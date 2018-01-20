Непроґавте: "Джевеліни", окупант та тенісистка Марта

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#Непроґавте головні і найцікавіші матеріали цього тижня: законопроект "про деокупацію Донбасу", "Джевеліни" від США, смерть вокалістки Cranberries Долорес О'Ріордан та ще багато цікавого.

Також цього тижня керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко розпорядився готуватися до прийому на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джевелін" (Javelin).

А тепер трохи про борги. Цього року виплати українського державного боргу суттєво зростають після "передишки", яку Київ отримав у 2015-му завдяки реструктуризації попередніх кредитів.

Екс-керівник департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, засуджений за вбивство у 2000 році журналіста Георгія Гонгадзе, хоче домогтися зміни довічного ув'язнення на 15-річний термін покарання і ближчим часом вийти з-за ґрат.

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Охоронець колишнього президента Віктор Резніченко розповів суду, як Віктор Янукович тікав до Росії.

Копирайт изображения FACEBOOK /EUGENE KIVA Image caption 2 місяці тому Максим Ревт зробив тату з тризубом та написом "Антонов"

А ще ми розповідали про канадця, який працює в аеропорту Торонто агентом з обслуговування літаків на пероні. І з особливими почестями зустрічає українські літаки.

Копирайт изображения Андрій Утєвський

Ще одна дивовижна історія про харківського біолога Андрія Утєвського. Він - один з найдосвідченіших українських вчених-полярників, які проводять дослідження в Антарктиці.

А тепер про медицину.

Раніше вважали, що відповідальність за спалахи чуми в Європі в XIV-XIX столітті несуть гризуни і блохи, які на них жили. Але вчені заявили, що чуму в Європі переносили люди, а не щури.

І про кір. Минулого року в Україні на цю хворобу захворіли 4,8 тис. людей, з них понад дві третини - діти. У МОЗ повідомили, що у 86% хворих не було щеплення проти цього вірусного захворювання.

А от у Київській обласній дитячій лікарні у місті Боярка цього тижня стався скандал. Батьки кажуть, що хірург там п'яним ставив діагнози.

Копирайт изображения Reuters Image caption Окружний прокурор Майк Гестрін заявив, що подружжя тримало своїх дітей прикутими до ліжка на знак покарання

Також на початку тижня у Каліфорнії арештували подружжя після того, як поліція знайшла 13 людей, яких нібито вони тримали у полоні у себе вдома, зокрема, декого "приковували до ліжок ланцюгами та замками".

Ще одна історія зі США. Про депортацію батька родини, який прожив у США 30 років.

А от у Китаї одному з коледжів до випускного іспиту включили незвичне питання: студентів попросили визначити свого викладача.

Копирайт изображения H&M WEBSITE

Через светер з написом "найкрутіша мавпа у джунглях" H&M звинуватили в расизмі. А родина п'ятирічного хлопчика-моделі H&M, який опинився в епіцентрі расистського скандалу, переїхала в інший будинок у Швеції "з міркувань безпеки".

Копирайт изображения Reuters Image caption У 1994 році Долорес О'Ріордан здобула всесвітню популярність як солістка групи Cranberries, виконавши одну з найвідоміших композицій Zombie.

На початку тижня у Лондоні померла солістка ірландського гурту Cranberries Долорес О'Ріордан. Їй було 46 років.

IT-фахівці виявили нову "смс-бомбу", яка впливає на Apple iPhone та Mac.

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Ще ми розповідали про дівчину, яка дуже хотіла завагітніти, їй було вже за тридцять. Стосунки з чоловіками не складалися, тому вона спробувала радикально новий метод - подала оголошення в інтернеті. І результат виявився значно кращим, ніж сподівалася жінка.

І ще одна історія про вагітність.

Також ми розповідали історію жінки, яка ненавмисне вбила хлопчика, коли була випускницею коледжу. Вона постійно думала про нього, і його смерть ще довго відлунювала в її житті.

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Тим часом Папа Франциск увійшов в історію, провівши першу весільну церемонію для стюарда та стюардеси на борту літака.

Увесь тиждень ми слідкували за тенісним чемпіонатом Australian Open.

15-річна Марта Костюк, яка наразі посідає у світовому рейтингу 521-шу позицію, перемогла 25-ту сіяну китаянку Пен Шуай. І зробила сенсацію.

Згодом вона все ж поступила іншій українці Еліні Світоліній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пройшла до четвертого кола Australian Open.

А тепер трохи історії. У нас є історія про іранців, які жили в поселенні Махунік на сході Ірану, до початку XX століття. Цікаво, що їхній зріст не перевищував одного метра.

Image caption Іван Огієнко перекладав Біблію українською, складав словники, керував міністерством освіти УНР, а потім Українською автокефальною православною церквою.

І про видатних діячів. 14 січня 1882 року народився українець, що поєднав у собі науковця, патріота і духовного лідера.

Ще ми розповідали про те, як українські повоєнні біженці у Західній Німеччині зуміли у 1947 році видати перший у світі переклад легендарного роману "Ферма тварин" Джорджа Орвелла.

І трохи "вуличної магії" у містечку Санта-Ана, що у штаті Каліфорнія. Машина на великій швидкості врізалася у бордюр і злетіла в повітря.