Очільник армії Британії застереже щодо російської загрози

Копирайт изображения MOD / CROWN COPYRIGHT Image caption Генерал Ніколас Картер

Начальник генштабу британської армії Ніколас Картер зробить заяву про те, що спроможність армії протистояти викликам "буде підірвана, якщо не йти в ногу з нашими супротивниками", зокрема з Росією.

Міністр оборони Гевін Вільямсон схвалив промову Картера, яку він зробить в понеділок у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

Виступ генерала в цьому аналітичному центрі відбудеться після появи інформації про можливі скорочення оборонних видатків. У ньому генерал Картер висвітлить можливості Росії в сфері кібервійн та агресивних експедиційних сил.

Потенційні загрози для Британії "знаходяться зараз на порозі Європи", підкреслить Картер.

У минулому році британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Росія "налагодила послідовну кампанію кібершпигунства" проти інших країн.

Заклик до уникнення скорочень

Джонатан Біл, кореспондент з питань оборони

Виступ генерала Картера - перш за все, заклик до отримання більшого фінансування збройних сил та уникнення подальших скорочень.

Генерал Картер скаже, що спроможність Великої Британії реагувати на загрози буде зруйнована, якщо вона не йтиме в ногу зі своїми супротивниками. Він говорить, що зараз саме час для реагування на подібні загрози.

Промова генерала погоджена із міністром оборони Гевіном Вільямсоном, який чітко зазначив, що хоче збільшення фінансування армії.

У грудні головний маршал авіації сер Стюарт Піч заявив, що Велика Британія має захищати підводні кабелі від Кремля. Їхнє пошкодження може бути катастрофічним для економіки.

Зараз радник з питань національної безпеки Марк Седвілл проводить огляд оборонних можливостей Великої Британії.

У збройних силах країни існує занепокоєність, що в огляді пріоритетом назвуть боротьбу з кібератаками та тероризмом, а не розбудову звичайних збройних сил.