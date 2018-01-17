Я шукала чоловіка, щоб завагітніти. І закохалася

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щастя батьківства

Десять місяців тому Джессіка дуже хотіла завагітніти. Їй було вже за тридцять. Стосунки з чоловіками не складалися, тому вона спробувала радикально новий метод — подала оголошення в інтернеті. І результат виявився значно кращим, ніж сподівалася жінка.

"Безпечний секс без презерватива заради вагітності", — написала вона в оголошенні.

"Мені за тридцять, зневірилася в стосунках. Просто хочу дитину".

Оголошення вона подала на сайті Craigslist, який частіше використовують для продажу товарів, що були у вжитку.

Вимоги до потенційного татуся були такими: близько 1,80 метра на зріст, менше сорока років, готовність пройти тест на ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом). А ще — "часто займатися сексом протягом кількох днів".

Джессіка не виправдовується за свій діловий підхід.

"Наші дідусі й бабусі не жили роками в цивільних шлюбах й не сиділи на дивані, дивлячись серіали", — каже вона.

Я вирішила, що романтикою можна пожертвувати. Головне, щоб у дитини було двоє люблячих батьків, які піклуються про неї

"Головним для них була сім'я і народження дітей".

Також Джессіка бачила, що багато її друзів створювали сім'ї після того, як "шалено закохалися". Але так само швидко й розбігалися потім, безперестанку сердито перекидаючись взаємними звинуваченнями.

"Я вирішила, що романтикою можна пожертвувати. Головне, щоб у дитини було двоє люблячих батьків, які піклуються про неї", — пояснює жінка.

Джессіка повісила оголошення на Craigslist, їдучи в автобусі з передмістя до центру Лондона. І вже на під'їзді до Оксфорд-стріт отримала чимало відповідей.

Про зустріч із найперспективнішим кандидатом вона домовилася на той самий вечір.

Роком раніше у Джессіки були тривалі стосунки з Девідом. Як і вона, він хотів дітей… але нікуди не поспішав.

"У нього не було мети. Він хотів зачекати, поки не стане міцніше на ноги — в житті й на роботі. А я подумала: "Та ну тебе!", — каже Джессіка.

Дитину Джессіка хотіла, відколи їй виповнилося 30. Вона заздрила друзям, у яких вже були сім'ї. А ще її вразило побачене, коли вона відвідувала свою тітку в лікарні.

Тітка була бездітною, і Джессіка побачила, що лікарі не приділяють їй особливої уваги — бо не було кому вимагати, щоб її краще лікували.

Але я не хотіла перехилити чарку в пабі, а потім переспати без презерватива з чоловіком, який не перевірився на ЗПСШ

"Я подумала, що в похилому віці теж опинюся в такій ситуації, якщо не матиму дітей. Діти можуть бути гарантією спокійної старості".

З Девідом Джессіка розсталася в березні 2016 року. І майже одразу почала зустрічатися зі Скоттом, своїм колегою.

Скотт якраз хотів мати дитину, але півроку старань закінчилися безрезультатно. Тому вони пішли разом до сімейного лікаря, який порадив здати кров на аналіз. Результати Джессіки були хорошими, а от у Скотта виявили проблеми з репродуктивним здоров'ям.

"Він болісно сприйняв цю новину і просто віддалився. А я не відчувала в собі сил, щоб підтримувати його, — розповідає Джессіка. — А ще не хотіла жодного ЕКО, мені краще було завагітніти природним шляхом".

Після вирішальних різдвяних канікул 2016 року вони розійшлися.

Потім Джессіка звернулася до гінеколога, і той порадив штучне запліднення зі спермою від донора. Але Джессіці хотілося, щоб у її дитини був турботливий батько, тож вона була не в захваті від цієї ідеї. Але все одно обговорила її з подругою.

"І та спитала: "Нащо викидати 700 фунтів на сперму, коли можна піти в [бар] "Єйтс" і підчепити когось, хто радо поділиться нею з тобою на дурняк?" — сміється Джессіка.

