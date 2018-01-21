Чому я взяв прізвище дружини

Image caption Подружжя містер і місіс Дірлав на своєму весілля

Виходячи заміж, сучасні жінки часто зберігають дівоче прізвище. Та й подружжя дедалі більше роблять вибір на користь подвійних прізвищ. Проте чоловіки, що беруть прізвище дружини, — і донині рідкісне явище. Кірсті Брувер поговорила з трьома такими чоловіками.

На літні канікули 2016 року Рорі, вчитель молодших класів з південно-східного Лондона, пішов під прізвищем Кук. Але яким же було здивування семи- та восьмирічних дітлахів у його класі, коли на початку нового навчального року він повернувся містером Дірлавом. Кілька вчительок у школі вже змінили прізвища, коли повиходили заміж. Але щоб учитель? Такого ще не було.

"Містере Дірлав, а чому ви змінили прізвище?" — спитала його учениця, коли Рорі був на чергуванні — наглядав за дітьми, які гралися на майданчику. "Бо я одружився. Дивись!" — і Рорі показав дівчинці обручку. "Але чому?" — не вгавала вона.

"Тому що, коли одружуєшся, ти можеш обрати собі прізвище, яке тобі подобається більше. Можеш залишити своє, дати його дружині чи взяти собі нове. Я вибрав прізвище своєї дружини — Дірлав", — пояснив їй Рорі.

"Те, що діти бачать у школі, вони засвоюють як норму. Тому зміна прізвища була гарною нагодою показати їм щось незвичне", — розповідає Рорі. З Люсі, яка стала його дружиною, він познайомився в Tinder, мобільному додатку для знайомств, чотири роки тому.

Рішення взяти собі прізвище дружини Рорі прийняв досить легко. "Я не мав особливих сентиментів щодо прізвища Кук, а на роботі це не мало жодного значення", — каже він. І не заперечує проти того, що саме йому, а не Люсі, довелося практикуватися ставити новий підпис. "Я подумав, що гарно було б нам мати однакове прізвище. А Дірлав (англ. "мила серцю любов" - Ред.) звучить однозначно краще".

Люсі, яка працює продюсером на радіо, дала зрозуміти, що не збирається міняти прізвище. (До речі, британок, які роблять такий вибір, з кожним днем стає більше). Але вона думала, що й Рорі залишить cвоє прізвище.

"Спочатку я вирішила, що він жартує, — згадує жінка. — Для мене це було неважливо, він має право носити своє прізвище так само, як я — своє".

Однак в очах друзів Люсі він одразу ж виріс: "Вони сказали, це щось новеньке, їм сподобалося".

До нового прізвища Рорі восьмирічки призвичаїлися без проблем. А от у деяких тридцятилітніх чоловіків, з якими він грає у футбол, воно викликало зневажливе пирхання. "Дивак якийсь", — прокоментував один з них, скоса позираючи на Рорі. "От уже ці сучасні чоловіки", — підкотив очі інший. Але, мабуть, то й була вся критика. Рорі тільки плечами знизав.

"Ще одна нерівність у шлюбі"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подружній сертифікат Джона Леннона і Йоко Оно

В Англії та Уельсі свідоцтво про шлюб містить імена лише батьків пари, що одружується. Про матерів — жодної згадки. Деякі активісти стверджують, що такий формат свідоцтва вже застарів і не відповідає вимогам сьогодення.

"Це велика неповага до матерів", — заявив член британського парламенту Френк Філд з міжпартійної групи парламентарів, очолюваної Керолайн Спелман, що торік висунула законопроект, за яким у свідоцтві про шлюб потрібно було вказувати обох батьків.

У 2014 році, після узаконення одностатевих шлюбів, прем'єр-міністр Девід Кемерон пообіцяв ліквідувати "ще одну нерівність у шлюбі, яка не змінювалася з часів королеви Вікторії". Після того парламентарі в 2015-2016 роках представили законопроекти, які, однак, провалилися.

Новий законопроект буде розглянуто в другому читанні наступного місяця.

Проте, можливо, проблема серйозніша. Батьки одного знайомого відмовилися прийти на весілля, коли дізналися, що син візьме собі прізвище нареченої. Для них це було незбагненно й неприйнятно— а також свідчило, що їхній син став маріонеткою в руках майбутньої дружини.

Рейчел Робнетт, дослідниця з Університету штату Невада, нещодавно провела опитування в США та Британії. Вона з'ясувала, що чоловіка, чия дружина залишає собі дівоче прізвище, часто вважають "підкаблучником".

