Борис Джонсон - нащадок "базельської мумії"

Копирайт изображения SRF Image caption Тіло добре збереглось завдяки значній кількості ртуті

Вчені у швейцарському місті Базель розгадали багаторічну загадку про знайдену в місцевій церкві мумію.

Їхнє дослідження виявило сюрприз: жінка виявилась прапрапрапрапрапрапрапрабабцею міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсон.

Її тіло знайшли у 1975 році під час ремонту в церкві Barfüsser в Базелі.

Вона була похована прямо перед вівтарем, вбрана у гарний одяг і, вочевидь, за життя не мала проблем з недоїданням.

Судячи з усього, це було тіло заможної дами з Базеля.

Але ким вона була і коли саме померла?

Отруєння ртуттю

Над похованням не було жодного надгробку, де була б інформація про неї, однак дослідження її дерев'яної труни показало, що її виготовили орієнтовно у XVI столітті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Борис Джонсон на програмі ВВС "Хто ви по-вашому?" сказав, що його предки були "шикарними франтами"

Інша підказка: її тіло було просякнуте ртуттю - саме за допомогою цієї речовини лікували з кінця XV до XIX століття сифіліс. Високотоксична ртуть частіше вбивала, аніж лікувала, та саме завдяки їй тіло жінки добре збереглося.

Однак питання про те, хто була ця жінка, залишалось відкритим.

Базель у XVI-XVII століттях був багатим торговельним містом; його порт на річці Рейн був ключовим центром для переміщення товарів по всій Європі і залишається ним і донині.

Місцеві історики знали, що члени багатих сімей Базеля були поховані у церкві Barfüsser та навколо неї.

Копирайт изображения SRF Image caption Науковці визначили особу жінки за допомогою тесту ДНК

Імена деяких з них збереглися в документах, інших - на надгробках.

Але не цієї мумії. У 2017 році завдяки знайденим архівам з'ясувалося, що мумію вже знаходили раніше - у 1843 році.

Ці записи змусили істориків вважати, що ця мумія була членом добре відомої базельської родини - Бішоффів.

ДНК-тест

За допомогою найсучасніших методів вчені змогли виокремити матеріал ДНК з великого пальця на нозі мумії.

Копирайт изображения SRF Image caption Саме так, на думку художника, могла виглядати Анна Катаріна Бішофф

Після цього вчені, які працювали незалежно один від одного, порівняли його з ДНК живих нащадків сім'ї Бішоффів.

Згідно з результатами досліджень, з вірогідністю 99,8% усі ці нащадки та мумія були родичами по материнській лінії.

Тепер учені та історики переконались: мумія - ніхто інша, як Анна Катаріна Бішофф. Вона народилась у Базелі в 1719 році і померла там само у 1787 році.

Знамениті нащадки

Після того, як її особу нарешті встановили, генеалоги змогли - за допомогою записів про народження, шлюби та смерті, які, як правило, ведуть багаті родини, - знайти інших нащадків Анни Катаріни.

У неї було семеро дітей, лише двоє з яких вижили. Одна її дочка, також Анна, одружилася з барон Крістіаном Гюбером Пфеффель фон Крігельштейном. Через п'ять поколінь фон Пфеффелів ми зустрінемо Марі Луїзу фон Пфеффель, одружену зі Стенлі Фредом Вільямсом.

Їхня донька Івонна одружилася з Османом Вілфредом Джонсоном Кемалем ... а їхній син, Стенлі Джонсон, є батьком британського міністра закордонних справ Бориса Джонсона.

Борис Джонсон ще не прокоментував віднайдення його давно втраченої родички, але він, безумовно, знає про свої зв'язки з фон Пфеффелями, адже колись на програмі ВВС "Хто ви по-вашому?" (Who Do You Think You Are?) сказав, що вони були "шикарними франтами".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато хто з нащадків Анни Катаріни Бішофф - зокрема Стенлі Джонсон (праворуч) і Рейчел Джонсон - відомі публічні люди

Але якою ж була Анна Катаріна? Чи жила вона тихим домашнім життям?

Насправді виглядає, що так і було.

Вона вийшла заміж за церковного служителя і більшу частину свого дорослого життя провела у Страсбурзі. Там, як вважають, вона могла заразилася сифілісом під час догляду за пацієнтами з цією хворобою.

Після смерті чоловіка вона повернулася на батьківщину у Базель і, ймовірно, пройшла курс лікування ртуттю, сподіваючись на одужання.

Однак її надії не справдились: вчені вважають, що Анна Катаріна, скоріш за все, померла від отруєння ртуттю.

Але водночас ртуть зберегла її тіло, що дозволило сучасним дослідникам точно з'ясувати, хто була вона та хто її нащадки.