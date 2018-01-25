Курт Волкер: конфлікт на Донбасі можна зупинити за рік

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер у п'ятницю має зустрітися з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Сторони продовжать переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі.

Напередодні зустрічі пан Волкер дав інтерв'ю кореспонденту BBC Ользі Івшиній та розповів про своє розуміння того, як можна закінчити бойові дії на сході України.

ВВС: Як ви вважаєте, чому Росія направила на переговори з вами саме Владислава Суркова - людину, яка не є дипломатом?

Курт Волкер: Це вибір Росії. Я не хочу скаржитися на те, кого направляє Москва.

З моменту мого призначення на посаду спецпредставника в липні ми не бачимо прогресу в переговорах.

Якщо це людина, в якій упевнений Путін, якщо Путін упевнений, що (Сурков. - Ред.) може артикулювати позицію Росії й доносити назад інформацію, яку він отримує від нас, Франції або Німеччини, то мене це влаштовує.

Нам потрібен надійний канал взаємодії. Мені здається, з моменту мого призначення на посаду спецпредставника в липні ми не бачимо прогресу в переговорах.

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Сурков є помічником Володимира Путіна

Я б хотів, щоби Росія прийняла іншу точку зору. Вважаю, що якби Росія вийшла (з конфлікту. - Ред.), це було б в інтересах усіх сторін. (Росія послідовно заперечує участь в конфлікті - прим. ВВС)

Ми б хотіли бачити миротворчу місію, яка б гарантувала безпеку. І насамперед безпеку для людей, які живуть у зоні конфлікту.

Це створило б фундамент, на якому можна проводити місцеві вибори, амністію, запровадження пунктів про особливий статус Донбасу і виконання Мінських угод. І в результаті цих процесів, як і йдеться в угодах, ці території повернулися б під контроль України.

ВВС: Чому США взагалі беруть участь у переговорах щодо України? Цей конфлікт відбувається за тисячі кілометрів від Вашингтона і не становить прямої загрози безпеці США.

К.В.: Проста відповідь на ваше запитання: США почали брати активну участь у процесі на прохання Нормандської четвірки - Росії, України, Німеччини та Франції.

Тепер про інтереси США. Ми бачили, як одна країна вторгається в іншу країну, анексує одну територію, потім займає іншу територію, і конфлікт триває й триває. Це загрожує безпеці Європи в цілому.

Існування реального ризику для європейської безпеки означає, що є загроза і для США.

У США є зобов'язання перед європейськими країнами. Й існування реального ризику для європейської безпеки означає, що є загроза і для США.

Нас також турбує гуманітарний аспект конфлікту. Кількість загиблих і вимушених переселенців жахає. Якщо ми можемо допомогти вирішити цей конфлікт і встановити мир, ми будемо це робити.

Ми хочемо, щоб всі громадяни України були в безпеці, - чи то етнічні росіяни, українці, кримські татари чи хтось іще. Ми хочемо побачити відновлення територіальної цілісності і єдності України. Це - найкраща основа для безпечного політичного порядку в Європі.

"Маю надію, що Путін хоче стати миротворцем"

Копирайт изображения EPA Image caption Виконання Мінських угод - ключова мета, якої намагаються досягти міжнародні посередники

ВВС:Чи є бодай якийсь шанс, що ситуація зміниться і Мінські угоди почнуть працювати?

Якщо Росія захоче, щоб в регіоні був мир, ми зможемо досягти цього.

К.В.: Це в руках Росії. Якщо Росія захоче, щоб в регіоні був мир, ми зможемо досягти цього. Але я не знаю, чого хоче Росія в цей момент. Потрібно почути це безпосередньо від Москви.

ВВС:Ви нещодавно згадали, що президентські вибори в Росії можуть відкрити нове вікно можливостей для вирішення конфлікту на Донбасі. Можете пояснити, що ви мали на увазі?

К.В.: Завжди є якісь віхи. Вибори в Росії відкриють нову сторінку. Це буде 4-й президентський термін Путіна.

І виникає питання, які його цілі й завдання? Яким він хоче бачити свій спадок? Сподіваюся, що Путін хоче, щоб його вважали миротворцем. Щоб, зрештою, він поклав край боям між росіянами й українцями і відновив повагу до Росії на міжнародній арені.

Якщо для нього це важливо, він може досягти цього.

"Росіяни в Україні мають проблеми лише на Сході"

ВВС: Кілька днів тому Верховна Рада України ухвалила закон про деокупацію Донбасу, в якому Росію назвали "країною-агресором". Що ви думаєте про цей закон, і як він може вплинути на ситуацію в регіоні?

К.В.: Я думаю, що цей закон просто описує стан справ. Він не додав нічого нового. З тактичної точки зору можна сперечатися, наскільки корисним є цей крок. Але фактично він нічого не змінює...

Це непотрібний конфлікт. У росіян немає причин воювати з українцями на сході України. По всій Україні російськомовні люди живуть нормальним життям. У них є робота і сім'ї, вони не піддаються дискримінації.

Єдине місце в Україні, де російськомовні люди стикаються з труднощами - це ті самі райони на сході країни, де триває конфлікт.

Єдине місце в Україні, де російськомовні люди стикаються з труднощами - це ті самі райони на сході країни, де триває конфлікт. І мені хотілося б сподіватися, що замість того, щоб продовжувати постачати, тренувати і контролювати сили (сепаратистів. - Ред.) на сході України, Росія зробила б кроки для встановлення миру.

Наприклад, вивести свої сили, завершити конфлікт і допомогти відновити нормальне життя в регіоні. Тому що всі хочуть нормального життя.

"З нашою зброєю не можна піти в атаку"

ВВС: Нещодавно відбулася ще одна важлива подія. США погодилися надати летальну зброю Україні. Як ви оцінюєте цей крок? Існує думка, що це може спровокувати ескалацію конфлікту.

К.В.: Сумний факт полягає в тому, що рівень насильства на сході України вже істотно зріс 2017 року.

Ми бачили різке збільшення кількості порушень пункту про припинення вогню у порівнянні з попередніми двома роками. І це відбувається за участі сил, які контролює й інструктує Росія.

Ми запропонували Україні оборонне озброєння. Наприклад, протитанкову зброю. Її можна використовувати тільки якщо на вас йдуть танки. І обсяги поставок досить невеликі в порівнянні з кількістю танків, які Росія розмістила на сході України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протитанкові ракетні комплекси "Джевелін", які Україна готується взяти на озброєння

Безумовно, все це озброєння не є ефективним для наступальних операцій і ескалації конфлікту. Але я сподіваюся, що наш крок продемонструє існування серйозної політичної підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Україна як самостійна країна має право захищати себе від агресії. І вона має право шукати допомоги у інших країн, щоб закрити прогалини в своїй обороні. І у Києва є такі прогалини. США та інші країни намагаються допомогти їх закрити.

ВВС: Які ваші сподівання й цілі на цей рік?

К.В.: Мир, поза сумнівом. Ми хочемо побачити мир і закінчення боїв. Ми хочемо бачити всіх громадян України в спокої й безпеці.

Це могло б стати базою для початку повного виконання Мінських угод. І всього цього можна досягти за 12 місяців.