Економічний секрет України: "Інженерний підхід у нас в крові"

Крістіан Борис Бізнес-кореспондент, Львів, Україна
  • 19 січня 2018
Ukrainian soldiers take part in the 'Rapid Trident-2017' international military exercises not far from the western Ukrainian city of Lviv on September 15, 2017 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Під час конфлікту на сході України загинуло більше 10 тис. людей

Коли на сході України в 2014 році почались військові дії, Євген Вовчук сказав керівництву ІТ-фірми, у якій він працював у Києві, що йде у відпустку.

Деякі, напевно, думали, що 28-річний старший аналітик поїхав на якийсь курорт, аби втекти з країни, що занурилась у хаос.

Натомість Євген сів у авто та проїхав майже 800 км, щоб приєднатися до боїв.

"Я вирішив, що буду кориснішим на фронті", - розповідає він.

Як і багато інших молодих українських чоловіків і жінок, Євген приєднався до одного з численних тимчасових добровольчих батальйонів.

Незабаром його керівництво зрозуміло, що повертатися він не збирається.

Але після того, як він ледь не загинув у автомобільній аварії на фронті, наречена Євгена змусила його повернутись до цивільного життя. Зрештою, він обійняв керівну посаду у компанії Intellias, одній з ІТ-аутсорсингових компаній країни з найбільшими темпами зростання.

Економічний двигун

Показово, що IT компанії на кшталт Intellias процвітають, попри останні кілька років нестабільності. ІТ-індустрія зарекомендувала себе як один з найважливіших економічних двигунів країни, і різко зросла протягом останніх 15 років.

"У 2003 році на неї припадало трохи більше 100 млн доларів експорту, у 2016 році цей показник зріс до 3 млрд - у країні з номінальним ВВП менше 100 млрд доларів", - каже Василь Тофан, партнер у київській венчурній фірмі Horizon Capital.

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Image caption Samsung - одна з багатьох компаній, що прагнуть задовольняти свої ІТ-потреби в Україні

Нещодавній звіт консалтингової компанії PwC показує, що з 2011 по 2015 рік частка ІТ-аутсорсингу в річній продуктивності економіки України зросла з 0,6% до 3,3%.

Дійсно, зараз ІТ є третім за величиною експортним сектором країни, після таких традиційних титанів як сільське господарство та гірничодобувна промисловість.

Тож чому такі світові гіганти як General Electric, Samsung, Boeing, Deutsche Bank, Canadian Tire, а також технологічні стартапи й навіть американські лікарні для задоволення своїх ІТ-потреб звертаються до України?

Очевидно, свою роль тут відіграє економія коштів на робочу силу. Середньостатистичний український розробник заробляє близько 2 000 доларів на місяць, що на 70% менше, ніж його американські колеги.

Проте керівник Євгена у компанії Intellias, співзасновник та виконавчий директор Віталій Седлер, вважає, що існує три основні причини, чому Україна стала світовим лідером у сфері ІТ-аутсорсингу.
Image caption "Інженерний підхід у нас в крові", каже керівник ІТ-компанії Віталій Седлер

"По-перше, ми дійсно близькі географічно та за часом з нашими клієнтами у Західній Європі, тому нам простіше працювати одне з одним, у порівнянні з азіатськими постачальниками ІТ-послуг", - каже він.

"По друге, у нас із клієнтам схожі культури, що полегшує спілкування. І, по-третє, у нас та в інших пострадянських країнах дуже сильна технічна освіта", - додає пан Седлер.

Мабуть, найважливішим чинником є кількість людей, що працюють у цій сфері. Наразі в українському секторі ІТ-послуг працюють від 100 тис. до 150 тис. інженерів, а також близько 300 тис. людей інших спеціальностей.

Вплив конфлікту

За останні чотири роки, за даними PwC, кількість фахівців з інформаційних технологій зросла більш ніж удвічі: з трохи більше ніж 40 тис. до майже 92 тис.

З точки зору кадрового потенціалу, Україна вже випередила своїх конкурентів у регіоні, включно з Польщею та Угорщиною, і PwC вважає, що до 2020 року кількість фахівців з інформаційних технологій знову подвоїться.

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Image caption Українські активісти спалюють російський прапор та георгіївські стрічки біля парламенту в Києві

Марвін Ляо, партнер у інвестиційному венчурному фонді 500 Startups, який чимало часу проводить в Україні, вважає, що конфлікт із Росією суттєво вплинув на ІТ-сектор країни.

"Спочатку існувало тяжіння до пострадянського регіону, однак, добре це чи погано, але з початком війни відбувся величезний зсув у напрямку Заходу. Більше людей вчаться говорити англійською, вони набагато більше орієнтовані на Захід, і це змінило орієнтацію екосистеми", - вважає він.

Все це допомогло Україні увійти до 20-ки найбільших експортерів ІТ-послуг у світі.

Стартапи ростуть

Зростання сектору мало деякі цікаві переваги не лише для України, але й для споживачів по всьому світу.

Країна тепер масово штампує такі стартапи як Looksery, що один із першим запропонував фільтри для селфі у режимі реального часу, і за який Snapchat заплатив 150 млн доларів, а також Grammarly, вартість якого нещодавно сягнула 110 млн доларів.

Ці компанії, а також інші, які зараз намагаються наслідувати їхній приклад, своїм успіхом мають завдячувати зокрема ІТ-аутсорсингу, вважає Ярослав Ажнюк, 28-річний український співзасновник компанії PetCube.

Його компанія заробила понад 10 мільйонів доларів, допомагаючи людям стежити за своїми домашніми улюбленцями за допомогою технологій.

"Весь сектор ІТ-аутсорсингу - це родючий ґрунт для будь-яких компаній-виробників, - каже він. - Аутсорсинг дає імпульс усьому".

На думку пана Ажнюка, це чудовий стартовий майданчик, де розробники, що мають бізнесову жилку, можуть навчитися програмувати, працювати в командах і заробити хороші гроші - перед тим, як створити свої власні фірми.

Траєкторія розвитку

Василь Тофан з Horizon Capital вважає, що Україна зараз рухається траєкторією від ІТ-аутсорсингу до розробки продуктів, подібно до того, як Китай і Тайвань пройшли шлях від простих виробників до технологічних гігантів.

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Image caption Україна входить до числа 20 найбільших експортерів ІТ-послуг у світі

"Вони були буквально "галерами", де виготовляли дешеву електроніку, і майже не мали додаткової вартості", - говорить він.

"Але вони почали створювати досконаліші речі: в певний момент виникли такі компанії як Lenovo, яка починала як компанія-підрядник, а згодом купила IBM", - додає пан Тофан.

І хоча не всі ці розробники зможуть досягти своєї мети і стати наступним технічним гігантом, але у деяких із них це обов'язково вийде, і вони продовжать утверджувати місце України на світовій технічній мапі, переконаний він.

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