі температури впливають не лише на людей. Цього року сезон лісових пожеж розпочався раніше, ніж зазвичай. Посуха поширюється континентом із величезною швидкістю, а за нею неминуче прийдуть нові пожежі.

Копирайт изображения Yanguang Lan/Unsplash Image caption Корали Великого Бар'єрного рифу гинуть від спеки

Великий Бар'єрний риф, єдиний біологічний об'єкт на планеті, який видно з космосу, також страждає від спеки. За останні два роки біля половини його коралів у районах мілководдя вимивала тепла вода.

На південь, біля узбережжя Тасманії також фіксують зростання температури морської води, що призводить до поширення тропічних видів у високих широтах, а також зі зникненням заростей гігантських водоростей.

Ставлення до змін клімату викликає гострі розбіжності між партіями в Австралії.

Уряд на чолі з Малкольмом Тернбуллом підтверджує свої зобов'язання відповідно до Паризької угоди - знизити рівень викидів парникових газів до 2030 року на 26-28% у порівнянні із 2005 роком.

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А тоді треба відмовитися від спалювання вугілля на рівні держави, проти чого висловилися впливові промислові кола. 30% вугілля, що видобувають у світі, належить Австралії.

Уряд стверджує, що Австралія забруднює атмосферу лише на 1% від глобального рівня, однак є дані, що з 2014 року ці викиди збільшуються. У 2014-му уряд скасував закони, якими вводили квоти на викиди парникових газів промисловими підприємствами.

Протягом двох років, поки діяли ці закони, рівень викидів знижувався. Вчені прогнозують, що Австралія не скоротить викидів парникових газів, якщо політика в цій галузі залишиться без змін.