"Як я стала сурогатною матір'ю"

Копирайт изображения Laura Mott Image caption Лора Мотт (справа) розповідає, що досвід виношування дитини Меліси був абсолютно іншим, ніж вагітність її власною дитиною

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та її чоловік Каньє Вест оголосили про народження їхньої третьої дитини - дівчинки, яку виносила сурогатна матір. Ця жінка здійснила їхні мрії, "зробивши найбільший подарунок", сказала пані Кардаш'ян.

Інша жінка, яка точно знає, що це за подарунок, - 31-річна Лора Мотт з Ессексу. Минулого року вона теж стала сурогатною мамою.

5 лютого вона народила дівчинку вагою 3 кг 11 г. За кілька хвилин дитина перебувала в руках своєї нової матері - Меліси.

До кінця дня Лора повернулася додому, повечеряла їжею з китайського ресторану, прийняло ванну, і - у ліжко. Без дитини.

"Було так багато емоцій, - розповідає вона. - Радість за них і за себе. Вони поповнили свою сім'ю, а мені вдалося зробити те, про що я завжди мріяла".

У Лори вже є дві дочки семи і трьох років. Зараз вона знову вагітна третьою дитиною і каже, що хотіла стати сурогатною матір'ю, відколи народила вперше.

"Я думала про тих, хто не міг мати дітей. Я відразу ж зрозуміла, що точно стану сурогатною матір'ю", - каже вона.

"Посередниця"

Лора подружилася з Мелісою через спільного друга і, щойно дізналася про її обставини, вирішила, що хоче допомогти їй.

Після народження першого сина Меліса намагалася народити вдруге. Але у неї сталися три викидні підряд, приблизно на двадцятому тижні. Лікарі радили спробувати знову.

Тож, вона звернулася до сурогатного материнства. Спочатку у такий спосіб їй народили другого сина, а потім вона звернулася до Лори, коли захотіла ще одну дитину.

Невдовзі після 30-річчя Лори, їй успішно пересадили заморожений ембріон, утворений з яйцеклітини та сперми Меліси та її чоловіка.

При цьому були присутні її доньки, її партнер, а також батьки майбутньої дитини. "Це неначе розширена сім'я", - пояснює вона.

Вагітність пройшла добре, не було ані ранкової нудоти, ані ускладнень. І кожні два тижні вона робила УЗД, під час яких була присутня Меліса.

Обидві жінки щодня переписувалися.

Коли Лора вперше відчула, що дитина штовхається, її першою думкою було - повідомити про це Мелісі. І рішення дізнатися - хлопчик це чи дівчинка - належало Малісі та її чоловіку.

"Це була їхня дитина, я була лише посередницею", - розповідає Лора.

Вона каже, що багатьом важко зрозуміти цю ідею.

"Люди постійно питають, як я відмовилася від дитини. Я просто сміюся".

"Я ніколи не сумнівався, що зможу це зробити. Я не відчувала прив'язаності. Було щось зовсім інше: ми всі знали, ця дитина - для них", - каже вона.

"Деякі люди вважали мене дурною, деякі - підтримували, а хтось казав, як це неймовірно, що я змогла це зробити, але вони ніколи б не наважилися".

Що таке сурогатне материнство?

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Це коли жінка вагітніє, аби після пологів передати дитину комусь іншому.

Найчастіше вона виношує дитину для пари чи людини, яка самостійно не може зачати.

Є дві форми сурогатного материнства. У традиційній сурогатній вагітності використовується яйцеклітина сурогатної матері і вона стає генетичною матір'ю дитини.

А під час гестаційної сурогатної вагітності яйцеклітину беруть в потенційної матері або донора.

Яйцеклітини запліднюють in vitro (ЕКЗ), а потім переносять сурогатній матері.

У Британії сурогатне материнство дозволене, якщо сурогатна матір не отримує за це гроші, але можна, щоб їй відшкодовували витрати.

Лора розповідає, що її партнер одразу підтримав її рішення, оскільки розумів, що для неї - це акт самопожертви.

Пара була відкритою та чесною з власними дівчатами про цей процес. Їм розповіли, що дитина вирушить додому до себе, а не до них.

Учасники процесу підписали юридично незобов'язувальний договір за допомогою агентства Cots, що займається справами, пов'язаними з сурогатним материнством.

Копирайт изображения Laura Mott Image caption Лора (у центрі) розповідає, що народження дитини стало хвилюючим моментом для всіх

У Британії дозволяється оплачувати сурогатній матері лише її витрати. Тож Лорі, домогосподарці, відшкодували лише витрати на одяг для вагітних, медикаменти, поїздки та автостоянку.

"У мене завжди вистачало грошей, - каже вона. - Вони, напевно, завжди почуватимуться в боргу переді мною, але я ніколи нічого від них не очікуватиму".

Коли Лора народжувала, Меліса була поруч. Її партнер та чоловік Меліси чекали за дверима.

Народження немовляти зустріли сльозами радості. Невдовзі дві родини зустрінуться знову, щоб відсвяткувати перший день народження дитини.

"Усе склалося досконало. Я обов'язково зроблю це ще раз", - розповідає Лора, яка вже намітила ще одне сурогатне материнство на січень наступного року.