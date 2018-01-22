“Шатдаун” у США: у понеділок федеральні відомства не працюють

Копирайт изображения Getty Images

Сотні тисяч федеральних працівників не зможуть вийти на роботу в понеділок, поки сенат США намагається припинити "шатдаун" уряду.

"Шатдаун" розпочався в ніч на суботу, коли законодавці не змогли домовитися про продовження фінансування на федеральному рівні.

Це перший "шатдаун" (з англ. - shutdown), який трапився у той час, коли одна партія - республіканці - контролює Конгрес і Білий дім.

Сенат провів позапланову сесію в неділю, намагаючись досягти згоди напередодні робочого тижня.

Але компромісу досягти не вдалося, оскільки сенатори-демократи та сенатори-республіканці звинувачували один одного.

Голосування про припинення "шатдауна" перенесено до 17:00 понеділка, а це означає, що двері багато офісів федерального уряду залишаться зачиненими.

Демократи хочуть, щоб президент Трамп погодився на перемовини про імміграцію як частину бюджетної угоди. Але республіканці з цим незгодні: жодної угоди не буде, поки відомства федерального уряду закриті.

Республіканці хочуть фінансувати безпеку кордону, разом із запропонованою стіною на кордоні з Мексикою, а ще імміграційні реформи, а також збільшення військових витрат.

Невміння домовитися призведе до того, що багатьом федеральним службовцям доведеться йти в незаплановані неоплачувані відпустки, допоки не буде вирішено ситуацію.

У суботу пан Трамп повідомив у Twitter, що "ядерний варіант" простої більшості голосів був необхідний для виходу з глухого кута.

"Радий бачити, наскільки потужно республіканці борються за нашу армію та безпеку на кордоні. Демократи просто хочуть, щоб нелегальні іммігранти вливались в нашу країну безперешкодно. Якщо тупикова ситуація триватиме, то республіканці повинні вийти на 51% (ядерний варіант) і проголосувати за реальний, довгостроковий бюджет", - зазначив пан Трамп.

Згідно з правилами Сенату, законопроект потребує 60 голосів зі 100 членів палати для подолання тактики блокування з боку опонентів.

У республіканців зараз є 51 сенатор, тому їм потрібна підтримка демократів, щоб ухвалити бюджет.

Востаннє урядовий "шатдаун" відбувся 2013 року і тривав 16 днів.

Це коштувало уряду 2 мільярди доларів США за втрачену продуктивність і призвело до "значного негативного впливу на економіку", - повідомили тоді в адміністративно-бюджетному управлінні.

Чому обидві сторони не можуть домовитись?

Це перший випадок, коли зупинення роботи уряду сталося у той час, коли одна партія - республіканці - контролює Конгрес і Білий дім.

Копирайт изображения Getty Images

У п'ятницю сенатори провалили голосування - 50-49 голосів, а це набагато менше ніж 60, необхідних для погодження законопроекту. Це пов'язано з низкою ключових розбіжностей.

Демократи вимагали захисту від депортації понад 700 тисяч незареєстрованих іммігрантів, які в'їхали в США дітьми.

"Я сподіваюсь, що це питання лише кількох годин чи днів. Нам потрібно мати відповідь по суті. І єдиною людина, яка може привести нас до цього, це президент Трамп. Це його "шатдаун", - сказав сенатор-демократ Річард Дурбін в коментарі CBS в суботу.

Проте Віце-президент США Майк Пенс ще раз заявив про свою позицію в неділю під час промови на виступі перед американськими військовими на Близькому Сході.

"Ми не збираємося знову розпочинати переговори про нелегальну імміграцію, поки вони не відновлять роботу уряду і не дадуть вам, нашим солдатам, та вашим сім'ям, платню, яку ви заробили", - сказав він.

Що таке урядовий "шатдаун"?

Бюджет США потрібно було затвердити до 1 жовтня - початку федерального фінансового року.

Але Конгрес часто не вкладався в строки, і переговори продовжувались в новому році, а фінансування федеральних установ продовжували на тимчасовій основі.

Оскільки Конгресу не вдалося домовитися про продовження, багато федеральних агентств фактично закриті в понеділок.

Адміністрація Трампа заявила, що планує зберегти національні парки відкритими, адже їхнє закриття в кінці 2013 року спровокувала гнів громадськості.

"Шатдаун" стався в першу річницю інавгурації президента Трампа. Його поїздка на Всесвітній економічний форум в Давосі, що Швейцарія, наступного тижня також під питанням.