Що варто знати про кір

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Чому всі говорять про кір?

Зараз в Україні та деяких країнах Європи - спалах кору. За 2017 рік в Україні зафіксували 4 782 випадки цього захворювання. Це - у 40 разів більше, ніж позаминулого року. А лише за перші два тижні 2018 року на кір захворіло 1285 людей, восьмеро померли, серед них - п'ятеро дітей.

Чим небезпечний кір?

Кір - це інфекційна хвороба, яку викликає вірус Morbillivirus. Він небезпечний тим, що легко поширюється, спричиняє ускладнення і навіть смерть, і ліків від нього не існує.

9 з 10 неімунізованих людей хворіють на кір після контакту з хворим. Це найпоширеніша причина дитячої смертності в світі. Від кору помирають три-п'ять людей на 1000 заражених.

30% хворих на кір матимуть такі ускладнення, як втрата слуху, енцефаліт і пневмонія. Кір викликає імунну амнезію - нездатність адекватно реагувати на інфекцію. Вона триває наступні кілька років після хвороби.

Як захиститися від кору?

Вірус кору вражає передусім клітини імунної системи і поширюється ними усім тілом. При цьому вірус пригнічує вроджений противірусний імунітет.

Лише специфічні до вірусу кору антитіла (імуноглобуліни) його нейтралізують і виводять з організму. Малоефективні антитіла (IgM) з'являються на другому тижні хвороби, а високоефективні (IgG) - через 3-4 тижні.

Ми маємо антитіла, якщо колись перехворіли на кір або успішно пройшли два тури вакцинації. Діти до одного року мають антитіла від матері - вони здатні проходити крізь плаценту. Тому важливо, щоб майбутня мати мала протикоровий імунітет. Старші діти, які не були вакциновані, вже не мають антитіл.

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Коли почали щепити від кору?

Вакцину проти кору на основі ослабленого живого вірусу сертифікували та запровадили у США 1963 року.

Відтоді захворюваність кором стрімко впала. Вакцина зазнала змін з моменту запровадження і проходила перевірки на безпечність.

2000 року стали застосовувати трикомпонентну вакцину від кору, паротиту і краснухи (КПК). У світі лише з 2000 року запобігли понад 20-м мільйонам смертей від кору. Значною мірою - саме завдяки вакцинації.

Яка причина нинішнього спалаху кору?

Причиною поширення кору в Україні вважають низький рівень охоплення вакцинацією. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, 86% хворих на кір не були вакциновані. Аби зупинити поширення хвороби потрібно, аби 95% людей мали імунітет.

Протягом останніх років дедалі більше людей відмовлялися робити своїм дітям щеплення проти кору та інших хвороб.

2016 року більше половини дітей не була прищеплена від кору. За 2017 рік цей показник вдалось покращити.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун каже, що 86% хворих на кір не були вакциновані

Рівень вакцинації донедавна був високим, а спалахи кору були все одно. Чому?

Є декілька причин.

По-перше, віруси не знають кордонів, і поширюються між країнами завдяки подорожам.

По-друге, близько 3% вакцинованих людей захворівають через слабку імунну реакцію. Але в такому разі хвороба, зазвичай, перебігає легше.

По-третє, фахівці ВООЗ припускають, що вакцинація в СРСР була не дуже ефективною через низьку імуногенність вакцини і недотримання правил її зберігання, а дані про охоплення щепленнями штучно завищували. Такий висновок вони зробили на основі вікового розподілу хворих на кір в Україні, Росії, Білорусі та Казахстані.

Важливим є те, що одна доза вакцини захищає в 93% випадків, а дві - в 98%.

В Україні дві дози вакцини від кору могли отримати люди, народжені 1980 року й пізніше. До того ж, коли говорять про охоплення щепленнями, то мають на увазі кількість прищеплених протягом останнього року дітей, а не все населення.

У США кір офіційно зупинили 2000 року. Чому там все ще трапляються спалахи?

На тлі середніх по країні високих показників вакцинованості є певні групи, що відмовляються від щеплень, або не мають доступу до них.

Наприклад, у США це аміші, переселенці зі Швейцарії, що не визнають благ цивілізації. У Намібії це кочовики, а в Італії - роми-сінті. Саме в таких групах і виникають спалахи хвороби, і вона поширюється далі.

Так, 2014 року спалах кору в США виник, коли вірус завезли з Філіппін двоє амішів. Захворіли невакциновані люди у межах поселення.

Іншою причиною є зменшення частки прищеплених людей через кампанію проти вакцин.

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Яка причина спаду вакцинації в Україні?

Щодо України, то ООН відзначає наявність сильного лоббі проти щеплень, дезінформаційну кампанію і скептицизм суспільства. Згідно з опитуванням ЮНІСЕФ, 2013 року лише 46% людей схвально ставились до вакцинації.

Одним із поштовхів, який спровокував недовіру до вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) стала стаття, у якій ішлося про імовірний зв'язок цієї вакцини з аутизмом.

Ця стаття вийшла 1998 року в журналі Lancet і буцімто ґрутнувалася на опитуванні 12 батьків. Згодом цю публікацію спростували, відкликали, а інші дослідження довели непричетність вакцини до розвитку аутичного спектру порушень.

Іншою, більш обґрунтованою причиною остраху КПК, став смертельний випадок в Краматорську в травні 2008 року. Підліток, що на той момент мав два щеплення від кору, був прищеплений знову в рамках масової вакцинації.

Протягом доби після цього він помер. Представник ЮНІСЕФ назвала причиною смерті септичний шок. Тоді ж у Краматорську госпіталізували ще 92 людини з ускладненнями після вакцинації.

Для щеплення тоді використали закуплену МОЗ, але несертифіковану в Україні індійську вакцину. За фактом закупівлі відкрили кримінальне провадження.

Президент Віктор Ющенко тоді скасував обов'язковість вакцинації.

Крім того, вакцинацію в очах суспільства дискредитувала і спроба МОЗ восени 2013 року скасувати стандарт Good Monitoring Practice (GMP) та сертифікацію для вакцин. Стандарт GMP описує необхідні умови виробництва, транспортування і зберігання медичних препаратів.

У тодішньому МОЗ такий крок пояснили дефіцитом вакцин і браком часу на їх сертифікацію.

Це рішення спричинило резонанс у суспільстві, адже вакцина КПК є дуже чутливою до розморожування і перепадів температур.

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Кому слід робити щеплення від кору, а кому - ні?

За рекомендаціями Центру з контролю хвороб США (Centers of Disease Control), робити щеплення від кору слід у таких випадках:

Дітям в 1 рік та в 6 років

Медичним працівникам

Дорослим, у яких нема імунітету. Наявність антитіл до вірусу кору можна перевірити в діагностичній лабораторії.

Людям, старшим 6 місяців, які виїжджають за кордон.

Жінкам, що планують завагітніти, та не мають імунітету. При грудному вигодовуванні вакцинація дозволена.

Щеплення протипоказані, якщо: