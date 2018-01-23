Що варто знати про "Оскар"-2018

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фільм Мартіна МакДонах "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі" отримав головну нагороду Гільдії кіноакторів США за кращий акторський склад

Фільм "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі" Мартіна Макдонаха, який переміг у чотирьох номінаціях цьогорічного "Золотого глобуса", став головним фаворитом цьогорічного "Оскара". Номінантів на кінопремію оголосять у вівторок, 23 січня.

Втім, насправді, результат цьогорічних "оскарівських" перегонів є одним з найбільш непередбачуваних за останні роки.

"Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі" отримав кілька значних нагород, однак це не гарантує прихильності членів кіноакадемії - перш за все тому, що "Оскар" не використовує систему відносної більшості для обрання переможців.

Тут діє пільговий бюлетень - коли другий і третій вибір членів кіноакадемії може значно вплинути на визначення переможця.

Копирайт изображения 20th Century Fox Image caption Акторський склад "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі" - більш ніж пристойний. Головні ролі виконали Френсіс Макдорманд і Сем Рокуелл

Ця система сприяє перемозі консенсусу над пристрастю, тому фільм, подібний до "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі", який багато-хто вважає суперечливим, може опинитися "за бортом" саме через правила голосування.

А отже, було б безглуздо не враховувати таємничу історію кохання "Форма води", казку "Леді Птаха" чи навіть фільм жахів "Пастка".

Американська кіноакадемія вирішила дещо змінити свій склад через расистський скандал навколо "Оскара" 2016 року.

Тепер серед "кіноакадеміків" менше чоловіків та представників білої раси. Крім того, члени журі цьогорічної премії значно помолодшали.

Копирайт изображения Universal Image caption На "Оскар" у номінації "Кращий актор" претендує Гарі Олдман за роль Вінстона Черчилля

Френсіс Макдорманд у ролі невтішної матері в "Трьох білбордах", без сумніву, претендує на звання кращої актриси. Так само, як Вінстон Черчилль у виконанні Гарі Олдмана в стрічці "Темні часи".

Однак, впродовж останніх кількох місяців Елісон Дженні, яка виконала роль матері фігуристки Тоні Хардінг у фільмі "Я, Тоня", і Сем Роквелл за образ поліцейського-фанатика в "Трьох білбордах" випереджають Лорі Меткалф ("Леді Птаха") та Віллема Дафо (Проект "Флорида") в прогнозах на номінацію "Найкращий актор другого плану".

Що ще вартує уваги:

Чи стане "Форма води" лідером номінації?

Копирайт изображения Fox Searchlight Pictures Image caption Роль британської акторки Саллі Гокінс у стрічці "Форма води" - серйозна заявка на перемогу

Безперечно, так.

Номінації у головних категоріях - "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" та "Найкраща актриса" (для Саллі Гокінс), здається, гарантовані. А от перспективи Октавії Спенсер та Річарда Дженкінса отримати номінації у другорядних категоріях не такі осяйні.

Стрічка має всі шанси отримати рекодні 14 номінацій на "Оскар" - зрівнявшись з драмою Джозефа Манкевича "Все про Єву", знятою у далекому 1951 році, та тогорічним "Ла-Ла Лендом".

Чи "випливе" Джеймс Франко?

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеймс Франко спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях

Лауреат премії "Золотий глобус" в номінації "Найкраща чоловіча роль" Джеймс Франко поповнив лави "голлівудських звинувачених" в сексуальних домаганнях.

Схоже, виконавець головної ролі у стрічці "Горе-творець" отримав доволі багато голосів членів журі. Але це було до того, як кілька жінок звинуватили актора і режисера у неприйнятній сексуальній поведінці (сам Франко заперечує свою провину).

Навіть якщо його номінують, багато хто сумнівається, що актор взагалі відвідає цьогорічну церемонію. Його шанси на перемогу близькі до нуля.

Чи отримає нагороду Грета Ґервіг?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грета Ґервіг

Лише чотири жінки за час існування премії були номіновані за "Найкращу режисуру": Ліна Вертмюллер, Джейн Кемпіон, Софія Коппола та Кетрін Бігелоу.

Пані Бігелоу, до речі, стала першою і поки що єдиною жінкою, яка отримала у 2010 році "Оскар" в номінації "Найкраща режисура" за стрічку "Володар бурі".

Тому очікують, що Грета Ґервінг розірве це хибне коло і стане п'ятою жінкою-номінантом у категорії "Найкращий режисер" за її фільм "Леді Птаха".

Вдалий рік для британців?

Копирайт изображения Universal Image caption Даніель Калуя в фільмі жахів "Пастка"

Цей рік є потенційно вдалим для британських виконавців.

Три з цих п'яти категорій "Найкращий актор", швидше за все, отримають британці: Гарі Олдман за роль Вінстона Черчилля у стрічці "Темні часи"; Деніел Дей-Льюїс, що втілив образ кутюр'є у фільмі "Примарна нитка"; та Даніел Калуя за фільм жахів "Пастка", де він виконав роль молодого чорношкірого чоловіка, що вперше відвідує сім'ю своєї білої подруги.

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