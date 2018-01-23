Мама Ілона Маска стала моделлю у 69 років

Копирайт изображения SUSAN BOWLUS Image caption "Молоді моделі захоплюються моєю роботою, це дає їм надію на майбутнє. Мій гештег - #ялишепочинаю", - каже Мей Маск

За даними міжнародного форуму Fashion Spot, сезон "Весна-2018" став "найзрілішим" в історії фешн-індустрії: 27 моделей віком 50 років і старші пройшлися подіумом на тижнях мод в Нью-Йорку, Мілані, Парижі та Лондоні.

Російська служба Бі-бі-сі поговорила про зміну вікових стереотипів з 69-річною моделлю Мей Маск - мамою знаменитого винахідника і бізнесмена Ілона Маска, а також запитала у експертів галузі, з чим пов'язаний прихід жінок 50+ у світ моди.

Секрет успіху - сивина

"За останній рік я працювала більше, ніж за все своє життя", - розповіла в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі 69-річна модель Мей Маск.

Мама американського винахідника Ілона Маска розпочала свою кар'єру моделі в 15-річному віці в Південній Африці, однак її пік припав на останні кілька років: Мей знялася для обкладинок New York Magazine та Elle Canada, стала обличчям косметики Clinique, а також уклала контракт з одним із провідних модельних агентств світу - IMG Models.

Копирайт изображения SUSAN BOWLUS Image caption 69-річна модель і бабуся Мей Маск вважає, що не останню роль в її кар'єрі зіграло сиве волосся

Не останньою причиною кар'єрного зльоту Мей вважає своє сиве волосся, яке вона одного дня просто перестала фарбувати. Але це не єдина жертва, на яку довелося піти модній бабусі і професійному дієтологу.

"Мені доводиться планувати свій раціон на кожен день, інакше я швидко набираю вагу. У мене британський восьмий розмір одягу, я не така вже й худенька", - зазначає вона.

"Не боюсь своїх 70"

Мей Маск активно публікує фотографії зі зйомок в своєму Instagram, де у неї майже 90 тисяч підписників.

"У дорослих моделей менше конкуренції, як, втім, і роботи. Якщо старанно публікувати свої фотографії, можна набрати достатню кількість підписників і навіть отримувати запити на роботу без кастингів", - зазначає Мей, яка в 2017-му році стала найстаршою моделлю американського бренду косметики Cover Girl.

Instagram Мей Маск перетворився на своєрідний фан-клуб, де під кожною фотографією - тисячі лайків і коментарів на кшталт: "Тепер я не боюся своїх 70 років" та "Дуже дякую за приклад того, як жінка може бути ефектною і красивою у будь-якому віці".

"Мода змінюється і, судячи з коментарів у моєму Instagram, зрілі жінки лише вітають це", - зазначає Мей.

Як усе починалося

Дебютом сивочолих красунь дехто вважає 2015 рік, коли креативний директор Фібі Філо запросив американську 83-річну письменницю і журналістку Джоан Дідіон стати обличчям французького бренду класу люкс Celine.

2017 року 73-річна модель Лорен Хаттон знялася для лінії спідньої білизна Calvin Klein і пройшла подіумом для бренду Bottega Veneta пліч-о-пліч з 22-річною топ-моделлю Джіджі Хадід.

64-річна професорка Нью-Йоркського університету Лін Слайтер - автор блогу Accidential Icon "для активних жінок, які живуть звичайним життям". Лін, яка нещодавно знялася для рекламної кампанії бренду Mango "Історія про унікальність", публікує замітки зі знімками в модній одежі в Instagram, де у неї понад 285 тисяч підписників.

Лібералізація індустрії моди

Директор швейцарського агентства Metro Models і професор комунікації Цюріхського університету Девід Ратмоко вважає, що мода на літніх моделей - лише один з аспектів довгострокового тренду з лібералізації індустрії моди, яка свого часу вже подолала расовий бар'єр завдяки Наомі Кемпбелл.

Копирайт изображения ANASTASIYA LISKOVETC Image caption У 2017 році російська модель Тетяна Неклюдова знялася для бренду спідньої білизни

Він також пов'язує зростання інтересу до моделей літнього віку зі старінням населення, що володіє найвищою купівельною спроможністю.

"Маркетологи намагаються залучити найактивніший сегмент купівельного ринку - від 35 років і старших, - вважає директор агентства. - Люди хочуть бачити в рекламі в деякому сенсі самих себе, а не якийсь юний ідеал, якого вони ніколи не досягнуть".

Таке твердження може видатися цілком справедливим для жителів Швейцарії та Британії, які, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2015 рік, посідають друге і 20 місце в списку країн за тривалістю життя, із середнім показником 83 і 81 рік відповідно.

Краса = молодість?

Однак не всі експерти у галузі моди згодні зі зростанням популярністю жінок 50+ в індустрії моди.

"Літні моделі можуть мати попит для реклами крему проти старіння, але не для світу високої моди. Їх можна побачити на подіумі, але скоріше як виняток. Я не бачу в цьому жодного тренду", - вважає Вінсент Пітер, засновник одного з провідних модельних агентств Парижа.

На думку пана Вінсента, на консервативному паризькому ринку як і раніше затребувані юні манекенниці.

"У нашій індустрії продаються тільки дві речі - популярність і краса, - зазначає Вінсент. - А насправді красивими вважаються моделі від 20 до 25 років. Я не вірю, що це зміниться найближчим часом".

Копирайт изображения SUSAN BOWLUS Image caption Мей Маск планує продовжувати працювати моделлю у найближчі 10 років

Поки фешн-індустрія продовжує виставляти жорсткі вікові обмеження, Мей Маск планує працювати моделлю ще як мінімум 10 років і з позитивом дивиться в майбутнє:

"Я із задоволенням спостерігаю, як дедалі більше брендів, журналів і дизайнерів звертають увагу на реальні історії жінок у віці".

"Молоді моделі захоплюються моєю роботою, це дає їм надію на майбутнє. Мій гештег - #ятількипочинаю", - додає вона.