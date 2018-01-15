Безмежність барв та костюмів: як на Буковині відсвяткували Маланку

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

13-14 січня у багатьох регіонах України святкували свято Маланки, це свято також називають Щедрим вечором.

Цей давній новорічний обряд з перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів чи не найкраще зберігся на Буковині, де яскравість та багатство костюмів вражає.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

У деяких селах Буковини, зокрема у Стороженецькому районі, свято Маланки стало чи не найголовнішою подією року.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova Image caption Чортівня і коза

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Одним із найвідоміших сіл через свої традиції святкування став Красноїльськ.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Місцеві мешканці довго та ретельно готують свої костюми та перетворюють щедрування 13 і 14 січня на справжній яскравий фестиваль.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Показово, що у деяких румунських селах Буковини поблизу румунського кордону Маланку святкують за григоріанським календарем 31 грудня на Новий рік.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

Копирайт изображения Iryna.Pustynnikova Image caption село Красна

В українській традиції Маланку святкують на так званий "старий Новий рік".

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

На це свято когось із парубків обов'язково перевдягають у Маланку, а поміж безлічі інших персонажів обов'язково має бути коза.

Копирайт изображения Iryna Pustynnikova

У традиціях святкування Маланки тісно переплелись християнські та ще дохристиянські звичаї.

15 січня у Чернівцях має відбутись міжнародний фестиваль Маланки.