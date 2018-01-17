Спогади і краса Африки

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Після терористичного нападу 2016 року на курорт Гранд-Басем, що на узбережжі Кот-д'Івуару, Джоана Чоумалі хотіла задокументувати "меланхолію" в місці, яке раніше вона завжди асоціювала зі щасливими спогадами. Робота "Ça va aller" ("Все буде добре") присвячена її роздумам, що мешканці Кот-д'Івуару "не обговорюють свої психологічні проблеми", і це ускладнює лікування травм.