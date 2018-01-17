Спогади і краса Африки
- 17 січня 2018
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Пам'ять - одна з тем Африканської бієнале фотографії, яка проходить у столиці Малі, Бамако.
"Rencontres de Bamako" ("Зустрічі в Бамако") - спільний проект уряду Малі та Французького інституту. Експозиція триватиме до 31 січня 2018 року.