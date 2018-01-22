22 січня в Україні святкують День соборності.

99 років тому був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

У понеділок у Києві люди зібралися на мості Патона, утворивши традиційний "живий" ланцюг між двома берегами Дніпра.

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Побудова ланцюга - одна з головних традицій цього дня.

Вона походить від 1990 року, коли вервечка із сотень тисяч людей "зв'язала" Івано-Франківськ, Львів і Київ.

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Під час сьогоднішньої акції на мосту Патона розгорнули 30-метровий прапор України.

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Також пригнали невеликий панцерник.

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Учасники акції сформували дві колони - на правому та лівому берегах - а потім пішли назустріч одна одній.

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Після об'єднання колон учасники акції заспівали гімн України і вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані та в АТО.

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Офіційно святкувати День соборності почали з 1999 року.