"Але я не хотіла перехилити чарку в пабі, а потім переспати без презерватива з чоловіком, який не перевірився на ЗПСШ. Крім того, заманювати людину в пастку батьківства теж не хотілося".

Однак це підштовхнуло її дати оголошення на сайті спільного батьківства. Гортаючи список потенційних татусів, вона бачила одностатеві подружжя (і їх було чимало), але її зупинило те, що троє батьків у дитини — це програшна для неї позиція.

Я не поливаю індичок жиром з кухонної спринцівки, і для зачаття теж нею не користуватимусь Оголошення Джессіки, на сайті Craigslist

"Мене хвилювало те, що 50 на 50 у житті дитини незабаром перетвориться на 70 на 30, і перевага буде на користь двох татусів", — зізнається вона.

Потім вона спілкувалася з неодруженим чоловіком на сайті знайомств, аж поки між ними не виріс нездоланний бар'єр — "Брекзит".

"Він голосував за вихід з Євросоюзу, а я дуже хотіла, щоб ми залишилися, — каже Джессіка. — Навряд чи ми змогли б разом виховувати дитину".

Джессіка покинула сайт знайомств, за який, до того ж, потрібно було щомісяця платити, й вирішила спробувати мобільні додатки. Але, як учителька, не хотіла викладати свої фотографії. А тоді на думку спав сайт Craigslist.

"Я не хотіла користуватися сайтами знайомств чи Tinder, бо там мою фотографію міг побачити хтось із учнів. Крім того, я знала, що Craigslist відвідує багато людей і він безкоштовний", — пояснює жінка.

Оголошення вона набрала у березні минулого року, їдучи автобусом до Оксфорд-стріт, і розмістила його в рубриці "Знайомства".

"Я не поливаю індичок жиром з кухонної спринцівки, і для зачаття теж нею не користуватимусь", — таким був один з рядків.

"Господи, зараз це здається таким божевіллям", — зізнається Джессіка.

Особливих параметрів для потенційного татуся своєї дитини вона не вказувала, лише зріст, вік і статеве здоров'я.

"Я просто хотіла познайомитися з доброю людиною, яка поділяє мої цінності", — пояснює жінка.

Я подумала, що в житті він виглядає значно краще, ніж на фото

На неї полилася злива відповідей. (Фотографій пенісів теж було чимало, куди ж без них.) Багато чоловіків казали, що допомогли таким чином кільком жінкам, і це Джессіку відштовхнуло.

"Мені не треба, щоб моя дитина пішла на вечірку й цілувалася там зі своїм родичем, і гадки не маючи, хто це", — каже Джессіка.

Ще один молодий чоловік написав про велике бажання мати дитину, бо в його попередньої партнерки стався викидень. Джессіка зрозуміла, що цей хлопець поки що занадто вразливий.

А тоді отримала електронного листа від Росса.

"Йому було 33 роки, він теж мешкав у Лондоні. Написав, що його останні стосунки були вкрай невдалими, але він дуже любить племінників і хоче своїх дітей", — розказує Джессіка.

Того ж вечора вони вирішили зустрітися в барі.

"Я подумала, що в житті він виглядає значно краще, ніж на фото", — згадує жінка.

З'ясувалося, що релігія в них різна, проте вони домовилися про "лондонський підхід".

"Ми зійшлися на тому, що Бог єдиний, він любить практично всіх, і нам хочеться, щоб дитина нормально почувалася серед людей, незалежно від того, вірують вони чи ні".

Після першої зустрічі Джессіка й Росс поцілувалися. "Мені було дуже комфортно з ним", — каже вона.

Через кілька днів вони повечеряли разом і домовилися пройти перевірку на ЗПСШ. А після четвертого побачення вирішили зайнятися сексом, щоб перевірити фізичну сумісність.

"Усе було чудово", — зізнається Джессіка.

"Тож ми вирішили перейти до зачаття, бо знали, що це вдається не одразу".

