Безмежність барв та костюмів: як на Буковині відсвяткували Маланку
13-14 січня у багатьох регіонах України святкували свято Маланки, це свято також називають Щедрим вечором.
Цей давній новорічний обряд з перевдяганням у тварин та фольклорних персонажів чи не найкраще зберігся на Буковині, де яскравість та багатство костюмів вражає.
У деяких селах Буковини, зокрема у Стороженецькому районі, свято Маланки стало чи не найголовнішою подією року.
Одним із найвідоміших сіл через свої традиції святкування став Красноїльськ.
Місцеві мешканці довго та ретельно готують свої костюми та перетворюють щедрування 13 і 14 січня на справжній яскравий фестиваль.
Показово, що у деяких румунських селах Буковини поблизу румунського кордону Маланку святкують за григоріанським календарем 31 грудня на Новий рік.
В українській традиції Маланку святкують на так званий "старий Новий рік".
На це свято когось із парубків обов'язково перевдягають у Маланку, а поміж безлічі інших персонажів обов'язково має бути коза.
У традиціях святкування Маланки тісно переплелись християнські та ще дохристиянські звичаї.
15 січня у Чернівцях має відбутись міжнародний фестиваль Маланки.