Як виглядає "розкішний" лижний курорт у Північній Кореї
Державні ЗМІ країни називали його "найкращим гірськолижним курортом у світі".
-
AFP/Getty Images
Зимові Олімпійські ігри пройдуть в Південній Кореї наступного місяця. Після приголомшливої згоди Північної Кореї взяти участь в іграх, КНДР повідомила ще і про плани провести тренувальні та культурні заходи на своїй території. Один з гірськолижних курортів інспектуватимуть чиновники під час триденної поїздки на курорті Масікріон.
-
AFP/Getty Images
Масікріон - найперший в країні гірськолижний курорт, зведений 2013 року. Його розрекламували як одне з найбільших досягнень лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Ці світлини, зняті у лютому 2017, показують як виглядають сучасні об'єкти.
-
AFP/Getty Images
Згідно з прейскурантом, абонемент на катання на один день коштує 80 доларів для іноземця і 40 доларів - для громадян Північної Кореї, а це місячна зарплата звичайного корейця. КНДР звела курорт, що заробляти валюту на іноземцях.
-
AFP/Getty Images
Курорт площею 14 тисяч квадратних метрів, що розташований неподалік портовога міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї, державні ЗМІ країни назвали "найкращим гірськолижним курортом світу". А от правозахисні організації заявили, що на об'єкті можуть використовувати примусову працю.
-
AFP/Getty Images
Ось так виглядає розкішна спальня за північнокорейськими мірками.
-
AFP/Getty Images
Курорт з десятьма гірськолижними трасами має сучасне обладнання, зокрема канадський снігохід Ski-Doo. Саме така техніка викликала низку питань щодо дієвості санкцій ООН, які забороняють постачати обладнання в Північну Корею.
-
AFP/Getty Images
У Північній Кореї повідомляють, що курорт, який коштує 300 мільйонів доларів, відвідує 70 тисяч людей щороку. Олімпійські ігри в південнокорейському Пхьончхані пройдуть з 9 по 25 лютого.
Фотогалереї
Фото: Святвечір за юліанським календарем
- 6 січня 2018
Фото: "ультрамарафон" у Стрийському парку
- 10 грудня 2017
Австралійська погода у вражаючих фотографіях
- 8 листопада 2017