Я зрозуміла, що відчуваю смуток, коли серджуся на нього. Бо я його покохала

Однак уже за кілька тижнів Джессіка тримала в руці позитивний тест на вагітність. Вона зачала дитину під час наступного циклу.

"Я дізналася, що вагітна, приблизно за півтора місяця після того, як подала оголошення, — каже Джессіка. — Це було трохи несподівано. Я й не очікувала, що все станеться так швидко".

Росс навіть не встиг здати спермограму.

Офіційного контракту вони не укладали, але домовились, що не спатимуть більше ні з ким.

"Я не хотіла якось визначати свої стосунки з Россом, — каже Джессіка. — Я була щаслива, що завагітніла. Але водночас було трохи лячно, бо я могла забрати собі в голову, що закохалася в нього".

Під час вагітності Росс піклувався про Джессіку і відвідував разом з нею лікаря. Однак ідилія між ними була неповною.

Вони сварилися — через те, в кого зберігатимуться оригінали знімків з УЗД і чи варто витрачати гроші, щоб завчасно дізнатися стать дитини.

Проте несподівано для самої себе Джессіка дещо збагнула. Подаючи оголошення, вона шукала батька для дитини, а не партнера для себе. Але ці сварки змусили її усвідомити, що насправді вона небайдужа до Росса.

"Я зрозуміла, що відчуваю смуток, коли серджуся на нього. Бо я його покохала".

"Але мене непокоїло, що він такий турботливий і уважний лише тому, що я ношу під серцем його дитину".

Про те, що Джессіка вагітна, обоє повідомили своїм батькам вже на 13-му тижні. А от про те, як познайомилися, вирішили мовчати.

"Наші родичі поладнали між собою. Можливо, їх об'єднала дитина. Але загалом усі поставилися одне до одного дуже толерантно, всіх прийняли в сім'ю", — розказує Джессіка.

Спочатку Джессіка жила сама, Росс переїхав до неї за два місяці до народження дитини.

Через тазове передлежання дитини Джессіці зробили кесарів розтин, і ще тиждень після цього вона провела в лікарні.

"Увесь цей час Росс ночував поряд зі мною у спальному мішку. У палаті з нами був ще один татусь, але він витримав усього одну ніч, потім поскаржився на незручності й пішов додому".

Як батьки немовляти, Джессіка й Росс відчували "таку страшну втому, що аж до кісток проймала".

Однак, на думку Джессіки, це щонайменше зміцнило їхні стосунки.

"Ми справляємося, все нормально витримуємо. Може, тому, що сил на сварки не лишається!"

Навряд чи можна отримати бажане, терпляче висиджуючи на дивані й чекаючи, коли воно впаде з неба

Джессіка зараз у декретній відпустці, а Росс має можливість кілька днів на тиждень працювати з дому. Це означає, що вони можуть порівну розділити батьківські обов'язки.

"Так чудово, коли можеш передати дитину в закаканому підгузку таткові й сказати: "Це твоє, розбирайся", — сміється Джессіка.

Джессіка й Росс зустрічаються трохи менше року, а батьками стали два місяці тому. Та ще й досі дізнаються одне про одного щось новеньке.

"Наприклад, кілька днів тому в СМС-переписці я відкрила для себе, що йому подобається співачка Біллі Голідей", — каже Джессіка.

"Так приємно проводити вільний час разом. Коли він повертається додому з роботи, ми завжди сідаємо вечеряти. Нам дуже подобається бути разом, і дитину так виховувати значно легше".

Вони вже обговорювали те, що хочуть іще одну дитину.

За словами Джессіки, вона задоволена тим, що вибрала нестандартний спосіб створення сім'ї.

"Я не шкодую про те оголошення", — каже жінка.

"Навряд чи можна отримати бажане, терпляче висиджуючи на дивані й чекаючи, коли воно впаде з неба", — підсумовує вона.

Усі імена змінено.

Твітер Клер Бейтс: @batesybates

Ілюстрації Кеті Горвіч.