"Люди давали таким чоловікам негативні характеристики, наприклад, "пасивний", а про їхніх жінок висловлювалися так: "Штани в їхній сім'ї явно носить вона", — розповідає пані Робнетт. Але траплялися й позитивні дескриптори, як-от "турботливий", "дбайливий".

То був не прояв твердої феміністичної позиції, а жест шанування Чарлі Шоу

З іншого боку, жінок у таких сім'ях вважають менш відданими, більш амбітними, самовпевненими і владними.

Сьогодні в деяких сферах (наприклад, на роботі) людям вдається побороти гендерні стереотипи. Але в романтичних стосунках і досі панують традиційні уявлення, зауважила пані Робнетт.

"Як люди поставилися б до чоловіка, який узяв прізвище дружини?" — спитала я в неї. "Я впевнена, що результати мого опитування продемонструють бурхливу реакцію", — відповіла дослідниця.

Незважаючи на це, є свідчення того, що дедалі більше чоловіків беруть собі прізвище дружини. Торік фірма Opinium на замовлення компанії London Mint провела опитування 2 000 дорослих британців. Як з'ясувалося, до цієї категорії потрапляє один з десяти чоловіків-міленіалів (від 18 до 34 років). (Дізнатися, скільки у цій віковій групі респондентів чоловічої статі, нам не вдалося).

Чарлі Шоу, інструктор з тибетської буддистської медитації, котрий узяв прізвище дружини, коли вони побралися минулого року, вважає "безглуздям" поширені уявлення про те, що жінка неодмінно мусить брати прізвище чоловіка.

"То був не вияв твердої феміністичної позиції, а жест шанування. Я скористався нагодою продемонструвати, що в нашому суспільстві досі існує невидимий патріархальний ухил та сексизм. Але ми можемо це змінити".

Image caption Той момент, коли Чарлі Морлі став Чарлі Шоу (фото: Міллі Робсон)

За збігом обставин, він був не першим чоловіком у своїй родині, який наважився на цей крок. Прадід Чарлі був греком на прізвище Аспіотіс. Через це у воєнному Лондоні хтось пожбурив у його віконну шибку цеглиною. Щоб менше привертати увагу, він змінив прізвище на дружинине ─ Морлі. У професійній сфері Чарлі й далі послуговується прізвищем Морлі.

Для деяких наречених-чоловіків це шанс позбутися батьківського прізвища, якщо з ним асоціюються негативні спогади.

"Я терпіти не міг його прізвище і ніколи не вважав його своїм", ─ зізнається 29-річний Каю Лонґлуа з Сан-Бернарду-ду-Кампу в Бразилії. Ось уже 10 років він не спілкується з батьком.

Image caption Каю охоче позбувся дошлюбного прізвища і став Лонґлуа

Як і Люсі Дірлав, канадська журналістка Джилл сім років тому не планувала змінювати прізвище після одруження. А Каю використав шанс змінити своє дошлюбне прізвище ─ Перейра ─ на жінчине.

"Коли ми одружилися, то була чудова нагода взяти прізвище Джилл і відчути себе дорослим, ─ каже Каю. ─ Джилл ─ просто неймовірна жінка, а її прізвище викликає лише добрі, позитивні асоціації".

"Один за двох і одне за одного"

Каю ─ великий фанат The Beatles. Йому імпонувало те, що, побравшись, Джон Леннон та Йоко Оно зробили прізвища одне одного своїми другими іменами.

"Заради мене Йоко змінила ім'я. А я заради неї змінив своє. Один за двох і одне за одного. У неї є обручка. У мене є обручка. Таким чином, у нас на двох дев'ять О, а це щасливе число. Десять не було б щасливим", ─ нібито свого часу сказав Леннон.

За словами Джилл, багато бразильців поставилися б до такого вчинку її чоловіка з осудом: для них це слабкість, бо чоловік повинен бути мачо, а не зневажати традиції країни. Але ніхто з їхніх друзів і родичів навіть не засумнівався в доцільності такого рішення.

"Моя мужність ─ не в прізвищі. Мужність ─ це мати характер, повагу до інших людей, бути особистістю, ─ пояснює Каю. ─ Часом люди сміються, коли чують, що я змінив прізвище. Їх це шокує, вони не розуміють, навіщо. Але ж надворі 21-е століття, ми нове покоління і можемо щось змінювати".

Після весілля Каю прокинувся іншою людиною. "Мені полегшало на душі, ─ каже він. ─ Я позбувся тягаря, який уже давно мене гнітив".