Спогади і краса Африки

  • 17 січня 2018

Пам'ять - одна з тем Африканської бієнале фотографії, яка проходить у столиці Малі, Бамако.

Athi-Patra Ruga - Miss Azania - Exile is waiting - 2015 - #1 Копирайт изображения Athi-Patra Ruga
Image caption "Міс Азанія - Екзил чекає" - це робота південноафриканського художника Аті-Патри Руги, який використовує міф та альтернативні ідентичності "як сучасну реакцію на епоху пост-апартеїду".
Fototala King Massassy - Anarchie Productive - 2017 - #9 - 50cmx70cm Копирайт изображения Fototala King Massassy
Image caption Єдиний малієць, робота якого представлена у колекції, - Фототала Кінг Массассі.
Sarah Waiswa - Stranger in a Familiar Land - 2016 - #8 - 80cmx80cm Копирайт изображения Sarah Waiswa
Image caption "Незнайомець на знайомій землі" - це робота Уганди Сари Вайсва. Вона розповідає, що покинула роботу в світі корпорацій, аби піти за своєю пристрастю до "створення візуальної поезії".
Girma Berta - Moving Shadows II - 2016-2017 - #2 - 40cmx40cm Копирайт изображения Girma Berta
Image caption "Красиве, потворне і все, що між ними" - 27-річний фотограф Гірма Берта каже, що саме це намагається показати у своїх роботах.
Samuel Fosso - #25568 - Black Pope Series - 2017 - #1 Копирайт изображения Samuel Fosso
Image caption Коли африканець очолить Ватикан? Самуель Фоссо з Камеруну представив серію "Чорний Папа".
Edson Chagas - Found Not Taken, Luanda, Series Found Not Taken - 2008-en cours Копирайт изображения Edson Chagas
Image caption У серії Едсона Шагаса "Знайдене, не взяте" викинуті предмети підібрали та перенесли в інше місце. Вона має показати, що реальність, яка нам здається справжньою, насправді є конструктом.
James Barnor - Une Assistante de la boutique Sick-Hagemeyer - 1971 Копирайт изображения James Barnor
Image caption Це фото було зроблене Джеймсом Барнором 1971 року. Світлина із продавчинею магазину в місті Аккра демонструє пристрасть автора до стилю, яка і привела його з Гани в Лондон.
Rahima Gambo - Education is Forbidden - 2017 - #9 - 65cmx100cm Копирайт изображения Rahima Gambo
Image caption "Освіта заборонена" - серія Рахіми Гамбо. Її авторка міркує над тим, як ведеться школярам на півночі Нігерії, де бойовики-ісламісти вдираються у "нейтральні, безпечні місця, де учням передають знання".
Christian Sanna - Moraigny - 2014-2016 - #14 - 40cmx40cm Копирайт изображения Christian Sanna
Image caption Предмет фотографій Крістіана Санни - бойове мистецтво Мадагаскару під назвою "моренгі". У ньому противник є не ворогом, а партнером, що допомагає твоєму розвитку.
Joana Choumali - Ã§a va aller... - 2016 - #20 - 24cmx24cm Копирайт изображения Joana Choumali
Image caption Після терористичного нападу 2016 року на курорт Гранд-Басем, що на узбережжі Кот-д'Івуару, Джоана Чоумалі хотіла задокументувати "меланхолію" в місці, яке раніше вона завжди асоціювала зі щасливими спогадами. Робота "Ça va aller" ("Все буде добре") присвячена її роздумам, що мешканці Кот-д'Івуару "не обговорюють свої психологічні проблеми", і це ускладнює лікування травм.
Zied Ben Romdhane - West of Life - 2014-2016 - #3 - 40cmx60cm Копирайт изображения Zied Ben Romdhane
Image caption "На Захід від Життя" - робота, присвячена "розриву між людьми та природою", який урівноважується бажанням фотографа Зіда Бен Ромдхане віддати належне "почуттю гумору жителів і моїй любові до них". Ця колекція зображує життя в бідних гірських селах Тунісу, "багатих ресурсами, але маргіналізованих урядом".
Mame-Diarra Niang - Le peuple du mur #6 - Series At the Wall - 2014 Копирайт изображения Mame-Diarra Niang
Image caption Це один із серії знімків, зроблених під час їзди на таксі в Дакарі. Фото "Le peuple du mur" ("Люди стіни") змальовує поодинокі моменти спокою у жвавій столиці Сенегалу.
Bob Muchiri Njenga- Kichwateli - 2011 - #10 Копирайт изображения Bob Muchiri Njenga
Image caption Постапокаліптичне африканське місто очима хлопчика - тема роботи "Kitchwali" ("Телеголова") Боба Мухірі Нієнги. Це зображення - кадр з однойменної експериментальної короткометражки цього кенійського художника.
Eric Gyamfi - Just Like Us - 2016 - #16 - 30cmx40cm Копирайт изображения Eric Gyamfi
Image caption Повсякденні сцени "дивного життя" в Гані - основа серії Еріка Джамфі "Просто як ми".
Dawit L Petros - Untitled (Prologue II) - Series Stranger's Notebook - 2016 Копирайт изображения Dawit L Petros
Image caption Мандрівник, незнайомець і мігрант - наскрізна тема серії Давіта Ел Петроса "Записник незнайомця". Цей еритрейський художник впродовж року подорожував з Нігерії до Марокко через Європу, створивши по дорозі свій багатогранний проект.

"Rencontres de Bamako" ("Зустрічі в Бамако") - спільний проект уряду Малі та Французького інституту. Експозиція триватиме до 31 січня 2018 року.

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