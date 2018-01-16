Битва титанів: як Boeing обійшов Airbus і програв йому

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протистояння двох гігантів авіабудівної індустрії триває багато років

Дві найбільші літакобудівні корпорації продовжують багаторічну битву за лідерство на світовому ринку постачань авіалайнерів. У 2017 році Boeing обійшов Airbus за показниками постачань, проте програв за кількістю нових замовлень.

Основні результати протистояння - в матеріалі Російської служби Бі-бі-сі.

Концерн Airbus у 2017 році поставив 85 покупцям 718 пасажирські літаки. Це на 4% більше, ніж у 2016 році, повідомила компанія в річному звіті.

Згідно з документом, компанія збільшує постачання літаків 15 років підряд, і за цей час воно зросло на 22%.

Судячи зі статистики головного конкурента європейського авіабудівного гіганта - американської корпорації Boeing - Airbus за цим показником поступається американцям рівно на 45 літаків.

9 січня корпорація Boeing прозвітувала про результати продажів за 2017 рік і про плани постачань на 2018.

За рік компанія продала 763 комерційні авіалайнери, випередивши за цим показником абсолютно всіх інших виробників. Окрім того, американська корпорація побила свій власний рекорд 2015 року.

Проте Airbus випередив Boeing за іншим показником - твердими замовленнями (тими, які не можуть бути скасовані). В корпорації 1109 твердих замовлень від 44 покупців проти 912 літаків Boeing для 71 покупця.

Загальна кількість замовлень в галузі на 31 грудня 2017 року склала 7265 літаків вартістю понад 1 трлн доларів. І це рекорд всієї світової авіаційної індустрії.

Портфель твердих замовлень Boeing в 2017 році склав 912 літаків для 71 покупця загальною каталожною вартістю 134,8 млрд доларів.

При цьому в цілому з урахуванням замовлень попередніх років компанія має замовлення на 5864 літаки. Це завантажить її заводи приблизно на сім років.

Багаторічне протистояння

Негласне змагання двох найбільших світових авіавиробників - Boeing та Airbus - триває впродовж років.

У кожної компанії при цьому є свої особливості, але очевидно, що обидві корпорації у сфері цивільної авіації за деякими винятками виробляють літаки в одних класах - середньомагістральні вузькофюзеляжні і далекомагістральні широкофюзеляжні.

Копирайт изображения Airbus Image caption Сімейство A320 - лідер продажів Airbus. У 2017 році почались поставки нової серії NEO

Airbus, наприклад, виробляє найбільший в світі лайнер А380. При цьому Boeing все ще продовжує виробництво свого Boeing 747 - моделі, яка з'явилась ще в шістдесяті роки минулого сторіччя і яку можна порівняти за місткістю з А380.

В американської корпорації інша "фішка". Її Boeing 777-8 утримує рекорд дальності - 16 тисяч кілометрів. Проте флагман Airbus А350 літає на 15 тисяч кілометрів - ненабагато менше американського рекордсмена.

Головна боротьба двох світових гігантів зараз відбувається в сегменті, який зазвичай називають "серединою ринку" (middle of the market).

Це найбільш популярний сегмент ринку. І він охоплює найбільші варіанти вузькофюзеляжних і найменші версії широкофюзеляжних лайнерів.

В 2017 році дві компанії почали постачати покупцям нові літаки в цьому найбільш важливому для них сегменті - Boeing 737MAX і Airbus А321NEO.

Козирі у грі

Бестселером Airbus стали вузькофюзеляжні середньомагістральні літаки А320 - за рік корпорація поставила 558 таких літаків і отримала замовлення ще на 828 у варіантах NEO і CEO.

На другому місці за продажами опинився новий флагман корпорації - широкофюзеляжний далекомагістральний А350. На третьому - А330.

Лідером продаж Boeing став його найбільш популярний лайнер - вузькофюзеляжний середньомагістральний Boeing 737.

Другий за популярністю - найновіший в лінійці далекомагістральних лайнерів Boeing 787 Dreamliner. На третьому - Boeing 777.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найпопулярніший літак Boeing - сімейство 737. У 2017 році почалися постачання нової серії MAX

Найбільшими замовленнями Boeing в минулому році стали угоди з авіакомпаніями Flydubai, яка замовила 176 В737, лізинговою компанією Avolon Aerospace Leasing Limited, яка купила 75 літаків.

Airbus у відповідь може похизуватись найбільшим в історії авіації (правда, потенційним) замовленням на 430 авіалайнерів А320NEO на 49,5 млрд доларів.

На авіасалоні в Дубаї компанія підписала з американським інвестиційним фондом Indigo Partners меморандум про взаєморозуміння по цій рекордній угоді.

Протистояння продовжується

До цього часу вважали, що авіаційні гіганти фокусуються лише на ринку середньомагістральних перевезень, а регіональні (місткістю до 100 пасажирів і дальністю 1-2 тисячі кілометрів) їх мало цікавлять.

На ринку регіональних авіалайнерів також існувала дуополія - канадської Bombardier і бразильської Embraer, між якими існувало негласне змагання в своєму сегменті авіаринку.

Ситуація змінилась в 2017 році.

У жовтні стало відомо, що Airbus купує контрольний пакет підприємства Bombardier з виробництва регіональних літаків CSeries.

Канадська корпорація перебуває у важкій ситуації через введення 300-відсоткового мита на її літаки в США, де її звинувачують в незаконному заниженні цін через державні субсидії.

Тепер вона отримує фінансову і технологічну підтримку від найбільшої міжнародної корпорації, а Airbus виходить на новий ринок, вже частково освоєний канадською компанією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Два найбільші лайнери двох корпорацій - на задньому плані Boeing 747, виробництво якого буде згортатися після декількох десятиліть, і Airbus A380, порівняно молодий лайнер, який домінує в цьому сегменті ринку нових літаків

Яка ж відповідь Boeing?

У грудні стало відомо, що американська корпорація веде переговори з Бразилією, намагаючись отримати контролю над конкурентом Bombardier - компанію Embraer.

Переговори поки що проходять важко, оскільки бразильська сторона побоюється втратити контроль над компанією, яка виконує важливі військові замовлення.

Проте Boeing, за повідомленням агентства Bloomberg, гарантує, що військове виробництво не постраждає.

На думку експертів, бразильська угода Boeing може відбутися у 2018 році.