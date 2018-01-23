Чому Туреччина почала військову операцію в Сирії

Копирайт изображения BULENT KILIC/AFP/Getty Images Image caption Турецькі солдати та бронетехніка на кордоні з Сирією, 21 січня

Турецькі сухопутні війська разом з повстанцями з "Вільної сирійської армії" продовжують наступ на позиції загонів народної самооборони курдів (YPG) у регіоні Афрін на півночі Сирії.

Турецький прем'єр-міністр Біналі Їлдирим наголосив, що метою військової операції "Оливкова гілка", яка почалася з артилерійських ударів та авіаударів по позиціях курдів 20 січня, є створення 30-кілометрової зони безпеки на півночі Сирії.

Туреччина називає терористами існуючі в Сирії курдську партію Демократичний союз (PYD) та її бойові організації - Загони народної самооборони (YPG) та Загони жіночої самооборони (YPJ).

Копирайт изображения DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images Image caption Бійці курдських загонів самооборони на демонстрації в сирійському місті Амуда

В Анкарі наголошують, що ці організації є частиною Робітничої партії Курдистану, яка веде збройну боротьбу за автономію курдів у Туреччині з 1984 року. Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією в країнах НАТО та ЄС, її лідер Абдулла Оджалан з 1999 року ув'язнений у турецькій в'язниці.

YPG заперечує прямі зв'язки з Робітничою партією Курдистану. Проте на акціях її прибічників часто можна побачити великі портрети Абдулли Оджалана.

Чому Туреччина та США сваряться через курдів

Курдські загони самооборони контролюють регіон Афрін, північно-східну частину Сирії та є ключовими союзниками США у боротьбі з угрупованням "Ісламська держава".

Туреччина вимагає від США розірвати союз з курдами, наголошуючи, що "Ісламська держава" вже переможена.

Речник турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана заявив ВВС, що курдські бійці використовують отриману від США зброю проти турецьких військ, які ведуть наступ в регіоні Афрін.

Питання підтримки сирійських курдів вже неодноразово псувало відносини між Туреччиною та США.

Копирайт изображения AFP PHOTO / DELIL SOULEIMAN Image caption Американські військові біля сирійського села Айн Ісса, підконтрольного загонам самооборони курдів

Позиція ключових гравців у регіоні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв швидко "розібратися" з Афріном.

"Ми не зробимо жодного кроку назад, - сказав він у прямому ефірі. - Ми говорили про це з нашими російськими друзями, у нас є згода", - наголосив він.

Копирайт изображения PETROS GIANAKOURIS/AFP/Getty Images Image caption Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У понеділок турецьке державне інформаційне агентство Anadolu повідомило про захоплення в регіоні Афрін кількох сел. Проте YPG заперечує втрату будь-яких населених пунктів.

Росія оголосила про занепокоєність через ескалацію конфлікту та вивела своїх військових з Афріну, де вони раніше перебували за домовленістю з курдами.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна визнає право Туреччини на самозахист від терористів і пропонує заходи для стабілізації ситуації в регіоні.

Водночас президент Сирії Башар Асад звинуватив Туреччину у підтримці тероризму. Союзник режиму Асада Іран закликав до припинення турецької військової операції, щоб запобігти поглибленню кризи в регіоні.

Західні держави, зокрема Велика Британія та Франція, закликали сторони конфлікту до стриманості. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні наголосила, що "надзвичайно занепокоєна" наступом турецької армії.

Жертви конфлікту

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, базований у Британії, заявила в понеділок, що з суботи в регіоні Афрін загинули 54 бойовики, в тому числі 26 курдських бійців та 19 протурецьких повстанців.

Загинули також 24 цивільних, зокрема 22 - через турецькі повітряні та артилерійські удари, ще двоє - в результаті вогню з курдських позицій, кажуть у центрі.

Курдське інформагентство ANHA повідомило про загибель 17 цивільних внаслідок турецьких ударів.

Туреччина оголосила про загибель одного турецького солдата. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу також заперечив вбивства турецькою армією цивільних осіб. Він наголосив, що така інформація - "пропаганда та брехня" з боку YPG.