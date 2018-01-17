Коли можна (і не можна) їсти вуглеводи на вечерю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паста чи тост -що можна вам з'їсти?

За вікном січень, а це означає, що ви, можливо, стали на ваги та вирішили, що настав час для дієти. Але якої саме?

Впродовж років низьковуглеводна дієта була в тренді. Вона ґрунтувалась на переконанні, що їсти багато вуглеводів, а особливо у вигляді цукровмісної їжі, як от білий хліб, рис чи макарони, погано для вашої талії й для рівня цукру в крові.

Аргументація полягала ось у чому: якщо ви їсте багато вуглеводів і цукрів, а особливо без клітковини, вони швидко поглинаються і швидко підіймають рівень глюкози (цукру) в крові.

Хіба що ви спалити цю глюкозу, займаючись спортом. У такому разі ваша підшлункова залоза викачає багато гормону інсуліну, щоб повернути рівень глюкози до норми.

Надлишок цукру з вуглеводів перетворюється і зберігається у вигляді жиру.

Забагато накопиченого жиру, а особливо вісцерального (всередині живота), може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет другого типу.

Окрім того, що ми переймаємось кількістю з'їдених вуглеводів, люди також зважають, коли їх краще їсти.

Є поширеною думка, що повечеряти вуглеводами - це гірше, ніж з'їсти їх на сніданок.

Це тому, що з самого ранку ваш організм рветься в бій і незабаром спалить виділену з вуглеводів глюкозу. Коли ви їсте пізно ввечері, ваше тіло готується до сну, тому організму потрібно більше часу, щоб перетравити їжу.

Це теорія. Але чи дійсно це так?

Ранкові VS вечірні вуглеводи

У рамках програми BBC "Довіртеся мені, я - лікар" за допомогою доктора Адама Коллінза з Університету Суррея ми провели невелике дослідження.

Ми набрали здорових добровольців, щоб побачити, як їхні організми справляться зі споживанням більшої частини вуглеводів вранці або увечері.

Ми також хотіли з'ясувати, чи адаптуються організми добровольців з часом.

Усім нашим добровольцям ми запропонували споживати фіксовану кількість вуглеводів щодня, таких як овочі, хліб та макарони.

Протягом перших п'яти днів ми просили їх споживати більшу частину добової норми вуглеводів на сніданок, залишивши лише невелику кількість на обід.

Потім вони п'ять днів їли у звичайному режимі, перш ніж перейти на сніданки з низьким вмістом вуглеводів та вечерями з високим вмістом вуглеводів протягом останніх п'яти днів.

Команда доктора Коллінса стежила за рівнем глюкози в крові. Так що ви думаєте вони виявили?

"Для мене завжди було логічно, що ми переробляємо вуглеводи краще, якщо у нас попереду цілий день активної діяльності", - сказав він.

"Отже, я очікував, що з більшою кількістю вуглеводів на сніданок організму буде легше справлятися. Але ми насправді не знаємо, що станеться, якщо ви постійно вечерятимете вуглеводами", - казав доктор Коллінз.

"Раніше не було таких досліджень, тож як вченому, мені було дуже цікаво дізнатися, що станеться".

То що ми довідались?

Отож, був явний переможець. І це був не той, якого я очікував.

Копирайт изображения Getty Images

Коли дослідники перевірили добровольців на наступний день після закінчення високовуглеводних сніданків і обідів з низьким вмістом вуглеводів, вони виявили, що середній рівень глюкози у крові становив 15,9 одиниць.

Це приблизно стільки ж, скільки ми передбачали.

А от коли вони зробили ті самі дослідження через п'ять днів після низьковуглеводних сніданків та високовуглеводних вечерь?

Показово, що середній рівень глюкози знизився до 10,4 одиниць, що було значно нижче, ніж ми очікували.

Так що сталося? Що ж, може бути, що важливіше не те, коли ви їсте свої вуглеводи, а довжина періоду "голодування" без вуглеводів, який передує цій їжі.

Якщо у вас був великий проміжок з моменту останнього прийому вуглеводів, ваше організм буде більш готовий до них.

Природно, що це стається зранку, тому що у вас була вся ніч, коли ви спали.

Але наше невелике дослідження показує: якщо ви харчуєтесь невеликою кількістю вуглеводів впродовж більшої частини дня, - це ніби має аналогічний ефект.

Інакше кажучи, після кількох днів сніданків з низьким вмістом вуглеводів та вечерь з високим вмістом вуглеводів - ваш організм звикне до цього. Він стане краще реагувати на високовуглеводну їжу увечері.

Доктор Коллінз зараз починає ширше досліджень, яке, ми сподіваємося, надасть більш чіткі відповіді.

А поки що його порада - не надто турбуватися про те, в який період дня ви їсте вуглеводи, а бути послідовними й не перевантажувати вуглеводами кожен прийом їжі.

Це більше про піки та спади: якщо ви з'їли багато ввечері, спробуйте мінімізувати їхній прийом зранку.

З іншого боку, якщо ви снідали шматочком тоста, то може дозволити собі порцію пасти того ж вечора.