Мастила, обігрівачі та ананаси – чим платили українцям у 90-х

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Читачів ВВС Україна неабияк зачепила новина про те, що працівникам заводу у Китаї виплатили заборгованість із зарплати цеглою.

У багатьох це викликало аналогію з 90-ми роками в Україні, коли зарплатню затримували місяцями, а виплата бартером була настільки поширеною, що залишила справді яскраві спогади.

Ми зв'язалися з низкою читачів, які обговорювали цю тему в нашому Facebook, і вони поділилися з нами своїми історіями.

Центнер картопляного пюре

Найпопулярнішим способом оплатити відпрацьовані години були харчі.

Сергій Чепара з Львівщини пригадує, що у 1993-1996 роках його мамі, яка тоді працювала на одній із турбаз Сколівського району, кілька разів виплачували зарплатню цукром, рисом, борошном і макаронами.

Інколи доходило й до абсурду. Сергій Карнюшин пригадує свої студентські роки в Миколаєві наприкінці 90-х.

"У той час в нашому місті грошей взагалі не було ні в кого. Бартер був звичною справою. Наприклад, моєму батькові одного разу дали зарплатню розчинним картопляним пюре. Не пам'ятаю, скільки його було, центнер, мабуть. Але пам'ятаю, що ми усією родиною з шести осіб харчувалися ним 6 місяців", - розповів читач ВВС Україна.

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"Першу свою зарплатню вчителя отримала у 1997 році у дуже цікавій формі: ящик горілки, чайний сервіз та мішок цукру . Правда, не пам'ятаю, чи то все добро я заробила за один місяць чи за кілька, бо тоді виплати затримували на 6 місяців і більше", - згадує Наталя Гавдида з Тернополя.

Товар, яким розраховувалися з працівниками, прямо залежав від профілю підприємства, на якому вони працювали.

Пані Леся з Дрогобича Львівської області пригадує, як у середині 90-х двічі отримувала зарплату моторними оливами, адже працювала на заводі, що їх виробляв.

"У нас був товар, який було легко продати. Але для цього треба було знайти клієнтів", - пригадує читачка.

Станіслав Зеленчук розповів історію свого дядька, який працював на заводі електрозварювального обладнання.

На початку 90-х працівникам виплачували зарплатню електричними обігрівачами. "На вихідних люди стояли на ринку і продавали ці обігрівачі. Але їх було так багато, що продавали їх за півціни, аби прогодувати родини", - пригадує читач ВВС Україна.

А ще, за словами пана Зеленчука, в один час завод виплачував своїм робітникам зарплатню спортивними костюмами з трьома літерам TPS.

"І містяни, принаймні ті, хто працював на заводі, та їхні родини й близькі були одягнені в ці спортивні костюми. Потім я зустрічав такі костюми в багатьох містах", - пригадує читач.

Ненависні ананаси та 5 причепів гною

Читачка ВВС Україна Анастасія Чорна пригадує, як якось у 90-х батькам-вчителям видали зарплату цукром. "27 мішків у квартирі мали", - додає вона.

Батьки Олександра Горобця були лікарями, у 90-х їм платили колготами, горілкою та спиртом.

"Мені на початку дев'яностих кілька разів заплатили шампунем. Здається, за місяць заробляв два ящики, правда, імпортного", - ділиться спогадами Василь Сорока.

А Григорій Пархоменко розповів, що якось йому видали п'ять причепів гною.

Історія з китайськими робітниками, яким заплатили цеглою, не є чужою для Люди Косович, яка каже, що з її батьком на початку 90-х в Україні розрахувалися такою ж "валютою".

Тетяна Ковальова досі не може дивитися на ананаси. Пояснює, що колись отримала зарплатню саме цими фруктами.

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Михайлові Зубрицькому за роботу в школі заплатили шифером. "Погасили піврічну заборгованість", - додає читач ВВС Україна.

А батькам Романа Маркова, які працювали на тракторобудівному заводі, заплатили гаєчними ключами.