Facebook визначатиме надійність новин за допомогою опитувань

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Компанія Facebook оголосила, що у своїй стрічці надаватиме перевагу новинам з тих джерел, які вважаються більш надійними.

У компанії заявили, що визначатимуть надійність джерел за допомогою опитувань користувачів.

Засновник та виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що у найближчому майбутньому новини становитимуть близько 4% усього контенту, який користувачі бачать у своїй стрічці - раніше цей показник був 5%.

Цей крок - одна з останніх спроб компанії припинити розповсюдження фейкових новин та пропаганди у соцмережі.

У рамках цієї боротьби компанія Twitter також оголосила у п'ятницю, що повідомила 677 755 своїх користувачів із США про те, що вони вподобали, стежили або поширювали дописи з акаунтів, які виявились російськими ботами, під час президентських виборів 2016 року.

Таким чином Facebook прагне відкинути звинувачення щодо упередженості у відборі новин, що лунають на адресу співробітників компанії, та покласти відповідальність на самих користувачів.

"Ми могли б спробувати ухвалити це рішення самостійно, але ми не вважаємо це правильним", - сказав пан Цукерберг.

"Ми думали над тим, щоб спитати думку незалежних експертів з цього приводу, однак таким чином ми навряд чи вирішимо проблему об'єктивності. Або ми могли б запитати у вас, у громади, - і таким чином дати вам самим визначати рейтинг", - додає він.

Користувачів питатимуть - так само, як це іноді роблять стосовно реклами - чи впізнають вони новинний бренд і чи довіряють йому.

Теорія Facebook, яку ще треба випробувати у ширших масштабах, полягає в тому, що, хоча існує багато тенденційних інформаційних джерел, у яких є свої віддані читачі, існує також менша кількість медіакомпаній, яким довіряє більшість людей, незалежно від їхніх особистих вподобань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники Facebook, Twitter та Google на слуханнях Сенату США у жовтні минулого року

"Сьогодні в світі занадто багато гонитви за сенсаціями, дезінформації та поляризації", - написав пан Цукерберг, який нещодавно заявив, що його цьогорічна мета - "полагодити" Facebook.

"Соціальні медіа дозволяють людям поширювати інформацію швидше, ніж будь-коли раніше, і якщо ми не вирішимо ці проблеми, то ми їх тільки поглибимо", - додав він.

Переможці та переможені

Спочатку систему оцінювання новин випробують лише на американських користувачах, і результати опитування не будуть оприлюднювати.

"Це один з багатьох чинників, з яких складається рейтинг стрічки новин", - розповів речник компанії BBC.

"Ми не плануємо оприлюднювати рейтинги довіри окремих агенцій, оскільки вони представляють неповну картину того, як визначається позиція кожної конкретної новини у стрічці кожної окремої людини", - додав він.

Коли змінюється будь-який алгоритм, чи то у Facebook, чи в іншому великому веб-сервісі, хтось від цього виграє, а хтось - програє.

Серед переможців, швидше за все, будуть традиційні медіаорганізації з довгою історією або великим медійним охопленням, на кшталт New York Times або BBC.

Водночас нові бренди можуть постраждати, якщо вони ще не мають великої впізнаваності, незалежно від того, надійні їхні новини чи ні.

Наприклад, якби ці ідеї запровадили тоді, коли лише розвивався ресурс Buzzfeed, вони могли б суттєво загальмувати процес його перетворення у серйозну новинну організацію.

Також незрозуміло, яким чином визначатиметься надійність інформації спеціалізованих новинних організацій з невеликою кількістю читачів - наприклад, наукових публікацій. Водночас Адам Моссері, який відповідає за стрічку новин у Facebook, запевнив, що принаймні місцеві новини будуть захищені.

"Ми полегшили людям доступ до місцевих новин та інформації у спеціальному розділі. Ми будемо і далі працювати над тим, щоб показувати людям більше місцевих новин, залежно від місця їхнього проживання", - заявив він.