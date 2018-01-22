Броньовик на мосту: кияни з'єднали береги Дніпра до Дня соборності - фото
22 січня в Україні святкують День соборності.
99 років тому був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).
У понеділок у Києві люди зібралися на мості Патона, утворивши традиційний "живий" ланцюг між двома берегами Дніпра.
Побудова ланцюга - одна з головних традицій цього дня.
Вона походить від 1990 року, коли вервечка із сотень тисяч людей "зв'язала" Івано-Франківськ, Львів і Київ.
Під час сьогоднішньої акції на мосту Патона розгорнули 30-метровий прапор України.
Також пригнали невеликий панцерник.
Учасники акції сформували дві колони - на правому та лівому берегах - а потім пішли назустріч одна одній.
Після об'єднання колон учасники акції заспівали гімн України і вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані та в АТО.
Офіційно святкувати День соборності почали з 1999 року.