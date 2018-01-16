Як Балога та Москаль змагаються фестивалями вина на Закарпатті

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Закарпатців не здивуєш фестивалями вина - їх проводять у краї понад два десятиліття. Але цього року вони мали ще й політичний присмак.

На Закарпатті початок фестивального року одразу ж після Різдва відкриває мукачівський фест "Червене вино".

Минулого року, на своє 20-річчя, він набув такого розмаху, що його навіть продовжили на кілька днів. Ця подія збирає десятки тисяч відвідувачів.

Але цьогоріч у "Червеного вина" з'явився конкурент - зусиллями голови Закарпатської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

Він ініціював проведення нового фестивалю вина в Ужгороді - "Василя", напередодні старого Нового року, 11-14 січня. Це якраз водночас із мукачівським фестивалем "Червене вино", який завжди був наймасовішим винним фестивалем Закарпаття.

Місцеві жителі одразу ж побачили в ініціативі губернатора намагання скласти конкуренцію своєму давньому політичному опонентові - Віктору Балозі, який є організатором Мукачівського фестивалю.

Image caption У Мукачево фестиваль вина проводять вже понад два десятиліття. Фото 2017 року

Що тут такого?

У Мукачево на фестиваль були запрошені практично всі найвідоміші винороби краю. Вони планували брати участь у фестивалі заздалегідь, заплативши вісім тисяч гривень за місце на фесті.

"Найвідоміші і найстаріші винороби стали співорганізаторами цього фестивалю, - розповідає Олександра Деяк, торговий представник "Винарні Ковача". - Про те, що в ці дні проходить винний фестиваль в Ужгороді, я дізналася в день закриття обох фестивалів. Про нього взагалі, наскільки мені відомо, ніхто не знав, усі готувалися до "Червеного вина".

На ужгородський фестиваль "Василя", який назвали міжнародним, приїхали гості з-за кордону та власне закарпатські винороби.

Як розповів Денис Лагодін, керівник компанії "Уж-Фест", який став співорганізатором свята, свої намети в Ужгороді мали винороби з Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, Македонії.

"Стосовно кількості закарпатських виноробів - не володію такою інформацією", - додав він.

Копирайт изображения Закарпатська ОДА Image caption Геннадій Москаль (у центрі) на фестивалі в Ужгороді

Радник голови ОДА Ярослав Галас розповів, що у фестивалі в Ужгороді взяло участь 120 виробників не лише вина, а й сиру, меду та іншої продукції, і серед них - 57 закарпатських.

Речник Геннадія Балоги переконаний, що ужгородський фестиваль - демократичніший, аніж мукачівський, хоча би тому, що участь у ньому безкоштовна.

Стосовно ж збігу у датах проведення двох фестивалів, то Ярослав Галас не бачить у цьому нічого особливого.

"Свято ми провели на день Святого Василя, що ж тут такого? Он скільки в нас проходить у ці дні фестивалів та конкурсів, колядок, і вони часто накладаються, і що ж тепер? Не проводити їх? Не може мати хтось монополію на проведення свята чи фестивалю", - сказав він у коментарі ВВС Україна.

Копирайт изображения Олександра Шевченко Image caption Фестиваль вина в Ужгороді

Якесь анекдотичне

Експерти з туризму, у свою чергу, ставлять собі резонне питання: чи доцільно було проводити в Закарпатті два великі винні фестивалі одночасно? У ці ж самі дати проходить ще один винний фестиваль, у Тячеві.

Олександр Коваль вважає, що до Тячева їхатимуть передусім туристи, що відпочивають на лижному курорті "Буковель".

"Зі Львова поїдуть у Мукачево, на "Червене вино". А хто приїде в Ужгород? Споживач є на всі події, але маючи 1-2 дні та певний бюджет, все ж таки ніхто не буде прагнути відвідати всі місця та міста. Обиратимуть розумом", - написав він у Facebook.

"Протистояння Москаля і Балоги існує давно. Але у даному випадку воно вже якесь анекдотичне. Однак таке суперництво між ними нехай буде, бо все ж таки воно ніякої шкоди Закарпаттю не завдає. Винороби можуть вибирати, хто запропонує кращі умови. Це конкуренція, і добре, що вона є", - сказав ВВС Україна політолог Віктор Пащенко.