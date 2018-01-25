Безпечного рівня паління не існує - науковці

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Курці, які прагнуть значно знизити ризик серцевих захворювань та інсульту, повинні кинути палити, а не скорочувати кількість викурених сигарет. Про це свідчить велике дослідження медичного журналу BMJ.

Люди, які курили навіть одну сигарету на день так само майже на 50% ризикують розвинути серцево-судинні захворювання, і на 30% - отримати інсульт, у порівнянні з людьми, які ніколи не курили, повідомляють дослідники.

Результати дослідження показали, що не існує безпечного рівня паління, який вберіг би від таких хвороб.

Але експерт сказав, що люди, які зменшують кількість сигарет, цілком можуть кинути шкідливу звичку.

"Зупинити повністю"

Серцево-судинні захворювання, а не рак, є найбільшим ризиком для життя, і спричиняють близько 48% передчасних смертей, пов'язаних із курінням.

Вчені проаналізували 141 дослідження, що були опубліковані в медичному виданні BMJ. Вони дійшли висновку, що звичка викурювати 20 сигарет на день призведе до семи серцевих нападів або інсульту у групі з 100 людей середнього віку.

Але якщо вони різко скоротять паління до однієї цигарки на день, то все одно це призведе до трьох серцевих нападів.

Дослідники відзначають, що чоловіки, які викурювали по одній цигарці на день, мали приблизно на 48% вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця і на 25% збільшувалась ймовірність інсульту, ніж ті, хто ніколи не курив.

Для жінок показники такі: на 57% збільшувалась імовірність серцевих захворювань та на 31% - інсульту.

Професор Алан Гекшов з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, розповів BBC:

"У деяких країнах була тенденція серед затятих курців зменшувати кількість сигарет. Вони вважали, що так буде набагато краще. І це справді так, але стосується лише раку", - зазначає він.

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Зменшувати кількість сигарет все ж варто

За словами професора з поведінкової медицини Оксфордського університету Поля Авіарда, це "добре проведене" дослідження підтвердило те, що епідеміологи підозрювали давно: легке куріння призводить до "значного ризику серцевих захворювань та інсульту".

Але він вважає, що не варто робити висновок про те, що зменшення кількості сигарет є марним.

"Ті, хто намагається менше палити,.. швидше за все, зможуть припинити курити взагалі, і це зменшить наслідки паління", - сказав він.