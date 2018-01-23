Як виглядає "розкішний" лижний курорт у Північній Кореї

Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Південній Кореї наступного місяця. Після приголомшливої згоди Північної Кореї взяти участь в іграх, КНДР повідомила ще і про плани провести тренувальні та культурні заходи на своїй території. Один з гірськолижних курортів інспектуватимуть чиновники під час триденної поїздки на курорті Масікріон.