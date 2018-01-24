Чому ми товстіємо від стресу

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Ми всі знаємо, що робить нас товстими: споживання більшої кількості калорій, ніж ми спалюємо. Але це не дає відповіді на більш цікаве питання - чому саме ми переїдаємо?

Чому я іноді відчуваю жагу з'їсти шматочок торта або шоколаду, хоча я знаю, що вже за кілька хвилин пошкодую про це?

Це просто жадібність - або все ж відбувається щось інше?

Незважаючи на важливість самоконтролю, з'являється дедалі більше підтверджень того, що стрес відіграє значну роль у збільшенні ваги.

Хронічний стрес порушує наш сон і рівень цукру в крові. Це призводить до збільшення відчуття голоду та до "заїдання проблем".

А це, в свою чергу, призводить до подальшого порушеного сну, ще більш високого рівня напруги та змін рівня цукру в крові. З часом це може призвести не лише до нездорового рівня жирів в організмі, але і до діабету другого типу.

Щоб побачити, що може статися, д-р Джайлс Єо, член команди Trust Me, I'm a Doctor, вирішив, за допомогою вчених з Лідського університету, влаштувати собі стресовий день.

Лідські вчені почали з того, що попросили пана Джайлса пройти так званий Маастрихтський стрес-тест.

Вони посадили його перед комп'ютером і змусили швидко віднімати число 17 від іншого числа - 2 043. Він продовжував помилятися, що у такої людини, як Джайлс, викликає сильний стрес.

Після цього йому сказали занурити руку в крижану воду і деякий час її там тримати. До і після цих тестів вчені вимірювали рівень цукру в крові пана Єо.

Рівень цукру в нас у крові зростає, коли ми їмо, і у здорової людини на кшталт Джайлса він швидко повертається до норми.

Однак команда лідських вчених виявила, що в той день, коли Джайлс відчував стрес, рівень цукру у нього в крові повернувся до норми лише через три години - це приблизно у шість разів довше, ніж у дні, коли стресу не було.

Так відбувається тому, що коли ви відчуваєте стрес, ваше тіло переходить у режим "бийся або тікай".

Ваше тіло вважає, що його атакують, і вивільняє у кров глюкозу, щоб забезпечити м'язи енергією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стрес порушує сон - і призводить до "заїдання проблем"

Але якщо вам ця енергія не потрібна для того, щоб втекти від небезпеки, то ваша підшлункова залоза вироблятиме інсулін, щоб знову повернути рівень цукру в крові до норми.

Підвищення рівня інсуліну та падіння цукру в крові змусять вас хотіти їсти - саме тому під час стресу у вас виникає потреба у солодких вуглеводах.

Те саме відбувається, коли ви погано спите вночі.

Нещодавнє дослідження, проведене дослідниками Королівського коледжу в Лондоні, показало, що якщо людям не давати спати, вони споживають в середньому додатково 385 ккал на день - приблизно стільки калорій міститься у великому мафіні.

У дітей, які погано сплять, також часто виникає бажання щось з'їсти.

В іншому нещодавньому дослідженні науковці взяли невелику групу дітей віком 3-4 роки (які зазвичай сплять вдень) і не лише не давали їм спати вдень, але й увечері вкладали їх спати на 2 години пізніше, ніж зазвичай.

Наступного дня діти їли на 20% більше калорій, ніж звичайно, особливо більше цукру та вуглеводів. Потім їм дозволили спати стільки, скільки вони хотіли.

Наступного дня вони все ще споживали на 14% більше калорій, ніж звичайно.

Тож як можна зменшити щоденний стрес?

Дихання проти стресу

Ось дихальна методика, рекомендована NHS Choices, яку я вважаю ефективною. Найбільшу користь від неї ви отримаєте, якщо будете використовувати її регулярно.

Ці вправи можна робити стоячи, сидячи або лежачи - як вам комфортніше.

Почніть дихати якомога глибше, через ніс, не докладаючи зусиль, рахуючи до п'яти

Потім м'яко видихніть через рот, також рахуючи до п'яти

Продовжуйте вдихати через ніс і видихати через рот

Виконуйте вправу три-п'ять хвилин

Найперше, що я наполегливо рекомендую зробити - спробувати добре висипатись. Це легше сказати, ніж зробити, але NHS Choices дає кілька корисних порад - наприклад, лягати спати в один і той самий час, розслаблятися перед сном та вести щоденник сну.

Ви також можете спробувати деякі добре відомі методи, що допомагають позбутися стресу. Наприклад, спорт, садівництво або йога.

Не варто забувати про те, що справжню користь ви зможете отримати лише від того, чим вам подобається займатися.

Так що спробуйте різні методи і подивіться, які з них найкраще підходять саме для вас.