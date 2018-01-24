Фото: у Парижі Сена вийшла з берегів
Цей січень у Франції став найвологішим за понад 100 років. Довелося навіть закрити деякі станції метро.
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AFP
Річка піднялася так високо, що більшість човнів просто не можуть пройти під мостами.
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Reuters
Закрили навіть деякі лінії та станції метро - разом з популярними серед туристів пам'ятками, такими як Собор Паризької Богоматері та Музей д'Орсе.
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AFP
Так тепер виглядає Острів Сіте - один з двох островів Сени у центрі Парижа. На ньому розташований Собор Паризької Богоматері. Можна розгледіти, як з води вигулькують світильники.
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AFP
Рівень річки зазвичай становить один-два метри, якщо робити заміри у точці на мосту Аустерліц. Зараз він перевищує 5 метрів.
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AFP
За прогнозами, у суботу рівень води може піднятися вище, ніж під час драматичних рекордних повеней у червні 2016 року.
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AFP
Париж має давню і загальновідому проблему з пацюками. Тепер через підвищення рівня води багато пацюків залишають свої нори.
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AFP
Втім, рівень води все ще далекий від рекорду 1910 року, коли парижани були змушені залишити низинні райони міста.
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