Як виглядає "розкішний" лижний курорт у Північній Кореї

  • 23 січня 2018

Державні ЗМІ країни називали його "найкращим гірськолижним курортом у світі".

  • Лютий 2017 гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Південній Кореї наступного місяця. Після приголомшливої згоди Північної Кореї взяти участь в іграх, КНДР повідомила ще і про плани провести тренувальні та культурні заходи на своїй території. Один з гірськолижних курортів інспектуватимуть чиновники під час триденної поїздки на курорті Масікріон.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Масікріон - найперший в країні гірськолижний курорт, зведений 2013 року. Його розрекламували як одне з найбільших досягнень лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Ці світлини, зняті у лютому 2017, показують як виглядають сучасні об'єкти.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Згідно з прейскурантом, абонемент на катання на один день коштує 80 доларів для іноземця і 40 доларів - для громадян Північної Кореї, а це місячна зарплата звичайного корейця. КНДР звела курорт, що заробляти валюту на іноземцях.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Курорт площею 14 тисяч квадратних метрів, що розташований неподалік портовога міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї, державні ЗМІ країни назвали "найкращим гірськолижним курортом світу". А от правозахисні організації заявили, що на об'єкті можуть використовувати примусову працю.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Ось так виглядає розкішна спальня за північнокорейськими мірками.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    Курорт з десятьма гірськолижними трасами має сучасне обладнання, зокрема канадський снігохід Ski-Doo. Саме така техніка викликала низку питань щодо дієвості санкцій ООН, які забороняють постачати обладнання в Північну Корею.

  • Гірськолижний курорт AFP/Getty Images

    У Північній Кореї повідомляють, що курорт, який коштує 300 мільйонів доларів, відвідує 70 тисяч людей щороку. Олімпійські ігри в південнокорейському Пхьончхані пройдуть з 9 по 25 лютого.

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