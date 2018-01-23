"Тінь" МВФ: про що говоритимуть Порошенко і Лагард у Давосі

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У середу Петро Порошенко вирушає до Давоса, де відбудеться Всесвітній економічний форум.

"Очікуємо близько двадцяти зустрічей з іноземними лідерами, представниками бізнесу та керівниками міжнародних інституцій. В тому числі з керівниками МВФ та Світового банку", - розказали ВВС Україна в прес-службі адміністрації президента.

Там додали, що зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард відбудеться увечері 24 січня. На ній обговорять подальшу співпрацю України з фондом. Зокрема, реформи, інвестиційний клімат, українській ринок землі. Серед тем буде й створення в Україні антикорупційного суду.

Антикорупційний суд

Минулого тижня парламент так і не спромігся включити до порядку денного сесії президентський законопроект про антикорупційний суд.

Створення цього суду є однією з умов подальшої фінансової підтримки України з боку МВФ. Також від цього залежить фінансова допомога з боку інших міжнародних партнерів.

Минулого тижня стало відомо про лист МВФ українській владі, в якому фонд просить врахувати його зауваження до цього законопроекту. Слідом за фондом, свої побоювання щодо цього процесу висловили Світовий банк та Євросоюз.

А в адміністрації президента заявили, що документ розробили у відповідності до Конституції та з урахування рекомендацій Венеціанської комісії.

Президентський законопроект

В кінці грудня 2017 року президент Петро Порошенко подав до парламенту свій проект закону про створення Вищого антикорупційного суду України.

Крім того, були подані супутні законопроекти про внесення змін до інших законів у зв'язку зі створенням нового суду.

Його завданням має бути захист людини, суспільства та держави від корупції.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент вніс свій проект закону про антикорупційний суд

В документі передбачили відкритий конкурс з обрання суддів. Ним може бути кандидат не молодший 35 років з великим досвідом роботи в юридичній сфері.

Конкурсний відбір до антикорупційного суду проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка обирала склад Верховного суду.

Також для контролю відбору створюється громадська рада міжнародних експертів.

Вона, згідно з пропозицією президента, має збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посади суддів.

16 січня президент закликав всі сторони до конструктивної роботи, аби успішно схвалити законопроект.

"Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції. Але також дотримуючись української Конституції, принципів українського суверенітету та законодавства", - сказав Петро Порошенко під час зустрічі з іноземними дипломатами.

Лист МВФ

Фонд заявив, що низка положень цього закону несумісні із зобов'язаннями України по програмі співпраці, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії.

В листі є ряд системних зауважень від МВФ. Зокрема, фонд хоче, аби до ради експертів входили не лише міжнародні організації, але і представники донорів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption МВФ закликав Україну врахувати зауваження щодо створення антикорупційного суду

Крім того, зауважує МВФ, юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП.

"Створення та запуск антикорупційного суду - ключове завдання в українському антикорупційного порядку денному… Проте в такому вигляді ми не готові підтримати цей закон", - заявили у фонді.

МВФ очікує удосконалення тексту законопроекту.

Пізніше стало відомо і про лист Світового банку до української влади. Інституція закликає Україну переглянути законопроект і переробити його у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

Зі своєю заявою виступив і ЄС, який вважає, що цей законопроект не відповідає зобов'язанням України.

В Брюсселі закликали українську сторону переглянути запропонований текст. Навіть більше, там акцентували увагу на тому, що створення антикорупційного суду у відповідності до зобов'язань України необхідне ще й для виконання безвізових вимог.

Відповідь АП

Копирайт изображения УНІАН Image caption Останній транш МВФ дав Україні в квітні 2017 року

В адміністрації президента у відповідь на ці зауваження міжнародних інституцій заявили, що внесений у парламент законопроект цілком відповідає Конституції України та рекомендаціям Венеціанської комісії.

"Сьогодні проект закону перебуває у Верховній Раді, тому всі дискусії щодо тих чи інших норм мають відбуватися в рамках правового поля в українському парламенті", - заявили в прес-службі президента.

Петро Порошенко вважає, що якраз від депутатів тепер залежить, коли це питання почнуть розглядати, які поправки внесуть і коли приймуть рішення про створення суду.

Що кажуть депутати?

Депутат від БПП Ірина Фріз впевнена, що депутати повинні "не займатися піаром, а працювати".

"Якщо президент підтвердив зобов'язання про створення цього суду, то депутати повинні не бавитися в гру, а включити в порядок денний законопроект і працювати над ним", - каже вона в коментарі ВВС Україна.

А депутат "Народного фронту", перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець повідомив, що включення до порядку денного законопроекту про антикорупційний суд не має ніякого сенсу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутати так і не змогли включити в порядок денний сесії законопроект про створення антикорупційного суду

За його словами, він автоматично включається в порядок денний наступної сесії.

"Тому наступного сесійного тижня ми вже матимемо можливість розглядати закон про антикорупційний суд в комітеті", - пояснив пан Ємець на своїй сторінці в Facebook.

Давня обіцянка

Українська влада обіцяла створити цей суд ще на початку літа 2017 року. Це одне з зобов'язань перед міжнародними донорами.

Останній транш в 1 млрд доларів МВФ перерахував у квітні минулого року.

А вже влітку почалися розмови про уповільнення реформ в Україні, які під кінець року вилилися в зауваження міжнародних кредиторів.

Серед них - і питання створення антикорупційного суду.

Охолодження відносин України з фондом має негативні наслідки для співпраці й з іншими західними партнерами.

Що ще в Давосі?

Поки немає підтвердження адміністрації президента про зустріч Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що таку зустріч планують.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У п'ятницю очікують виступ Дональда Трампа

Вперше цього року на Всесвітньому економічному форумі відкриється Ukraine House Davos, який організовує асоціація UVCA в партнерстві з фондом Пінчука. Це платформа, яка в рамках Давоського форуму обговорить інвестиційні можливості України. В цей же день фонд Пінчука проведе "Український сніданок у Давосі", в якому анонсують дискусію за участю Петра Порошенка та інших лідерів.

На самому Всесвітньому економічному форумі президент України виступить в рамках інтерактивної сесії про Центральну та Східну Європу в п'ятницю.

Цього ж дня в Давосі очікують виступ президента США Дональда Трампа.