Фото: у Парижі Сена вийшла з берегів

  • 24 січня 2018

Цей січень у Франції став найвологішим за понад 100 років. Довелося навіть закрити деякі станції метро.

  • The flooded Seine with Cathedrale Notre-Dame de Paris in the background on 23 January 2018 AFP

    Річка піднялася так високо, що більшість човнів просто не можуть пройти під мостами.

  • View of the flooded banks of the River Seine in Paris, France, after days of almost non-stop rain caused flooding in the country, 23 January 2018 Reuters

    Закрили навіть деякі лінії та станції метро - разом з популярними серед туристів пам'ятками, такими як Собор Паризької Богоматері та Музей д'Орсе.

  • The flooded Seine with Cathedrale Notre-Dame de Paris in the background on 23 January 2018 AFP

    Так тепер виглядає Острів Сіте - один з двох островів Сени у центрі Парижа. На ньому розташований Собор Паризької Богоматері. Можна розгледіти, як з води вигулькують світильники.

  • A flooded park on the banks of the Seine river on 22 January 2018 AFP

    Рівень річки зазвичай становить один-два метри, якщо робити заміри у точці на мосту Аустерліц. Зараз він перевищує 5 метрів.

  • A man under an umbrella looks at the flooded river Seine level in front of the Eiffel tower in Paris on 23 January 2018 AFP

    За прогнозами, у суботу рівень води може піднятися вище, ніж під час драматичних рекордних повеней у червні 2016 року.

  • Rats in Paris (file image) AFP

    Париж має давню і загальновідому проблему з пацюками. Тепер через підвищення рівня води багато пацюків залишають свої нори.

  • A residents and her dog use a rowboat to get down a flooded street in Villeneuve-Saint-Georges on the southern outskirts of Paris on 24 January 2018 AFP

    Втім, рівень води все ще далекий від рекорду 1910 року, коли парижани були змушені залишити низинні райони міста.

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